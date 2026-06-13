Airtel Referral Program: क्या आप भी हर महीने महंगे मोबाइल रीचार्ज या ब्रॉडबैंड बिल से परेशान हैं? अगर हां, तो अब आप अपने मोबाइल रीचार्ज या ब्रॉडबैंड बिल पर भारी छूट पा सकते हैं. भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी Airtel अपने यूजर्स के लिए ऐसा शानदार ऑफर लाई है, जिससे आपका बिल सीधे आधा या बहुत कम हो सकता है. एयरटेल ने अपनी प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विस का नाम बदलकर अब फास्ट लेन 5G कर दिया है. लेकिन इस बार कहानी सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है!
Airtel ने अपनी प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विस में बदलाव करते हुए अपने यूजर्स के लिए खास ऑफर जारी कर दिया है. एयरटेल यूजर्स अब कंपनी की सर्विस को किसी के पास रेफर करके अपने मोबाइल या ब्रॉडबैंड बिल पर बड़ी छूट पा सकते हैं. एयरटेल ने इसके लिए स्लोगन रेफर करें, कमाएं, एन्जॉय करें और दोहराएं रखा है.
इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में Airtel Thanks ऐप खोलें.
अब ऐप के अंदर जाकर उस सर्विस को सेलेक्ट करें, जिसे आप अपने जानने वालों या दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं. आप ब्रॉडबैंड, पोस्टपेड, DTH, एयरटेल ब्लैक या प्रीपेड में से कुछ भी चुन सकते हैं.
अब ऐप से जनरेट हुए रेफरल लिंक को अपने जानने वालों, दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं.
TelecomTalk की रिपोर्ट के अनुसार, जैसे ही आपका कोई जानने वाला या आपका दोस्त, भेजे गए लिंक से एयरटेल की सर्विस के लिए रजिस्टर करता है, तो आपको ₹300 का एयरटेल कूपन मिलेगा. सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके दोस्त को भी ₹300 का कूपन मिल जाएगा. इस कूपन का इस्तेमाल आप अपना बिल भरते समय डिस्काउंट पाने के लिए कर सकते हैं.
लेकिन अगर आप प्रीपेड सर्विस रेफर करते हैं, तो कूपन सिर्फ ₹100 का ही मिलेगा. बाकी सभी सर्विसेज के लिए ₹300 का कूपन मिलेगा. खास बात यह है कि रेफर करने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें उतने दोस्तों को रेफर करके बार-बार डिस्काउंट पा सकते हैं.
कूपन का इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है. जब भी आप Airtel Thanks ऐप से अपना पेमेंट करने के लिए बढ़ें, तो पेमेंट करते समय इस कूपन को सेलेक्ट कर दें. आपको तुरंत ₹300 की छूट मिल जाएगी. वहीं प्रीपेड सर्विस पर छूट अलग है.