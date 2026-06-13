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Airtel यूजर्स की मौज, अब हर महीने आधा हो जाएगा मोबाइल रीचार्ज और ब्रॉडबैंड बिल; बस करना होगा ये छोटा सा काम!

Airtel Fast Lane 5G: बढ़ते मोबाइल रीचार्ज और ब्रॉडबैंड बिल के बीच एयरटेल ने एक कमाल का ऑफर जारी कर दिया है. एयरटेल यूजर्स अब छोटा सा काम करके हर महीने मोबाइल रीजार्ज में छूट पा सकते हैं. Airtel ने अपने ग्राहकों के लिए नया रेफरल ऑफर पेश किया है. यूजर्स जानने वालों को Airtel सर्विस रेफर कर कूपन पा सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 13, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:20 PM IST
Airtel यूजर्स की मौज, अब हर महीने आधा हो जाएगा मोबाइल रीचार्ज और ब्रॉडबैंड बिल; बस करना होगा ये छोटा सा काम!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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