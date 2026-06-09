/Airtel लाया सबसे सस्ता प्लान, पूरे 1 साल तक करें अनलिमिटेड बातें; जानें किन यूजर्स के लिए है बेस्ट

क्या आप भी हर महीने अपने मोबाइल को रिचार्ज कराने की तारीख याद रखते-रखते थक चुके हैं? क्या आप एक ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें एक बार पैसे दो और पूरे साल के लिए छुट्टी हो जाए? भारत की दिग्गज टेलिकॉम कंपनी Airtel अपने 41 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के लिए एक ऐसा ही धमाकेदार प्लान लेकर आई है. कंपनी ने सिर्फ ₹1849 का नया सालाना प्लान पेश किया है, जो उन लोगों के लिए वरदान है जो इंटरनेट से ज्यादा फोन पर बातचीत करना पसंद करते हैं. आइए जानते हैं इस प्लान के सभी फायदे और यह भी कि यह किन लोगों के लिए सबसे बेस्ट साबित होने वाला है.
Airtel का यह नया ₹1849 वाला प्रीपेड प्लान उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो अपने फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉल करने के लिए करते हैं, न कि दिनभर इंटरनेट पर रील्स या वीडियो देखने के लिए. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी है. आपको साल में सिर्फ एक बार ₹1849 का भुगतान करना है और आपके सिम की वैलिडिटी पूरे 365 दिनों के लिए बढ़ जाएगी. इसके बाद आपको हर कुछ हफ्तों में रिचार्ज कराने के रिमाइंडर से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी.
इस ₹1849 वाले प्लान में आपको देश के किसी भी नेटवर्क पर लोकल और एसटीडी कॉल करने के लिए पूरी तरह से अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स की सुविधा मिलती है. इसमें कोई छिपी हुई शर्त या डेली कॉलिंग लिमिट नहीं है. लेकिन यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस पैक में मोबाइल डेटा बिल्कुल भी नहीं मिलता है. यह प्लान पूरी तरह से कॉलिंग लवर्स के लिए है. अगर आपके घर या ऑफिस में पहले से ही ब्रॉडबैंड वाई-फाई लगा हुआ है, तो डेटा के लिए अलग से भारी-भरकम पैसे खर्च न करने का यह एक बेहतरीन जरिया है.
Airtel का यह प्लान कुछ खास तरह के यूजर्स के लिए एकदम सटीक बैठता है. सबसे पहले, यह उन बुजुर्गों या माता-पिता के लिए बेस्ट है जो फोन का इस्तेमाल सिर्फ रिश्तेदारों से बात करने के लिए करते हैं. दूसरा, अगर आपके पास कोई सेकेंडरी सिम है जिसे आप सिर्फ चालू रखना चाहते हैं ताकि बैंक के ओटीपी या जरूरी कॉल्स आते रहें, तो यह प्लान सबसे सस्ता और अच्छा है. इसके अलावा, जो लोग अपना टेलिकॉम बिल आधा करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह एक स्मार्ट चॉइस है.
Airtel जानता है कि कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से डेटा के बिना नहीं रह सकते हैं. अगर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ थोड़ा बहुत इंटरनेट भी चाहिए, तो कंपनी के पास ₹2249 का एक और सालाना प्लान मौजूद है. इस प्लान में आपको पूरे साल के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ कुल 30GB डेटा मिलता है. यह डेटा भारी डाउनलोडिंग के लिए तो नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज भेजने, जरूरी ईमेल्स चेक करने या बाजार में यूपीआई (UPI) पेमेंट करने के लिए पूरे साल के लिए काफी है.
भारत में लोग अब हर महीने रिचार्ज कराने के झंझट से तंग आ चुके हैं. सालाना प्लान लेने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको पूरे साल का खर्च एक बार में ही पता चल जाता है. बीच में कभी भी आपका फोन अचानक बंद नहीं होता है. अगर आपकी मोबाइल लाइफ सिर्फ बातचीत के इर्द-गिर्द घूमती है, तो Airtel का ₹1849 वाला प्लान इस वक्त मार्केट की सबसे बेहतरीन डील्स में से एक है. यह आपके बजट को बिगड़ने नहीं देता और आपके सिम को पूरे साल एक्टिव रखता है.