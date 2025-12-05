Airtel ने दिया यूजर्स को सबसे बड़ा सरप्राइज! लाया 365 दिन वाला सबसे सस्ता Plan, फ्री मिलेगा ₹17,000 वाल Perplexity AI

Advertisement
Dec 05, 2025, 06:36 AM IST
साल खत्म होने से पहले Airtel ने अपने यूजर्स को फिर से एक बड़ा सरप्राइज दिया है. भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Airtel, जिसके लगभग 40 करोड़ यूजर्स हैं, अब एक ऐसा नया लंबी वैलिडिटी वाला रिचार्ज लेकर आई है जो पूरे 365 दिन चलेगा. इस नए प्लान की कीमत ₹2,249 रखी गई है और इसमें उन ग्राहकों को ध्यान में रखा गया है जो ज्यादा डेटा इस्तेमाल नहीं करते लेकिन एक बिना रुकावट और आसान मोबाइल अनुभव चाहते हैं. कम कीमत में सालभर की सेवाएं देने वाला यह प्लान कई यूजर्स के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.

सालाना प्लान जो दिलाए बार-बार रिचार्ज से छुटकारा
आजकल के समय में हर महीने बढ़ती रिचार्ज लागत से यूजर्स अक्सर परेशान रहते हैं. ऐसे में Airtel का ₹2,249 वाला वार्षिक प्लान बेहद किफायती और सुविधाजनक विकल्प बनकर सामने आता है. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको पूरे साल में सिर्फ एक बार ही रिचार्ज करना होगा. इसमें कॉलिंग और SMS जैसी बुनियादी जरूरतों को अच्छे से कवर किया गया है. प्लान में देश के सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग दी गई है, जिससे यूजर्स को कॉलिंग का पूरा फायदा मिलता है. इसके साथ पूरे साल के लिए कुल 3600 SMS भी दिए जा रहे हैं, जो OTP और सामान्य मैसेजिंग जरूरतों के लिए काफी हैं.

हल्के इंटरनेट यूजर के लिए बिल्कुल सही
Airtel इस प्लान में कुल 30GB डेटा दे रहा है. अगर इसे महीने के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2.5GB डेटा हर महीने मिलता है. यह प्लान उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो ज्यादातर Wi-Fi पर निर्भर रहते हैं या फिर मोबाइल डेटा का इस्तेमाल केवल हल्की ब्राउजिंग, मैसेजिंग ऐप्स और बेसिक ऑनलाइन कामों के लिए करते हैं. कम डेटा इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए यह प्लान बहुत ही संतुलित और समझदारी भरा विकल्प साबित होता है.

₹17,000 का Perplexity Pro सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री
इस रिचार्ज प्लान की सबसे बड़ी खासियत है एक साल का Perplexity Pro सब्सक्रिप्शन, जिसकी असली कीमत करीब ₹17,000 प्रति वर्ष है. Perplexity Pro एक AI-आधारित सर्च और प्रोडक्टिविटी टूल है, जिसे छात्र, प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स तेजी से अपना रहे हैं. Airtel का यह ऑफर उन यूजर्स के लिए खास तौर पर उपयोगी है जो रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, पढ़ाई या रोजमर्रा की डिजिटल प्रोडक्टिविटी में AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. कीमत के हिसाब से देखें तो ग्राहकों को इस प्लान में बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है.

पूरा साल बिना किसी झंझट के
लंबे समय तक चलने वाले अपने रिचार्ज विकल्पों को बढ़ाते हुए Airtel ने यूजर्स की आर्थिक और तकनीकी झंझटों को कम करने की कोशिश की है. एक बार रिचार्ज करने के बाद पूरे साल किसी भी तरह की टेंशन नहीं रहती. न हर महीने रिचार्ज की जरूरत, न बढ़ती कीमतों की चिंता. इस तरह यह प्लान उन लाखों यूजर्स के लिए राहत लाता है जो एक स्थिर और सस्ता विकल्प ढूंढ रहे होते हैं.

कुल मिलाकर यह प्लान क्यों है फायदे का सौदा
₹2300 से कम कीमत में Airtel का यह सालाना रिचार्ज आज के समय में इंडस्ट्री के सबसे किफायती प्लानों में से एक बन गया है. अनलिमिटेड कॉलिंग, सालभर की वैलिडिटी, बेसिक डेटा और ₹17,000 की AI सर्विस—ये सभी फायदे इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं. Airtel का यह नया प्लान उन सभी यूजर्स के लिए सही है जो बिना किसी रुकावट के पूरे साल आसान मोबाइल सेवा का आनंद लेना चाहते हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

Airtel, Airtel 2249 recharge, Airtel Perplexity Pro free

