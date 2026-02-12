अब नहीं उड़ेगी मेहनत की कमाई! कॉल पर OTP बताने से पहले ही बजेगी खतरे की घंटी, इस टेलीकॉम कंपनी ने शुरू की खास सर्विस

Airtel AI Powered Fraud Protection: डिजिटल इंडिया के दौर में जितनी तेजी से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही चालाकी से स्कैमर्स ने आपके बैंक खाते में सेंध लगाने के नए-नए तरीखे खोज निकाल रहे हैं. कभी बैंक या पुलिस अधिकारी बनकर तो कभी डिलीवरी बॉय बनकर स्कैमर्स पलक झपकते ही आपका OTP चुराकर जीवनभर की कमाई गायब कर देते हैं. लेकिन अब इसी समस्या से यूजर्स को बचाने के लिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेटी टेलीकॉम कंपनी Airtel ने इन स्कैमर्स के खिलाफ बड़ी तैयारी कर ली है. कंपनी एक ऐसा AI-पावर्ड सुरक्षा कवच लाई है जो कॉल के दौरान ही आपको खतरे से सावधान करेगा. आइए जानते हैं क्या है एयरटेल का नया टूल और यह कैसे आपको डिजिटल फ्रॉड से बचाएगा.

डिजिटल फ्रॉड और OTP जैसे स्कैम से बचाने के लिए Airtel का नया AI टूल यूजर्स की मदद करेगा. एयरटेल का यह नया टूल यूजर्स को तब अलर्ट करेगा जब वे किसी अनजान काल पर बैंकिंग OTP रिसीव करेंगे. एयरटेल का यह कदम विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए है है जो स्कैमर्स की जल्दबाजी और दबाव में आकर अपना ओटीपी शेयर कर देते हैं.

Shashwat Sharma, Managing Director & CEO, Airtel India, emphasised the importance of keeping OTPs secure in digital transactions, highlighting Airtel’s innovative Fraud Alert, an AI-powered, cutting-edge solution designed to safeguard customers. Add Zee News as a Preferred Source This AI-powered solution will… pic.twitter.com/FCpYEP4H7p Bharti Airtel (airtelnews) February 11, 2026

कैसे काम करेगा यह AI सेफ्टी फीचर?

एयरटेल का यह AI टूल सिस्टम नेटवर्क लेवल पर काम करता है. यानी कि ग्राहक को अपने फोन को कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

जब भी कोई यूजर किसी अनजान कॉल या संभावित रिस्की कॉल पर बात कर रहा होगा और उसी दौरान उसके फोन पर बैंकिंग OTP आएगा तो एयरटेल का AI तुरंत एक्टिव हो जाएगा.

सिस्टम यूजर को तुरंत एक वार्निंग मैसेज या अलर्ट भेजेगा जो उन्हें याद दिलाएगा कि कॉल पर रहते हुए OTP शेयर करना खतरनाक हो सकता है.

कंपनी का मानना है कि यह अलर्ट यूजर्स को ह्यूमन जजमेंट यानी खुद निर्णय लेने का मौका देगा जिससे स्कैमर्स का खेल बिगड़ जाएगा.

कब तक आपको मिलेगी यह सर्विस

एयरटेल के इस ऑटोनॉमस सॉल्यूशन का ट्रायल सफर रहा है. अभी यह सर्विस हरियाणा में लाइव भी कर दी है. कंपनी अगले 2 हफ्तों के अन्दर इसे देशभर के अपने 100% ग्राहकों के लिए रोल आउट कर देगी.

ये भी पढे़ंः Facebook का धमाका! अब आपकी प्रोफाइल फोटो हाथ हिलाकर करेगी सबका स्वागत, आ गए नए फीचर

स्कैमर्स के जाल से यूजर्स को बचाएगा AI

अक्सर स्कैमर्स डिलीवरी या किसी जरूरी सर्विस के नाम पर कॉल करते हैं और अपनी बातों में फंसाकर बैंकिंग OTP जान लेते हैं. एयरटेल का नया टूल इसी गैप को भरने के लिए तैयार किया गया है. बीते 2 सालों में एयरटेल ने स्पैम कॉल वार्निंग और स्पैम लिंक को ब्लॉक करने जैसे कई फीचर्स लाए हैं लेकिन यह OTP प्रोटेक्शन टूल अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा अपडेट हो सकता है.

ये भी पढ़ेंः कहीं आपके फोन की सुस्ती की वजह ये तो नहीं? तो बस गूगल Photos की ये सेटिंग कर लीजिए