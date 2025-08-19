Airtel के यूजर्स के लिए बड़ा धमाका, कंपनी FREE दे रही Apple की ये सर्विस! जानें कब तक रहेगी वैलिड
Airtel हर दिन कुछ न कुछ ऐसा कर देता है कि इसके यूजर्स खुशी से झूम उठते हैं. पिछले ही दिनों कंपनी ने Perplexity AI Pro का फ्री सब्सक्रिप्शन देकर यूजर्स को खुश कर दिया था. वहीं, अब फिर से कंपनी ने कुछ ऐसा किया है कि इसके यूजर्स खुशी ने नाच उठेंगे.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:18 PM IST
Airtel देश की टॉप टेलीकॉम कंपनियों में से एक है, जो लगातार अपने यूजर बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है. पिछले ही दिनों कंपनी ने अपने यूजर्स को Perplexity AI Pro का फ्री सब्सक्रिप्शन गिफ्ट के तौर पर दिया था, जिसकी कीमत 17000 रुपये बताई जा रही है. वहीं, अब एक बार फिर से Airtel ने कुछ ऐसा किया है कि यूजर्स खुशी से झूम उठेंगे. दरअसल, इस बार कंपनी से अपने करोड़ों यूजर्स के लिए Apple Music को फ्री कर दिया है. हालांकि, इसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. चलिए जानते हैं पूरी जानकारी.

6 महीनों तक मिलेगा फायदा
Airtel ने फ्री में Apple Music का सब्सक्रिप्शन तो दिया, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए इसे क्लेम करना पड़ेगा. टेलीकॉम टॉक के मुताबिक, कुछ प्री-पेड यूजर्स को Airtel Thanks App पर Apple Music के फ्री सब्सक्रिप्शन का बैनर देखने को मिला. इस पर लिखा है, यूजर्स बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस दिए पूरे 6 महीने तक Apple Music का फायदा उठा सकते हैं. यानी ये सुविधा 6 महीनों के लिए ही मिल रही है, इसके बाद यूजर्स को 119 रुपये खर्च कर Apple Music का सब्सक्रिप्शन लेना होगा. हालांकि, फिलहाल इसे लेकर Airtel की तरफ से ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है.

Open AI भारतीयों को सिखाएगा एडवांस AI, लॉन्च किया अब तक अपना सबसे सस्ता प्लान

Airtel पहले ही इन लोगों को दे चुका है सुविधाएं
गौरतलब है कि एयरटेल ने पहले Apple Music और Apple TV+ का फ्री एक्सेस केवल ब्रॉडबैंड और पोस्टपेड यूजर्स के लिए लॉन्च किया था. वहीं, अब अगर कंपनी प्रीपेड यूजर्स के लिए भी इस सुविधा को लेकर आती है तो Airtel का यूजर्स बेस अपने आप ही बढ़ जाएगा. अपने इस कदम के साथ कंपनी रिचार्ज पैक के तहत ही एंटरटेनमेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म साथ लाने की रणनीति में सफल रहेगी.

Google पर फिर छाए मुश्किलों के बाद, अब ऑस्ट्रेलिया ने लगाया करोड़ों का जुर्माना

Airtel दे रहा OTT प्लेटफॉर्म्स के भी फायदे
बता दें कि एयरटेल ने पिछले ही साल Apple TV+ और Apple Music का सब्सक्रिप्शन अपने यूजर्स को देने के लिए Apple के साथ साझेदारी का ऐलान किया था. इसके बाद इसी साल फरवरी में एयरटेल ने अपने  ब्रॉडबैंड और पोस्टपेड यूजर्स के लिए प्लान लॉन्च कर दिया था. अब इसी सुविधा को प्रीपेड यूजर्स के लिए भी लॉन्च किए जाने की तैयारी है. इसके अलावा एयरटेल ने ऐसे रिचार्ज पैक भी पेश किए हैं, जिनमें 25 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स की लुत्फ उठाया जा सकता है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

