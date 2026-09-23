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Airtel ने दिया बड़ा तोहफा; फ्री मिल रहा Apple iCloud+ सब्सक्रिप्शन, इन यूजर्स को मिलेगा फायदा

आईफोन में स्टोरेज फुल होने की टेंशन अब यूजर को परेशान नहीं करेगी! एयरटेल अपने खास यूजर्स के लिए एक जबरदस्त तोहफा लेकर आया है, जिससे बिना एक भी रुपया खर्च किए ऐपल के प्रीमियम फीचर्स का मजा उठाया जा सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 23, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:50 AM IST
Airtel ने दिया बड़ा तोहफा; फ्री मिल रहा Apple iCloud+ सब्सक्रिप्शन, इन यूजर्स को मिलेगा फायदा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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