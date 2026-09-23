/Airtel ने दिया बड़ा तोहफा; फ्री मिल रहा Apple iCloud+ सब्सक्रिप्शन, इन यूजर्स को मिलेगा फायदा

प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने एक बार फिर से अपने रीचार्ज पैक में एक्स्ट्रा फायदे जोड़कर कस्टमर्स को बड़ा सरप्राइज दिया है. अगर आप भी आईफोन यूजर हैं और एयरटेल का सिम इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बड़ी चिंता एयरटेल ने दूर कर दी है. ज्यादातर आईफोन यूजर स्टोरेज फुल होने की समस्या को लेकर परेशान रहते हैं, टेलीकॉम कंपनी ने इसी परेशानी को दूर करने के लिए भारती एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा ऐलान किया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.
एयरटेल अब अपने खास कस्टमर्स को ऐप्पल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में दे रहा है. लेकिन, यह ऑफर हर किसी के लिए नहीं है और इसके कुछ नियम भी तय किए गए हैं. आइए जानते हैं कि आखिर एयरटेल अपने किस प्लान के साथ यह तोहफा दे रहा है और आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं.
एयरटेल के इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपके पास 999 रुपये या उससे ज्यादा कीमत वाला पोस्टपेड प्लान होना जरूरी है. खास बात यह है कि इस ऑफर में अब Apple TV और Apple Arcade का भी फायदा मिलेगा.
Airtel के अनुसार 999 रुपये या उससे ज्यादा कीमत वाले पोस्टपेड प्लान इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स को iCloud+ का सब्सक्रिप्शन बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के दिया जाएगा. यानी अगर आपका पोस्टपेड प्लान 999 रुपये का है या इससे महंगा है तो आपको यह ऑफर मिलेगा.
वहीं, अगर आप Airtel का कोई सस्ता पोस्टपेड प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं तो 999 रुपये या उससे ज्यादा वाले प्लान में अपग्रेड कर सकते हैं. इसके लिए आपको घर बैठे Airtel Thanks ऐप का इस्तेमाल करना होगा. इसके साथ ही एयरटेल स्टोर पर जाकर भी प्लान अपग्रेड कराया जा सकता है.
भारत में Apple के बेस iCloud+ प्लान की कीमत 75 रुपये प्रति महीने है. इसमें यूजर्स को 50GB क्लाउड स्टोरेज मिलता है. अब एयरटेल के चुनिंदा पोस्टपेड कस्टमर्स को यह सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा. इस तरह 999 रुपये या उससे ज्यादा वाले पोस्टपेड प्लान यूजर्स हर महीने 75 रुपये की बचत कर सकते हैं. iCloud+ का इस्तेमाल iPhone और दूसरे Apple डिवाइस में फोटो, वीडियो, फाइल और दूसरे जरूरी डेटा को क्लाउड पर सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है.
Apple ने हाल ही में iCloud+ सब्सक्रिप्शन को पहले से ज्यादा वैल्यू वाला बनाया है. इसके साथ Apple TV और Apple Arcade का फायदा भी मिलने लगा है. Apple TV पर यूजर्स को कई टीवी शो और फिल्में देखने को मिलती हैं. वहीं Apple Arcade Apple का गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर्स कई एक्सक्लूसिव गेम्स खेल सकते हैं.
यह ऑफर Airtel के सभी कस्टमर्स के लिए नहीं है. खास तौर पर Airtel के प्रीपेड यूजर्स को iCloud+ का यह फायदा नहीं मिलेगा. कंपनी ने फिलहाल इसे 999 रुपये या उससे ज्यादा कीमत वाले पोस्टपेड प्लान तक ही सीमित रखा है.