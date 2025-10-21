Advertisement
पैसा वसूल! 22 से ज्यादा OTT ऐप्स, फ्री कॉलिंग और डेटा...ये प्रीपेड प्लान्स हैं एंटरटेनमेंट का खजाना

Airtel OTT Plans: अगर आप कम कीमत में ढेर सारे OTT ऐप्स का मजा लेना चाहते हैं, तो Airtel के ये प्रीपेड प्लान्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं. इन रिचार्ज प्लान्स में 22 से भी ज्यादा ओटीटी ऐप्स का फ्री ऐक्सेस दिया जाता है. एंटरटेनमेंट के शौकीन के लिए यह शानदार डील है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:58 AM IST
Airtel Recharge Plans With OTT Apps: एयरटेल अपने यूजर्स के लिए कई सस्ते प्रीपेड प्लान ऑफर करता है, जिनमें ढेर सारे OTT ऐप्स का बेनिफिट मिलता हैं. अगर मूवीज और वेब सीरीज देखने के शौकीन है तो Airtel के ये रिचार्ज प्लान्स आपके लिए बेस्ट है. इन पैक्स में 22 से भी ज्यादा OTT ऐप्स का फ्री एक्सेस मिलता है. इसके अलावा डेटा, कॉलिंग और दूसरे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं. यूजर्स को कम दाम में भरपूर एंटरटेनमेंट, अपने पसंदीदा शो और फिल्में देखने का बेहतरीन मौका मिलता है, वो भी बिना ज्यादा खर्च किए.

यह भी पढ़ें: दुनिया के सबसे पतले iPhone में लगा है सोना, कीमत है ₹3423274, जानिए और क्या-क्या है इस फोन में

Airtel का 349 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के 349 रुपये वाले प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है. इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को रोजाना 1.5GB डेटा दिया जाता है. साथ ही 22 से ज्यादा OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन शामिल है. इसमें Sony LIV का एक्सेस भी है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और साल भर के लिए Perplexity Pro AI का फ्री एक्सेस मिलता है.

Airtel का 409 रुपये वाला प्लान
एयरटेल के इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी और डेली 2.5GB डेटा मिलता है. साथ में 22 से ज्यादा OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है. इस पैक में रोजाना 100 SMS फ्री मिलते है. 409 रुपये वाले इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग शामिल है. इसके अलावा 12 महीने के लिए Perplexity Pro AI का बिलकुल फ्री एक्सेस शामिल है. 

यह भी पढ़ें: Laptop को एक झटके में फुल चार्ज कर देगा ये चार्जर! मिलेंगे तीन USB-C पोर्ट, टचस्क्रीन और ऐप कंट्रोल

Airtel का 979 रुपये वाला रिचार्ज प्लान

एयरटेल के 979 प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है. यूजर्स को इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए रोजाना 2GB डेटा मिलता है. इस रिचार्ज प्लान में 22 से ज्यादा OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है. इस प्लान में भी अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 एसएमएस की सुविधा मिलती है. साथ ही Perplexity Pro AI का फ्री सब्सक्रिप्शन शामिल है. इसके अलावा प्लान में यूजर्स को RewardsMini सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है. 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

