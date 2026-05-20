Advertisement
trendingNow13223398
Hindi Newsटेकइंटरनेट स्लो होने का झंझट खत्म! Airtel लाया Priority Postpaid सर्विस, भीड़ में भी मिलेगी रॉकेट जैसी 5G स्पीड

इंटरनेट स्लो होने का झंझट खत्म! Airtel लाया Priority Postpaid सर्विस, भीड़ में भी मिलेगी रॉकेट जैसी 5G स्पीड

Airtel Priority Postpaid Service: क्या आप भी किसी मॉल, रेलवे स्टेशन या किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाते ही इंटरनेट के स्लो होने से परेशान हो जाते हैं? रील स्क्रॉल करते-करते अचानक बफरिंग की समस्या होने लगती है? एरयटेल ने इस समस्या को दूर करने की पूरी तैयारी कर ली है. इसके लिए एरयटेल ने प्रायोरिटी पोस्टपेड नाम की सर्विस शुरू की है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 20, 2026, 09:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंटरनेट स्लो होने का झंझट खत्म! Airtel लाया Priority Postpaid सर्विस, भीड़ में भी मिलेगी रॉकेट जैसी 5G स्पीड

Airtel Priority Postpaid Service: क्या आप भी भीड़-भाड़ वाले इलाकों या पीक ऑवर्स में स्लो इंटरनेट की समस्या से परेशान रहते हैं? जवाब अगर हां है, तो अब आपकी परेशानी दूर होने वाली है. प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एरयटेल ने अपने यूजर्स के लिए खास सर्विस की शुरुआत किया है. Airtel ने भारत में अपनी नई प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विस को रोलआउट कर दिया है. इस सर्विस को लेकर कंपनी का दावा है कि इस सर्विस के जरिए यूजर्स को नेटवर्क पर भारी ट्रैफिक होने के बाद भी बहुत ही स्थिर, भरोसेमंद और लगातार चलने वाली कनेक्टिविटी मिल सकेगी.

फिर चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हों, वीडियो स्ट्रीमिंग का मजा ले रहे हों या ऑनलाइन गेमिंग, अब आपका इंटरनेट न स्लो होगा और न ही बीच में रुकेगा.

क्या है एयरटेल की यह नई सर्विस?

नेटवर्क समस्या को दूर करने और इस सर्विस को मुमकिन बनाने के लिए एयरटेल ने अपने 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस्ड 5G स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर दिया है. सरल शब्दों में कहें तो नेटवर्क स्लाइसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो एक ही मेन फिजिकल नेटवर्क को कई अलग-अलग वर्चुअल नेटवर्क्स में बांट देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करती है यह तकनीक?

एरयटेल की यह सर्विस बहुत ही खास है. टेलीकॉम कंपनियों को भी नेटवर्क कैपेसिटी मैनेज करना आसान हो जाता है. जब किसी इलाके में मोबाइल ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यह टेक्नोलॉजी रियल-टाइम में नेटवर्क क्षमता को एडजस्ट करती है और प्रायोरिटी यूजर्स के लिए अलग से इंटरनेट स्पीड और स्टेबिलिटी सुरक्षित रखती है. भारत के लिए यह टेक्नोलॉजी भले ही नई हो, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में इसका इस्तेमाल काफी समय पहले से ही किया जा रहा है. इस सर्विस के लॉन्च के साथ ही एयरटेल भारत में इस तरह की सर्विस शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है.

किन्हें मिलेगा इसका फायदा?

एयरटेल की यह प्रायोरिटी सर्विस कंपनी के सभी पोस्टपेड प्लान्स पर उपलब्ध है.

मौजूदा पोस्टपेड यूजर्स को इस सर्विस के लिए कोई नया प्लान या एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है. यह बेनिफिट उनके नंबर पर ऑटोमैटिक एक्टिव हो जाएगा. वहीं अगर आप प्रीपेड यूजर हैं, तो एयरटेल थैंक्स ऐप या नजदीकी एयरटेल स्टोर पर जाकर आसानी से पोस्टपेड में अपग्रेड कर सकते हैं.

(ये भी पढ़ेंः  मिडिल ईस्ट संकट: अगर ईरान ने ठप किया इंटरनेट, तो ये 4 ऐप्स आएंगे काम; डाइउलोड कर लें)

क्या आपका फोन करेगा सपोर्ट?

एयरटेल के इस प्रीमियम सर्विस का लाभ उठाने के लिए आपके पास एक ऐसा स्मार्टफोन होना चाहिए जो 5G स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हो. साथ ही आपका फोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर भी अपडेटेड होना चाहिए.

अगर आपका फोन अपडेट नहीं है, तो आप सेटिंग में जाकर पेंडिंग अपडेट्स चेक कर सकते हैं. साथ ही आपका फोन इस सर्विस के लिए कंपैटिबल है या नहीं, इसको आप एयरटेल ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं.

(ये भी पढ़ेंः सोशल मीडिया का बदला गणित: बड़े स्टार्स को छोड़, छोटे शहरों के क्रिएटर्स के पास...)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Airtel Priority Postpaid ServiceAirtel

Trending news

टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम
india pakistan news
टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
High court
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
Monsoon 2026
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
CM Mamata Banerjee
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
Jammu Kashmir
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
West Bengal
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
Bullet train
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
kolkata
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
Nirmala Sitharaman
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
Abhishek Banarjee
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'