Hindi Newsटेक

Airtel यूजर्स ध्यान दें! Airtel का ये प्लान दे रहा है कॉलिंग, डेटा और AI सब्सक्रिप्शन, कीमत रखी इतनी कम

Airtel ने भी अपने यूजर्स के लिए कई बेनेफिट्स वाले रिचार्ज प्लान पोर्टफोलियो में रखे हैं. आज हम आपके लिए एक ऐसा प्लान खोजकर लाए हैं, जिसमें आपको तमाम बेनेफिट्स भी मिलेंगे और ये आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा.

Oct 26, 2025, 04:29 PM IST
Airtel का ये प्लान दे रहा है कॉलिंग, डेटा और AI सब्सक्रिप्शन

Airtel ने अपने यूजर्स का ध्यान रखते हुए कई किफायती प्लान्स दिए हैं. कुछ प्लान्स तो ऐसे भी जिनके बारे में खुद यूजर्स भी नहीं जानते. वहीं, अगर एयरटेल के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो आपको बहुत सारे कम कीमत, लेकिन शानदार बेनेफिट्स वाले प्लान्स भी मिल जाएंगे. कंपनी के पास 28 दिनों से लेकर 365 दिनों तक वाले रिचार्ज प्लान्स भी पोर्टफोलिया में नजर आ जाएंगे. आज हम कंपनी के एक ऐसे ही प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर कम ही लोगों ने ध्यान दिया है.

किफायती है Airtel का ये प्लान
दरअसल, कई यूजर्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने सिम कार्ड को एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज करवाते हैं. ऐसे में Airtel ने अपने यूजर्स को एक इस जरूरत को पूरा करने के लिए ही एक बेहतरीन और मिनिमम रिचार्ज प्लान भी पेश किया है. कम ही ऐसी टेलिकॉम कंपनियां हैं जो ऐसा प्लान देती हैं जिसमें कॉलिंग और डेटा सर्विस के साथ-साथ कम कीमत में ही सिम कार्ड एक्टिव रखने के भी फायदे मिल जाते हैं.

AI को भी हुई इंसानों वाली ये 'बीमारी', वैज्ञानिक भी हैरान! जानें क्या है मामला

199 रुपये में मिल रहे इतने फायदे
Airtel का 199 रुपये वाला रिचार्ज प्लान आपकी सिम कार्ड एक्टिव रखने वाली मुश्किल को हल करता है. ये प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ मिलता है. इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 100 SMS और डेटा सर्विस जैसे कई बेनेफिट्स मिल जाते हैं.

UPI Mapper ने मचाया बवाल! UPI ऐप्स की चालाकी से यूजर्स कन्फ्यूज, NPCI का बड़ा फैसला

कंपनी दे रही इतने एडिशनल फायदे
इसके अलावा कंपनी आपको कई एडिशनल बेनेफिट्स भी देती है. जैसे, Spam प्रोटेक्शन का फायदा. इतना ही नहीं, यूजर्स को Perplexity Pro AI का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जाता है, जिसकी कीमत 17,000 रुपये है. यूजर्स इस प्लान के साथ मिलने वाले Perplexity Pro AI का फायदा पूरे एक साल तक उठा सकते हैं. Airtel का यह प्लान खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है जो रिचार्ज पैक पर ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते, लेकिन उन्हें अपना कनेक्शन भी एक्टिवेट रखना है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

Airtelrecharge plan

