Airtel की तरफ से ₹300 का तोहफा! बस ये छोटा-सा काम और मुफ्त होगा मोबाइल रिचार्ज

Airtel Free Coupon: टेलीकॉम कंपनियां लगातार अपने प्लान्स की कीमतें बढ़ा रही हैं या फायदे घटा रही हैं. अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा और फ्री ओटीटी सब्सक्रिप्शन के नाम पर मोबाइल रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं. वहीं एयरटेल ने यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है. इस प्रोग्राम का नाम Referral Program है. इसके जरिए आप अपने दोस्तों को Airtel से जोड़कर हर रिचार्ज पर 300 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. साथ ही अपने रिचार्ज को फ्री भी कर सकते हैं.

Airtel यूजर्स के लिए खास मौका

एयरटेल का 'Refer a Friend' प्रोग्राम आपको 300 रुपये तक की छूट देता है. रेफर अ फ्रेंड ऑफर के दौरान जब आप किसी दोस्त को एयरटेल सर्विस लेने के लिए कहते हैं और वह इसका इस्तेमाल करता है, तो आपको हर सफल Refer पर इनाम के तौर पर यह 300 रुपये तक का ऑफ आपके रिचार्ज या बिल पर मिलेगा.

Airtel दे रहा ये ऑफर

Wi-Fi बिल और पोस्टपेड बिल दोनों पर यूजर्स को 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा DTH रिचार्ज पर भी 300 रुपये की छूट दी जाएगी. अगर आप प्रीपेड रिचार्ज करते हैं तो आपको 100 रुपये का कूपन मिलेगा. साथ ही Airtel Black सर्विस पर भी 300 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है.

Airtel का Refer a Friend ऑफर कैसे मिलेगा?

- सबसे पहले Airtel Thanks App खोले.

- इसके बाद स्क्रोल डाउन करके नीचे आए. यहां आपको Rewards and Coupons के ऑप्शन पर क्लिक करना है.

- अब Refer a Friend के ऑप्शन पर टैप करें.

- इसके बाद आपको नीचे SMS या WhatsApp का ऑप्शन दिखेगा.

- इनमें से किसी एक पर भी क्लिक करके अपने दोस्त या जानकार को लिंक शेयर कर सकते हैं.

- अगर वह व्यक्ति इस लिंक से Airtel की किसी भी सर्विस का यूज करता है तो इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा.