Advertisement
trendingNow12960091
Hindi Newsटेक

Airtel की तरफ से ₹300 का तोहफा! बस ये छोटा-सा काम और मुफ्त होगा मोबाइल रिचार्ज

Airtel’s Coupon Offer: एयरटेल अपने यूजर्स के लिए धमाकेदार ऑफर लेकर आया है. आप अपने दोस्तों को Airtel से जोड़ने के लिए इनवाइट कर सकते हैं. रेफरल लिंक के जरिए आप शानदार फायदे पा सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 13, 2025, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Airtel की तरफ से ₹300 का तोहफा! बस ये छोटा-सा काम और मुफ्त होगा मोबाइल रिचार्ज

Airtel Free Coupon: टेलीकॉम कंपनियां लगातार अपने प्लान्स की कीमतें बढ़ा रही हैं या फायदे घटा रही हैं. अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा और फ्री ओटीटी सब्सक्रिप्शन के नाम पर मोबाइल रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं. वहीं एयरटेल ने यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है. इस प्रोग्राम का नाम Referral Program है. इसके जरिए आप अपने दोस्तों को Airtel से जोड़कर हर रिचार्ज पर 300 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. साथ ही अपने रिचार्ज को फ्री भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: पति-पत्नी के बीच आया AI! Online मोहब्बत बनी जी का जंजाल, धड़ाधड़ टूट रहे रिश्ते

Airtel यूजर्स के लिए खास मौका

Add Zee News as a Preferred Source

एयरटेल का 'Refer a Friend' प्रोग्राम आपको 300 रुपये तक की छूट देता है. रेफर अ फ्रेंड ऑफर के दौरान जब आप किसी दोस्त को एयरटेल सर्विस लेने के लिए कहते हैं और वह इसका इस्तेमाल करता है, तो आपको हर सफल Refer पर इनाम के तौर पर यह 300 रुपये तक का ऑफ आपके रिचार्ज या बिल पर मिलेगा.

Airtel दे रहा ये ऑफर 
Wi-Fi बिल और पोस्टपेड बिल दोनों पर यूजर्स को 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा DTH रिचार्ज पर भी 300 रुपये की छूट दी जाएगी. अगर आप प्रीपेड रिचार्ज करते हैं तो आपको 100 रुपये का कूपन मिलेगा. साथ ही Airtel Black सर्विस पर भी 300 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy Z Fold 7: लॉन्च हुआ लग्जरी वेरिएंट, कीमत और फीचर्स उड़ा रहे होश, लेकिन चाहकर भी क्यों नहीं खरीद सकते आप

Airtel का Refer a Friend ऑफर कैसे मिलेगा? 

- सबसे पहले Airtel Thanks App खोले.
- इसके बाद स्क्रोल डाउन करके नीचे आए. यहां आपको Rewards and Coupons के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- अब Refer a Friend के ऑप्शन पर टैप करें.
- इसके बाद आपको नीचे SMS या WhatsApp का ऑप्शन दिखेगा.
- इनमें से किसी एक पर भी क्लिक करके अपने दोस्त या जानकार को लिंक शेयर कर सकते हैं.
- अगर वह व्यक्ति इस लिंक से Airtel की किसी भी सर्विस का यूज करता है तो इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा.   

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

AirtelAirtel coupons

Trending news

BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट