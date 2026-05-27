500 से कम के रिचार्ज में पूरे 84 दिनों की होगी छुट्टी, इस कंपनी ने लाया बजट वाला प्लान, साथ में मिल रहा ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन!

Airtel Cheapest 84 Days Plan: मोबाइल रीचार्ज की लगातार बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है. ऐसे में हर कोई कम कीमत वाला मोबाइल रीचार्ज की खोज में रहे हैं. वहीं जिन यूजर्स के पास दो सिम है, उनकी परेशानी और ज्यादा होती है. हर महीने के रीचार्ज में काफी पैसे खर्च हो जाते हैं. ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि 84 दिन यानी करीब 3 महीने आपका सिम सिर्फ 400-500 रुपये में एक्टिव रहेगा, तो शायद ही आप यकीन करेंगे. लेकिन ऐसा हो रहा है, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी Airtel ने अपने यूजर्स के लिए सस्ता और दमदार प्लान लाया है. कंपनी दो ऐसे धांसू बजट प्लान पेश की है, जो उन लोगों के बजट में हैं.

Airtel का यह रीचार्ज पैक कम कीमत में रीचार्ज खोजने वाले या फिर दो सिम रखने वाले लोगों के लिए परफेक्ट हो सकता है. इसमें आपको 84 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलती है, यानी हर महीने रीचार्ज के टेंशन से आप दूर रहेंगे. आइए जानते हैं इन दोनों प्लान्स की पूरी डिटेल्स...

Airtel का 469 रुपये वाला प्लान

अगर आपको इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं है या आप सिर्फ इनकमिंग ऑन रखना चाहते हैं, तो एयरटेल का यह प्लान आपके लिए किफायती साबित हो सकता है. इस प्लान में आपको पूरे 84 दिन यानी करीब 3 महीने की लंबी वैलिडिटी मिल जाती है. आप इस रीचार्ज के बाद भारत के किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग वो भी रोमिंग के साथ बात कर सकते हैं. कॉलिंग के साथ ही इसमें आपको टोटल 900 फ्री SMS मिल जाते हैं. बता दें कि इस प्लान में कोई डेटा नहीं मिलता है. TRAI के नियमों के कारण यह पूरी तरह से एक वॉइस-ओनली प्लान है. हालांकि, जरूरत पड़ने पर आप अलग से डेटा बूस्टर रिचार्ज कर इंटरनेट का भी मजा ले सकते हैं. इस पैक में आपको फ्री हेलो ट्यून्स का भी एक्सेस मिल जाता है.

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Airtel का 548 रुपये वाला प्लान

अगर आप ऐसा प्लान खोज रहे हैं, जो कम कीमत वाला हो और लंबी वैलिडिटी के साथ आता हो, साथ ही कुछ इंटरनेट भी मिल जाए, तो एयरटेल का 548 रुपये वाला प्लान ले सकते हैं. इस प्लान में आपको पूरे 84 दिन की लंबी वैलिडिटी मिलती है. नेशनल रोमिंग के साथ आपको अनिलिमिटेड कॉलिंग का भी मजा मिलता है. साथ ही इसमें आपको कुल 900 SMS मिलते हैं. इस प्लान में पूरी वैलिडिटी के लिए 7GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. यह प्लान उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ज्यादातर समय Wi-Fi का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने पर बैकअप के लिए थोड़ा मोबाइल डेटा पास में रखना चाहते हैं.

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फ्री मिल रहा ये सब्सक्रिप्शन!

इन दोनों ही प्लान्स के साथ कंपनी एक शानदार बोनस भी अपने यूजर्स को दे रही है. अगर आप इन दोनों में से किसी भी प्लान से रिचार्ज करते हैं, तो आपको 12 महीने यानी पूरे एक साल के लिए Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा. इसकी मदद से आप फोटो एडिटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग और क्विक वीडियो मेकिंग आसानी से कर सकते हैं.

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