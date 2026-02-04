Mukesh Ambani की चांदी! एयरटेल ने बीच रास्ते में छोड़ा साथ, अब Jio अपने ग्राहकों को दे रहा है ₹35,000 का 'महा-ऑफर'

टेलीकॉम सेक्टर से एक बड़ी खबर सामने आई है. Airtel ने चुपचाप अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए दी जा रही फ्री Perplexity Pro सब्सक्रिप्शन को बंद कर दिया है. इस फैसले से करीब 36 करोड़ यानी 360 मिलियन यूजर्स हैरान रह गए हैं. पहले Airtel ने Aravind Srinivas की AI कंपनी Perplexity के साथ साझेदारी कर अपने ग्राहकों को इसका Pro वर्जन मुफ्त में दिया था, जिसकी कीमत करीब 17,000 रुपये सालाना थी. अब कंपनी ने यह पार्टनरशिप खत्म कर दी है, जिससे यूजर्स के बीच कन्फ्यूजन बढ़ गया है.

क्या था Perplexity Pro ऑफर

Perplexity Pro एक एडवांस AI सर्च और असिस्टेंट प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को तेज और सटीक जवाब देता है. यह रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन और पढ़ाई-लिखाई जैसे कामों में मदद करता है. Airtel ने इसे सीमित समय के ऑफर के तौर पर मुफ्त दिया था. यानी शुरुआत से ही साफ था कि यह लाइफटाइम फ्री नहीं रहेगा. फिर भी, अचानक बंद होने से कई यूजर्स को झटका लगा है, क्योंकि वे इसे रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल कर रहे थे.

पहले से सब्सक्रिप्शन लेने वालों का क्या होगा

अगर आपने पहले ही Airtel के जरिए Perplexity Pro का फ्री प्लान ले लिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. कंपनी के मुताबिक, ये यूजर्स पूरा एक साल तक इसका फायदा उठा सकेंगे. यानी जब तक आपकी फ्री वैलिडिटी खत्म नहीं होती, तब तक सर्विस चलती रहेगी. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर समय पर सब्सक्रिप्शन कैंसल नहीं किया गया, तो Perplexity इसे पेड प्लान में बदल सकता है और आपसे चार्ज लिया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Jio को मिल सकता है बड़ा फायदा

Airtel के इस फैसले से Mukesh Ambani की Reliance Jio को बड़ा फायदा मिल सकता है. Jio अभी भी अपने यूजर्स को Google Gemini Pro प्लान मुफ्त दे रहा है. इस प्लान की कीमत लगभग 35,100 रुपये बताई जा रही है. अगर आपके पास 349 रुपये या उससे ज्यादा का अनलिमिटेड 5G प्लान है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं. Gemini Pro में Gemini 3 मॉडल का एक्सेस, 2TB Google Drive स्टोरेज और फोटो-वीडियो एडिटिंग के लिए AI टूल्स मिलते हैं. ऐसे में जिन यूजर्स को AI टूल्स की जरूरत है, वे Jio की ओर शिफ्ट हो सकते हैं.

Perplexity की जगह अब Adobe Express

Airtel ने Perplexity हटाने के बाद अपने ग्राहकों को नया ऑफर दिया है. अब यूजर्स को Adobe Express Premium का एक साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा, जिसकी कीमत करीब 4,000 रुपये है. Adobe Express की मदद से आप आसानी से प्रोफेशनल वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, फोटो और पोस्टर बना सकते हैं. यह टूल उन लोगों के लिए खास है जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, लेकिन उन्हें डिजाइनिंग का ज्यादा अनुभव नहीं है. इसमें बैकग्राउंड रिमूव करना, वीडियो को अलग-अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से री-साइज करना और रेडीमेड टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करना आसान है.

AI टूल्स और क्रिएटर्स के लिए फायदे

Adobe Express के साथ हर महीने 250 जेनरेटिव AI क्रेडिट्स मिलेंगे. इसके अलावा प्रीमियम फोटो-वीडियो टेम्पलेट्स, 200 मिलियन से ज्यादा Adobe Stock इमेज और वीडियो, और 30,000 से ज्यादा फॉन्ट्स का एक्सेस भी दिया जाएगा. यानी यह ऑफर खासतौर पर क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए उपयोगी साबित हो सकता है.

किसका प्लान है ज्यादा फायदेमंद

अगर आप रिसर्च और AI असिस्टेंट के लिए टूल चाहते हैं, तो Perplexity या Gemini ज्यादा काम का है. वहीं, अगर आप डिजाइन और कंटेंट बनाते हैं, तो Adobe Express बेहतर विकल्प हो सकता है. फिलहाल Airtel और Jio के बीच AI सर्विस को लेकर मुकाबला तेज हो गया है. आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी कंपनी यूजर्स को ज्यादा वैल्यू दे पाती है.