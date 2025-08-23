Airtel ने यूजर्स को फिर दिया झटका! अब 195 रुपए वाले प्लान में किया बड़ा बदलाव, बढ़ गया खर्च

Airtel 195 plan: प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Airtel ने एक बार फिर अपने यूजर्स को बड़ा झटका दी है. कंपनी ने इस बार फिर से सस्ते प्लान खोजने वाले यूजर्स को निराश किया है. Airtel ने अपने सस्ते रिचार्ज प्लान में बदलाव करते हुए डेटा की मात्रा कम कर दी है. इस बदलाव के बाद यूजर्स को पहले जैसी सुविधा अब नहीं मिलेगी. कंपनी ने इस बार अपने 195 रुपये वाले प्लान में बड़ा बदलाव किया है. अब इस प्लान में यूजर्स को पहले के मुकाबले कम बेनिफिट्स मिलेंगे. Airtel ने इस प्लान में क्या बदलाव किया है आइए जानते हैं विस्तार से...

Airtel का 195 रुपये में हुआ बदलाव

बात करें Airtel के 195 रुपए वाले प्लान की तो यह एक डेटा वाउचर प्लान है. इस प्लान के तहत यूजर्स को 30 दिनों के लिए 15GB हाई स्पीड डेटा मिलता था. लेकिन अब इस प्लान में कंपनी ने बदलाव करते हुए डेटा को कम कर दिया है. अब इस प्लान के रीचार्ज में यूजर्स को सिर्फ 12GB डेटा दिया जाएगा. इसके साथ ही ये प्लान पहले 90 दिनों के लिए Jio Hotstar OTT का भी बेनिफिट ऑफर करता था, लेकिन अब OTT बेनिफिट को भी मात्र 30 दिनों के लिए मिलेगी.

एयरटेल के इस फैसले से अब ये प्लान यूजर्स के लिए काफी महंगा हो गया है. जानकारों के मुताबिक कंपनी ने यह फैसला प्रति यूजर औसत राजस्व (ARPU) को बढ़ाने के लिए लिया है. वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के अंत में एयरटेल का ARPU 250 रुपए था और कंपनी का अगला टारगेट 300 रुपए का ARPU हासिल करना है, और यह टैरिफ में बढ़ोतरी के बिना संभव नहीं है.

अब क्या है विक्लप

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब 195 वाले प्लान में बदलाव कर दिया गया तो दूसरा कौन सा प्लान लें. तो इसका जवाब है कि कंपनी के पास कई सस्ते प्लान मौजूद हैं. इसमें एयरटेल का 100 रुपये वाला सस्ता प्लान भी शामिल है, जिसमें यूजर्स को 30 दिनों की वैलिडिटी के लिए 5GB डेटा मिलता है. हालांकि इसमें OTT बेनिफिट नहीं मिलता है.

Airtel ने पहले ही बंद कर दिया है ये प्लान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में एयरटेल ने अपना 249 रुपये वाला प्रीपेड प्लान बंद कर दिया है. इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 1GB हाई-स्पीड डेटा, प्रतिदिन 100 SMS, Perplexity Pro AI, फ्री एक्स्ट्रीम प्ले सब्सक्रिप्शन और फ्री हेलोट्यून जैसी सुविधाएं मिलती थीं. इसकी वैलिडिटी 24 दिनों की होती थी. अब इस प्लान के बंद होने के बाद प्रीपेड ग्राहकों के पास 299 रुपये वाले प्लान का ऑप्शन बचता है.