फेस्टिवल सीजन में Airtel का शानदार तोहफा! सस्ते प्लान्स में मिल रहा है डेटा और OTT के साथ Free Storage

Airtel Festive Offer: त्योहारों का मौसम आते ही टेलीकॉम कंपनियों के बीच कस्टमर्स को लुभाने की होड़ शुरू हो जाती है. ऐसे में देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी Airtel भी पीछे नहीं है. Airtel ने अपने यूजर्स के लिए शानदार फेस्टिव ऑफर्स की घोषणा कर दी है, जिसमें न केवल डेटा और कॉलिंग सुविधाएं, क्लाउड स्टोरेज और कई तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री एक्सेस भी दिया जा रहा है. इन नए प्लान्स में यूजर्स को ढेरों फायदे मिलने वाले हैं, जो इस फेस्टिव सीजन को और भी खास बना देंगे.

एयरटेल ने अपने फेस्टिव ऑफर लॉन्च कर दिया है. ये ऑफर प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों यूजर्स के लिए हैं. जिसमें यूजर्स को कई फायदे मिल रहे हैं. कॉलिंग डेटा के साथ ही एयरटेल अपने ग्राहकों को Google One क्लाउड स्टोरेज में 100GB तक का फायदा दे रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं SonyLIV, Zee5, और ऐपल म्युजिक प्रीमियम जैसी सर्विस का सब्सक्रिप्शन भी बिलकुल फ्री में दे रहा है. अच्छी बात यह है कि इसके साथ ही Perplexity AI का एक साल का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है.

फेस्टिव सीजन के तहत Airtel ने दो नए प्रीपेड प्लान शुरू किए हैं जिसमें 379 रुपये और 449 रुपये का पैक शामिल है. साथ ही डेटा पैक भी पेश किया गया है. आइए जानते हैं इन प्लान्स के बारे में विस्तार से...

379 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस प्लान में फेस्टिव सीजन में और खास बन गया है. इस प्लान में यूजर्स को 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 100 SMS, 2GB डेटा, और अनलिमिटेड 5G डेटा का यूज किया जा सकता है. फेस्टिव सीजन ऑफर के साथ इस प्लान के तहत Free Storage, Airtel Xstream Play Premium का सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिससे आपको 22 OTT ऐप्स का एक्सेस मिलेगा.

449 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के दूसरे फेस्टिव प्लान में भी आपको गजब के ऑफर्स मिल रहे हैं. इसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है. इसमें हर दिन 4GB डेटा, Jio Hotstar सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 100 SMS का फायदा मिलता है. इसके अलावा फेस्टिव रिवॉर्ड्स में आपको 30GB Google One स्टोरेज अलग से मिल रहा है.

349 वाला प्लान

Airtel ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी खास प्लान लॉन्च किया है. नाम है एशिया कप क्रिकेट पास. यह प्लान 349 रुपये के साथ आता है, जिससे क्रिकेट देखने का मजा मिलेगा. ये ऑफर्स खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो फेस्टिवल के दौरान शानदार डील्स और ज्यादा डेटा का लाभ उठाना चाहते हैं. इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 2GB हाई स्पीड इंटरनेट डेटा की सुविधा तो मिलती ही है. इसके अलावा 28 दिन चलने वाला यह प्लान अनलिमिटेड 5G डेटा भी ऑफर करता है. इसके अलावा आप इस प्लान में एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम के जरिए 22 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स को 28 दिन तक मुफ्त में देख सकते हैं.

डेटा पैक

कंपनी के इस प्लान में आपको 5GB डेटा की जगह 6GB डेटा मिलेगा. इसकी वैलिडिटी 30 दिन है. इसमें Airtel Xstream Play का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा. लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें ये डेटा प्लान है, यह प्लान आपके नंबर पर तभी काम करेगा जब रीचार्ज हो.

