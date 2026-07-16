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हॉटस्पॉट से दूसरे डिवाइस में नहीं चलता है आपका इंटरनेट? सामने आई एयरटेल के अनलिमिटेड 5G प्लान की हकीकत

एयरटेल 5जी के प्लान का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स का दावा है कि जैसे ही वह किसी अन्य डिवाइस में हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, तो इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 16, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:09 PM IST
हॉटस्पॉट से दूसरे डिवाइस में नहीं चलता है आपका इंटरनेट? सामने आई एयरटेल के अनलिमिटेड 5G प्लान की हकीकत

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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