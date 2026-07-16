/हॉटस्पॉट से दूसरे डिवाइस में नहीं चलता है आपका इंटरनेट? सामने आई एयरटेल के अनलिमिटेड 5G प्लान की हकीकत

Airtel unlimited 5G Plan: अगर आप भी एयरटेल के उपभोक्ता हैं और अनलिमिटेड 5G प्लान का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. अक्सर अपने नोट किया होगा कि फोन का इंटरनेट दूसरे डिवाइस में हॉटस्पॉट के जरिए इस्तेमाल करने पर स्पीड कम हो जाती है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है.
दरअसल, सोशल मीडिया पर लोगों का दावा है कि एयरटेल 5जी के प्लान का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स ने पाया कि जब वह किसी अन्य डिवाइस में हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, तो इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है. लोगों का कहना है कि हॉटस्पॉप से कनेक्टेड डिवाइस में 5जी की स्पीड नहीं मिलती है. इस मामले की असली सच्चाई अब सामने आ गई है.
बता दें कि अगर आप भी एयरटेल के 5जी अनलिमिटेड प्लान के उपभोक्ता हैं, तो आपको जानना चाहिए कि कंपनी ने अपनी शर्तों में स्पष्ट किया है कि अनलिमिटेड 5G डेटा का इस्तेमाल केवल मोबाइल फोन में किया जा सकता है. जैसे ही आप किसी दूसरे डिवाइस में हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, तो दूसरे डिवाइस में यह स्पीड नहीं मिलती.
एयरटेल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी में पता चलता है कि अनलिमिटेड 5G ऑफर की शर्तों के अनुसार, यह सेवा केवल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जिस कनेक्शन पर अनलिमिटेड 5G एक्टिव है, उसका मोबाइल डेटा हॉटस्पॉट के जरिए किसी दूसरे डिवाइस में शेयर नहीं किया जा सकता है.
इसको सामान्य शब्दों में समझें, तो पता चलता है कि अगर आपने मोबाइल डिवाइस के लिए 5जी प्लान लिया है, तो इसको हॉटस्पॉट के जरिए लैपटॉप, टैबलेट या किसी दूसरे फोन में इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है और इस कारण स्पीड कम हो जाती है. अब इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है. कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर अनलिमिटेड 5जी को लेकर कुछ भी नियम हैं, तो उसको पहले क्यों नहीं स्पष्ट किया जाता है.
We already saw reports that Airtel doesn't allow Unlimited 5G data sharing via mobile hotspot.
Now, it is officially mentioned on Airtel's website that mobile hotspot is not allowed on its Unlimited 5G mobile data plan.
The 300GB monthly data cap has also been there since the… pic.twitter.com/j7Y5dm6h2L
— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 16, 2026
इसके अलावा एयरटेल के कुछ प्रीपेड और पोस्टपेड शर्तों के मुताबिक, अगर डेटा का इस्तेमाल 30 दिनों में 300 जीबी से अधिक होता है, तो उसको कमर्शियल इस्तेमाल माना जाएगा. ऐसे मामलों में कंपनी की ओर से स्पीड कम की जा सकती है, ऑफर बदला जा सकता या फिर सेवा पर एक्शन लिया जा सकता है. हालांकि, यह नियम प्लान और इस्तेमाल की स्थिति के अनुसार लागू होता है.
गौरतलब है कि एयरटेल का अनलिमिटेड 5जी ऑफर कंपनी की ओर से बंद नहीं किया गया है. यानी अगर आपके पास 5जी फोन है और आपके क्षेत्र में एयरटेल 5जी प्लस का नेटवर्क है और आपने वैध रिचार्ज कराया है, तो आप आसानी से इस सेवा का लाभ ले सकते हैं. शर्त यही है कि आपको हॉटस्पॉट से जुड़े नियमों का पालन करना होगा.