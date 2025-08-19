Airtel सर्विस रिस्टोर होने पर भी आ रही कॉलिंग में दिक्कतें? इस वक्त ये ट्रिक्स आएंगी आपके सबसे ज्यादा काम
Airtel सर्विस रिस्टोर होने पर भी आ रही कॉलिंग में दिक्कतें? इस वक्त ये ट्रिक्स आएंगी आपके सबसे ज्यादा काम

Airtel की सर्विस ठीक हो चुकी है, लेकिन अब भी कई यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉलिंग और इंटरनेट सर्विस में अब भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि कौन से ट्रिक्स आपकी मदद कर सकते हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 19, 2025, 04:46 PM IST
Airtel सर्विस रिस्टोर होने पर भी आ रही कॉलिंग में दिक्कतें? इस वक्त ये ट्रिक्स आएंगी आपके सबसे ज्यादा काम

Airtel यूजर्स को कॉलिंग और डेटा सर्विस का इस्तेमाल करने में जो समस्या झेलनी पड़ रही थी वो अब दूर गई है. कंपनी के नेटवर्क रिस्टोर हो चुके हैं. सोमवार, 18 अगस्त को देशभर के करोड़ों एयरटेल यूजर्स को कॉलिंग से लेकर इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करने में मुश्किल आ रही थी. दिल्ली और NCR के यूजर्स को खासतौर पर इस असुविधा का सामना करना पड़ा. हालांकि, अब सर्विस ठीक हो चुकी है. लेकिन बताया जा रहा है कि अब भी कई एयरटेल यूजर्स को कॉल करने और कॉल रिसीव करें परेशानी आ रही है.

अब भी आ रही कई यूजर्स को मुश्किल
Airtel की सर्विस ठीक होने के बाद अगर अब भी आपको कॉलिंग, इंटरनेट या SMS सर्विस का इस्तेमाल करने में परेशानी आ रही है तो आप इसके लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, यहां बात कर रहे हैं आपके फोन के एयरप्लेन मोड की, जिसका इस्तेमाल करने में अक्सर यूजर्स झिझक महसूस करते हैं या इस्तेमाल करनी ही भूल जाते हैं.

इन ट्रिक्स का करें इस्तेमाल
इस एयरप्लेन मोड को अपने फोन में ऑन कर दें, फिर कुछ देर के बाद दोबारा इसे फीचर को ऑफ कर लीजिए. ऐसा करने से आपके फोन के नेटवर्क रीफ्रेश हो जाते हैं, जिससे कॉलिंग, इंटरनेट और SMS में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएंगी. इसके अलावा यूजर्स चाहें तो अपने फोन को कुछ सेकेंड्स के लिए स्विच ऑफ कर सकते हैं. ऐसा करने से भी आपके मोबाइल के नेटवर्क्स रिफ्रेश हो जाते हैं.

नाराज दिखे यूजर्स
गौरतलब है कि सोमवार की शाम करीब 4 बजे एयरटेल यूजर्स को कनेक्टिविटी का समस्याओं का सामना करना पड़ा. ऐसे में शुरुआत में तो कुछ यूजर्स को समझ ही नहीं है कि एयरटेल डाउन हो गया है. वहीं, करीब 2,500 यूजर्स ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई. दूसरी ओर कई यूजर्स तो ऐसे भी रहे जिन्होंने बाकी टेलीकॉम सर्विस की तुलना एयरटेल से करनी शुरू कर दी. हालांकि, अब सर्विस पूरी तरह से ठीक हो चुकी है.

