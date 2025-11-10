Advertisement
trendingNow12995597
Hindi Newsटेक

Airtel tariff hike 2025: एयरटेल ने फोड़ा बम! मोबाइल रिचार्ज हुआ महंगा, बंद कर दिया ये Plan, जानिए क्यों

अब Airtel का नया एंट्री-लेवल अनलिमिटेड प्लान ₹199 से शुरू होगा. Airtel के ये प्लान उन यूज़र्स के लिए हैं जो अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, SMS और बेसिक डेटा की सुविधा चाहते हैं. कंपनी ने यह प्लान अलग-अलग कैटेगरी में पेश किए हैं — जैसे डेटा सेंट्रिक, वॉइस सेंट्रिक, और वॉइस व एसएमएस ओनली वेरिएंट्स.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 10, 2025, 08:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Airtel tariff hike 2025: एयरटेल ने फोड़ा बम! मोबाइल रिचार्ज हुआ महंगा, बंद कर दिया ये Plan, जानिए क्यों

Airtel tariff hike 2025: देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Bharti Airtel ने अपने Truly Unlimited प्लान्स में बड़ा बदलाव किया है. अब कंपनी ने अपने प्रीपेड यूज़र्स के लिए बेसिक अनलिमिटेड प्लान की शुरुआती कीमत बढ़ा दी है. पहले जहां यह प्लान ₹189 से शुरू होता था, अब Airtel का नया एंट्री-लेवल अनलिमिटेड प्लान ₹199 से शुरू होगा. Airtel के ये प्लान उन यूज़र्स के लिए हैं जो अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, SMS और बेसिक डेटा की सुविधा चाहते हैं. कंपनी ने यह प्लान अलग-अलग कैटेगरी में पेश किए हैं — जैसे डेटा सेंट्रिक, वॉइस सेंट्रिक, और वॉइस व एसएमएस ओनली वेरिएंट्स.

₹199 वाला Airtel Truly Unlimited Plan – क्या मिलेगा इसमें?
Airtel का नया ₹199 वाला प्लान अब कंपनी का सबसे सस्ता Truly Unlimited Plan बन गया है. इस प्लान में यूज़र्स को मिलते हैं कई शानदार फायदे. इस प्लान में यूज़र्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी गई है, जिससे पूरे देश में कहीं भी फ्री में कॉल की जा सकती है. साथ ही इसमें 100 SMS प्रतिदिन भी फ्री मिलते हैं. इस प्लान में 2GB डेटा दिया गया है, जिसकी वैधता 28 दिन की होती है. अगर यूज़र डेटा लिमिट पार कर देता है, तो उसके बाद 50 पैसे प्रति MB की दर से चार्ज लिया जाएगा.

Airtel इस प्लान के साथ कुछ एक्सक्लूसिव रिवार्ड्स भी दे रहा है. यूज़र्स को हर 30 दिन में एक फ्री HelloTune सेट करने की सुविधा मिलती है. इसके अलावा, कंपनी Perplexity Pro AI Subscription दे रही है जिसकी कीमत ₹17,000 तक है — और यह 12 महीने के लिए फ्री उपलब्ध है. यह सब Airtel यूज़र्स के डिजिटल अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

₹189 वाला प्लान हुआ बंद
Airtel ने अपने पुराने ₹189 Truly Unlimited Plan को पूरी तरह से बंद कर दिया है. यह प्लान कुछ समय पहले तक कंपनी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध था, लेकिन अब यह रिचार्ज ऑप्शन से हटा दिया गया है. ₹189 वाला यह प्लान खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए था जो ज़्यादातर वॉइस सर्विस का इस्तेमाल करते थे और डेटा की ज़रूरत बहुत कम होती थी. लेकिन अब Airtel ने इस सेगमेंट को खत्म करके सीधे ₹199 से प्लान्स की शुरुआत कर दी है. इसका मतलब यह है कि Airtel अब अपने यूज़र्स को बेहतर वैल्यू और डिजिटल बेनिफिट्स देने पर फोकस कर रहा है, भले ही शुरुआती कीमत थोड़ी बढ़ गई हो.

Airtel के बदले हुए प्लान्स – बेहतर वैल्यू और डिजिटल एक्सपीरियंस
Airtel का कहना है कि नए ₹199 वाले Truly Unlimited Plan को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूज़र्स को सिर्फ कॉलिंग ही नहीं बल्कि डिजिटल रिवार्ड्स और स्मार्ट सर्विसेज का भी फायदा मिले. कंपनी अब अपने सभी प्रीपेड ऑफरिंग्स को स्ट्रक्चर और वैल्यू बेस्ड बना रही है. यानी अब यूज़र्स को हर रिचार्ज के साथ कुछ न कुछ एक्स्ट्रा डिजिटल बेनिफिट्स मिलेंगे — जैसे AI टूल्स, OTT एक्सेस या म्यूज़िक फीचर्स. यह कदम Airtel के लिए 2025 की टैरिफ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसमें कंपनी डेटा और डिजिटल सेवाओं दोनों को एक साथ जोड़कर यूज़र्स को ज्यादा पर्सनलाइज़्ड एक्सपीरियंस देना चाहती है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

AirtelAirtel ₹199 planAirtel tariff hike 2025

Trending news

थरूर की डिप्लोमेसी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है? इस बार मुस्कुराहट ने बेचैन किया
shashi tharoor news
थरूर की डिप्लोमेसी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है? इस बार मुस्कुराहट ने बेचैन किया
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
amar chitra katha
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
#Indian Army
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
Weather
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
SpiceJet flight
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Kerala
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
Omar Abdullah
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
Indian Navy
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
India Pakistan News in Hindi
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
Assam
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?