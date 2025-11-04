सबसे महंगा iPhone 17 Pro Max छोड़ एक कैमरे वाला Smartphone चलाते दिखे Akash Ambani, ये हैं 4 बड़ी वजहें

Akash Ambani Spotted With iPhone Air: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले के दौरान एक दिलचस्प चीज देखने को मिली- रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी iPhone 17 Pro Max नहीं बल्कि iPhone Air का इस्तेमाल करते नजर आए. यह देखकर लोगों के मन में सवाल उठा कि आखिर उन्होंने सबसे महंगा फोन छोड़कर iPhone Air क्यों चुना? इसका जवाब है – iPhone Air जरूरत के हिसाब से ज्यादा समझदारी भरा ऑप्शन बन चुका है.

1. हर किसी को Pro कैमरा की जरूरत नहीं होती

Apple का “Pro” टाइटल ज्यादातर उसके कैमरा सिस्टम के कारण है. iPhone 17 Pro में 8x टेलीफोटो जूम, ProRAW फोटो एडिटिंग और ProRes RAW वीडियो शूटिंग जैसी सुविधाएं हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि आम यूजर्स को इनकी जरूरत शायद ही कभी पड़ती है. अगर आप बस कभी-कभार फोटो क्लिक करते हैं, तो iPhone Air आपके लिए परफेक्ट है. यह डेली फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के लिए एकदम सही बैलेंस्ड कैमरा देता है.

2. कुछ लोग फीचर्स से ज्यादा डिजाइन पसंद करते हैं

कई यूजर्स के लिए फोन का लुक और फील ज्यादा मायने रखता है. iPhone Air का डिजाइन Apple की अब तक की सबसे प्रीमियम दिखने वाली रेंज में से एक है. यही वजह है कि आकाश अंबानी जैसे बिजनेस आइकन भी इसे पसंद कर रहे हैं. अगर आपके पास चार्जिंग पॉइंट्स की कमी नहीं है, तो iPhone Air का बैटरी बैकअप भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं बनेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

3. परफेक्ट डिस्प्ले साइज – न बड़ा, न छोटा

iPhone Air का 6.5 इंच डिस्प्ले “गोल्डन मिडिल” है- यह न तो iPhone 17 Pro Max जितना बड़ा है और न ही iPhone 17 जितना छोटा. इसमें Apple की LTPO OLED स्क्रीन, 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो इसे गेमिंग और वीडियो देखने दोनों के लिए शानदार बनाती है.

4. परफॉर्मेंस में भी कम नहीं iPhone Air

iPhone Air में Apple का वही A19 Pro चिपसेट है जो iPhone 17 Pro में है. फर्क बस इतना है कि इसमें कुछ कोर सीमित किए गए हैं. लेकिन रोजमर्रा के काम, वीडियो एडिटिंग या ऐप मल्टीटास्किंग में आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा. यानी, अगर आप गेमर या एक्सट्रीम यूजर नहीं हैं, तो यह फोन एकदम फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस देता है.

iPhone Air किनके लिए नहीं है सही

अगर आप अपने फोन पर लगातार मूवी देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या वीडियो बनाते हैं, तो iPhone Air शायद आपको सीमित लगे. इसमें सिंगल स्पीकर सिस्टम है, जो हाई वॉल्यूम पर थोड़ा मफल्ड महसूस होता है. साथ ही, इसमें सिर्फ eSIM सपोर्ट है, यानी फिजिकल सिम नहीं लगेगा. इसके अलावा इसमें Cinematic Mode या मल्टी-लेंस कैमरा नहीं है, जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जरूरी फीचर्स माने जाते हैं. साथ ही इसका USB 2.0 पोर्ट स्लो डेटा ट्रांसफर करता है.