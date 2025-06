Tim Cook ने की चोरों की सिट्टी-पिट्टी गुम! iPhone लूटा तो पुलिस के पास पहुंचेगी घंटी

Apple Store LA looting: लॉस एंजेलिस में इस साल 2025 के प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और लूटपाट की घटनाएं सामने आई हैं. विशेष रूप से डाउनटाउन LA के Apple Store को निशाना बनाया गया, जहां से दर्जनों iPhones चोरी किए गए. लेकिन इन चोरों के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात तब हुई जब चोरी किए गए iPhones अचानक अलार्म बजाने लगे और स्क्रीन पर एक सख्त चेतावनी दिखाई देने लगी.

स्क्रीन पर दिखा ये मैसेज

iPhones की स्क्रीन पर लिखा था: 'Please return to Apple Tower Theatre. This device has been disabled and is being tracked. Local authorities will be alerted.' (कृपया Apple Tower Theatre लौटाएं. यह डिवाइस निष्क्रिय कर दी गई है और ट्रैक हो रही है. स्थानीय प्रशासन को सूचना दी जा रही है.)

Alarms blaring on multiple iPhones that were taken from the Apple store in downtown LA

Displays on the devices read

“Please return to Apple Tower Theatre

रिमोटली किया गया लॉक

Apple की यह सुरक्षा तकनीक दर्शाती है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की चोरी से निपटने के लिए कितनी गंभीर और तैयार है. चोरी किए गए iPhones को रिमोटली लॉक कर दिया गया, यानी उन्हें अब कोई भी उपयोग नहीं कर सकता. न ही इन्हें रीसेट किया जा सकता है और न ही इनका सॉफ्टवेयर बदलकर इन्हें चालू किया जा सकता है.

कैसे काम करती है Apple की यह टेक्नोलॉजी?

Apple के डिवाइसेज में पहले से ही एक सिक्योरिटी फीचर होता है जिसे “Activation Lock” कहा जाता है. अगर कोई व्यक्ति चोरी या गुम हुए iPhone को ऑन करता है, तो Apple ID और पासवर्ड के बिना वह आगे नहीं जा सकता. इसके साथ ही, कंपनी उन डिवाइसेज को रियल-टाइम में ट्रैक भी कर सकती है. इस केस में जैसे ही iPhones चोरी हुए, Apple ने तुरंत उन्हें डिसेबल कर दिया और उनमें एक कस्टम मैसेज डाल दिया जो डिवाइस ऑन होते ही दिखा. यह मैसेज न केवल चेतावनी देता है, बल्कि यह भी बताता है कि डिवाइस को ट्रैक किया जा रहा है और पुलिस को अलर्ट किया गया है.

चोरों को मुश्किल में डाला Apple ने

ऐसे iPhones को चुराना अब बेकार हो गया है क्योंकि उन्हें न तो बेचा जा सकता है, न ही इस्तेमाल किया जा सकता है. सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियो सामने आए, जिनमें चोरी किए गए iPhones से लगातार तेज अलार्म की आवाजें आ रही हैं, और उनकी स्क्रीन पर चेतावनी फ्लैश हो रही है.

तकनीक के जरिए अपराध पर लगाम

यह पूरा मामला एक उदाहरण है कि कैसे आज की स्मार्ट टेक्नोलॉजी चोरों और अपराधियों के लिए बड़ी रुकावट बन चुकी है. Apple जैसे ब्रांड अपने उत्पादों को केवल सुंदर और स्मार्ट ही नहीं, बल्कि बेहद सुरक्षित भी बना रहे हैं. यह घटना न सिर्फ LA प्रदर्शन की गंभीरता को दिखाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में कितना कारगर हो सकता है.