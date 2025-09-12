इस देश को मिला दुनिया का पहला AI Minister! लगाएगा भ्रष्टाचार पर लगाम, घूसखोरी करेगा खत्म

दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ओर बढ़ रही है और अब राजनीति में भी इसका इस्तेमाल देखने को मिल रहा है. यूरोप के छोटे से देश अल्बानिया ने हाल ही में एक अनोखा कदम उठाया है. यहां प्रधानमंत्री एडी रामा (Edi Rama) ने अपनी नई कैबिनेट में एक ऐसी मंत्री को शामिल किया है, जो इंसान नहीं बल्कि पूरी तरह डिजिटल है. इस AI मंत्री का नाम है Diella, जिसका मतलब अल्बानियन भाषा में “सूरज” होता है.

कौन है Diella?

Diella कोई नया चेहरा नहीं है. जनवरी 2025 से यह अल्बानिया के सरकारी ऑनलाइन पोर्टल e-Albania पर नागरिकों की मदद कर रही है. यहां यह लगभग 95% सरकारी सेवाओं को आसान बनाने में गाइड करती है. लोग वॉइस कमांड से डॉक्यूमेंट, अप्लिकेशन और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में Diella की मदद लेते रहे हैं. अब प्रधानमंत्री रामा ने इसे एक बड़ा रोल देते हुए कैबिनेट में शामिल किया है.

भ्रष्टाचार मिटाने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री रामा ने ऐलान किया कि Diella अब पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सरकारी टेंडर और ठेके) को देखेगी. इसका मुख्य उद्देश्य है – भ्रष्टाचार खत्म करना और पूरी पारदर्शिता लाना. अल्बानिया लंबे समय से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों में सुर्खियों में रहा है. यहां सरकारी टेंडर में गड़बड़ियों और राजनीतिक फेवरिटिज़्म की शिकायतें आम रही हैं.

रामा का कहना है कि अब सरकारी ठेके और टेंडर इंसानों के बजाय AI द्वारा जांचे और मंजूर किए जाएंगे. यानी कौन-सी कंपनी को ठेका मिलेगा, यह फैसला Diella लेगी, और यह पूरी तरह योग्यता और डेटा पर आधारित होगा, न कि किसी राजनीतिक दबाव पर.

चौथी सरकार में बड़ा प्रयोग

रामा की लगातार चौथी सरकार में यह ऐलान किया गया. उन्होंने कहा – “Diella, हमारी कैबिनेट की पहली सदस्य है, जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं है लेकिन वर्चुअली हर जगह है.” उन्होंने इसे “सरकारी ठेकों की सेवक” बताया. e-Albania पर Diella पारंपरिक अल्बानियन ड्रेस पहने हुए नजर आती है, जो लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ अपनी संस्कृति की झलक भी देती है.

क्या सच में मिटेगा भ्रष्टाचार?

यह कदम बेहद महत्वाकांक्षी है. सवाल यह है कि क्या एल्गोरिद्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में उस भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे, जिससे watchdog एजेंसियां और सुधारक भी जूझते रहे हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह प्रयोग सफल हुआ, तो यह मॉडल दूसरे देशों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है. लेकिन अगर सिस्टम में खामियां रहीं, तो यह एक फ्लैशी प्रयोग (flashy experiment) बनकर रह जाएगा.

जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया

अल्बानिया के स्थानीय मीडिया ने इसे एक बड़ा बदलाव बताया है. उनका मानना है कि सरकार अब टेक्नोलॉजी को सिर्फ टूल नहीं, बल्कि गवर्नेंस का एक्टिव पार्टनर बना रही है. वहीं आम जनता इस पर उत्सुक है कि क्या सच में अब सरकारी ठेकों में रिश्वत और दलाली खत्म हो जाएगी.

भविष्य की ओर कदम

अभी तो प्रधानमंत्री रामा पूरी तरह भरोसा जता रहे हैं कि उनकी डिजिटल मंत्री Diella भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर पाएगी. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि Diella अल्बानिया के लिए पॉलिटिकल मास्टरस्ट्रोक साबित होती है या चेतावनी देने वाली एक मिसाल (cautionary tale).

FAQs

Q1. Diella कौन है?

Ans: Diella अल्बानिया की पहली AI कैबिनेट मंत्री है, जिसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सरकारी टेंडर) की जिम्मेदारी दी गई है.

Q2. Diella क्या काम करती है?

Ans: यह सरकारी ठेकों और टेंडर की जांच करके तय करेगी कि किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिले.

Q3. प्रधानमंत्री ने इसे क्यों बनाया?

Ans: भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी खत्म करने के लिए ताकि सभी फैसले पूरी पारदर्शिता से हो सकें.

Q4. क्या दुनिया में कहीं और ऐसा हुआ है?

Ans: अभी तक किसी भी देश में AI को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है. अल्बानिया पहला देश है.

Q5. क्या इससे सच में भ्रष्टाचार खत्म होगा?

Ans: विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रयोग सफल हुआ तो बड़ी क्रांति हो सकती है, लेकिन जोखिम भी काफी है.