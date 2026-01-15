Google New York Office में शराब और कुत्ते? बेंगलुरु की कर्मचारी ने न्यूयॉर्क ऑफिस जाकर खोले ऐसे राज, दंग रह गए लोग!

Advertisement
Google Office Culture: Google के Office में काम करना आज के लाखों युवाओं का सपना है, जिसका सबसे बड़ा कारण वहां का शानदार वर्क कल्चर और सुविधाएं हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ही कंपनी होने के बाद Google के बेंगलुरु और न्यूयॉर्क ऑफिस के माहौल में जमीन-आसमान का अंतर है? हाल ही में बेंगलुरु की एक गूगल एम्पलाई ने न्यूयॉर्क ऑफिस का एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं कि दोनों देशों के ऑफिस में क्या बड़ा अंतर है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:34 PM IST
Google Office Culture: टेक जगत की दिग्गज कंपनी Google का नाम आते ही फ्री वर्क कल्चर, इनोवेशन और आजादी की तस्वीरे दिमाग में आने लगती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि Google का ऑफिस कल्चर अलग-अलग देश में एक जैसा नहीं होता है? हाल ही में गूगल के बेंगलुरु ऑफिस में काम करने वाली एक एम्पलाई दीक्षा अग्रवाल ने न्यूयॉर्क ऑफिस का एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे! सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में गूगल के एम्पलाई ने भारत और अमेरिका के Google ऑफिस के बीच ऐसे फर्क बताए जिन्हें जानकर लोग हैरान रह गए. शराब की अनुमति से लेकर ऑफिस में पालतू कुत्तों तक इस खुलासे ने ग्लोबल वर्क कल्चर जानकर आप चौंक जाएंगे.

ये है अंतर
बेंगलुरु ऑफिस की एम्पलाई दीक्षा ने अपने इंस्टाग्राम रील में बताया है कि बेंगलुरु और न्यूयॉर्क के वर्किंग स्टाइल में बहुत बड़ा फर्क है. उनके मुताबिक Google का बेंगलुरु ऑफिस काफी ज्यादा शानदार और इंटरैक्टिव है. वहां काम करने वाले एप्लाई एक-दूसरे से ज्यादा घुलते-मिलते हैं और टीम वर्क और कोलाबोरेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है. वहीं न्यूयॉर्क ऑफिस का माहौल बहुत ही शांत है. वहां लोग अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अकेले काम करना पसंद करते हैं. हालांकि वीडियो में दीक्षा ने यह भी कहा कि न्यूयॉर्क के इस शांत माहौल के बाद भी वहां का आउटपुट और प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा रहती है.

शराब और पेट्स ले जा सकते हैं
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दीक्षा ने कुछ ऐसे नियमों को भी बताया है जो दोनों देशों के ऑफिस को अलग बनाते हैं. न्यूयॉर्क ऑफिस में शराब यानी Alcohol ले जाने या पीने की अनुमति है लेकिन भारत के ऑफिस में पूरी तरह से बैन है. इसके साथ ही न्यूयॉर्क ऑफिस डॉग-फ्रेंडली है यानी वहां कर्मचारी अपने पालतू कुत्तों को भी अपने साथ ले जा सकते हैं वहीं बेंगलुरु ऑफिस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है.

क्या चीज है जो दोनों को जोड़ती है?
तमाम बदलाव और अंतरों के बाद भी दीक्षा ने एक ऐसी बात बताई जो गूगल को ग्लोबल लेवल पर एक बनाती है. दीक्षा ने कहा कि एक चीज जो हर जगह एक जैसी है वह है बड़ा सोचने की आजादी. उनके मुताबिक चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में गूगल के लिए काम कर रहे हों आपके आइडियाज को सीरियस लिया जाता है और इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है.

दीक्षा की यह रील इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. यूजर्स दोनों देशों के ऑफिस की तुलना को काफी पसंद कर रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट में इसे ग्लोबल वर्क कल्चर को समझने का एक शानदार तरीका बताया. एक यूजर ने कमेंट किया है कि विस्तार से दी गई यह जानकारी करियर बनाने वाले युवाओं के लिए बहुत मददगार है.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

Google Office CultureGoogle Bengaluru vs New York Office

