बैंक कर्मचारियों की उड़ी नींद! 2030 तक 2 लाख नौकरियां खत्म कर देगा AI, क्या आपकी पोस्ट भी लिस्ट में है?

AI in Banking Sector: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जहां एक तरफ हमारे काम को आसान बना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नौकरियों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है. अभी तक टेक सेक्टर में अपना प्रभाव दिखाने वाला AI अब बैंकिंग सेक्टर में भी बड़ा बदलाव लाने वाला है. टेक कंपनियों के बाद अब बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसने बैंक में काम करने वाले लोगों को डरा कर रख दिया है. रिपोर्ट के अनुसार अगर 4 सालों में AI के बढ़ते इस्तेमाल से अकेले यूरोप में 2 लाख से ज्यादा बैंकिंग सेक्टर की नौकरियां खत्म हो सकती हैं.

बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल बैंकिंग, ऑटोमेशन और ब्रांचों की संख्या में कटौती इस बड़े बदलाव के पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है जिससे आने वाले सालों में बैंकिंग सेक्टर का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है. मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषण के अनुसार यूरोप के 35 बड़े बैंक अगले पांच सालों में अपने कुल वर्कफोर्स का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा कम कर सकते हैं. यह कदम बैंकिंग इंडस्ट्री में छंटनी की बड़ी लहर आ सकती है.

इन विभागों पर गिरेगी सबसे ज्यादा गाज

रिपोर्ट के अनुसार यूरोप के बैंकों में कुल 21 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनमें से लगभग 2,12,000 रोल खतरे में हैं. सबसे ज्यादा असर इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा-

बैक-ऑफिस ऑपरेशंस यानी डेटा एंट्री और प्रोसेसिंग से जुड़े काम.

रिस्क मैनेजमेंट यानी खतरों का आकलन करने वाले विभाग.

कंप्लायंस यानी नियम और शर्तों की निगरानी करने वाले विभाग.

बता दें कि बैंकिग के ये काम डेटा आधिरत हैं और बार-बार दोहराए जाने वाले होते हैं इसलिए AI एल्गोरिदम इन्हें इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी और सटीकता से कर सकते हैं.

बड़े बैंकों ने शुरू की तैयारी

आपको जानकार हैरानी होगी कि कई दिग्गज बैंकों ने पहले ही छंटनी का खाका भी बना ली हैं.

ABN Amro (डच बैंक)

आपको जानकार हैरानी होगी कि साल 2028 तक अपने 20% स्टाफ को कम करने की प्लानिंग में है.

Societe Generale

लागत कम करन के लि अपने हर विभाग की समीक्षा कर रहा है.

Goldman Sachs

अमेरिका में भी AI से बैंकिग सेक्टर में नौकरी में छटनी हो सकती है. OneGS 3.0 रणनीति के तहत बैंक ने नियुक्तियों पर रोक और छंटनी के संकेत दिए हैं.

दुनिया भर में होगा असर

जानकारों का कहना है कि ऑडिट, कानून और कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में बदलाव पहले से ही दिखने लगा है. बैंकों के लिए AI अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि मुकाबले में बने रहने की जरूरत बन गया है. AI का असर न सर्फ यूरोप बल्कि दुनिया भर के देशों में देखने को मिल सकता है.

