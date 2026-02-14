Advertisement
Hindi NewsटेकNHAI का रेड अलर्ट: FASTag के नाम पर नई तरह की हो रही डकैती, मिनटों में खाली हो रहा बैंक अकाउंट, जानिए कैसे

NHAI का रेड अलर्ट: FASTag के नाम पर नई तरह की हो रही 'डकैती', मिनटों में खाली हो रहा बैंक अकाउंट, जानिए कैसे

FASTag Annual Pass Scam: अगर आप भी हाईवे पर सफर करने के दौरान FASTag एनुअल पास के जरिए हाईवे टोल पर पेमेंट करते हैं तो NHAI की यह चेतावनी आपके लिए है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फेक  वेबसाइटों को लेकर अलर्ट जारी किया है. ठग असली सरकारी पोर्टल जैसी दिखने वाली नकली साइट्स बनाकर लोगों से ऑनलाइन पेमेंट करवा रहे हैं. आइए जानते हैं इससे बचने के लिए NHAI ने क्या सलाह दिया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 14, 2026, 10:14 AM IST
FASTag Annual Pass Scam: अगर आप भी अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं और FASTag एनुअल पास की सुविधा का लाभ उठाते हैं तो जरा सावधान हो जाएइ! आपकी एक छोटी सी गलती आपके जीवन भर की कमाई को पूरी तरह से खाली कर सकती है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने सभी वाहन मालिकों के लिए एक रेड अलर्ट जारी कर दिया है. साइबर फ्रॉड करने वाले ठगों ने अब हूबहू NHAI की तरह दिखने वाली फेक वेबसाइटें तैयार कर ली हैं जो सीधे आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल सकती हैं. 

कैसे हो रहा है यह स्कैम?
NHAI के मुताबिक साइब फ्रॉड करने वाले अपराधी हूबहू सरकारी वेबसाइट जैसी दिखने वाली फेक वेबसाइट्स बना लिए हैं. ये स्कैमर्स गूगल सर्च में अपनी वेबसाइट को टॉप पर दिखाने के लिए  ऐड का सहारा ले रहे हैं. जैसे ही कोई यूजर इन साइट्स पर जाकर पेमेंट करता है तो उसका पैसा अपराधी के अकाउंट में चला जाता है और कोई पास भी जारी नहीं होता है.

जालसाजों का स्कैम करने का नया तरीका

स्कैमर्स फेक वेबसाइट की डिजाइन और लोगो को बिलकुल असली जैसा रखते हैं.

पेमेंट के बहाने आपसे मोबाइल नंबर गाड़ी की डिटेल्स और बैंक डिटेल्स मांगी जाती है.

पैसे कटने के बाद स्कैमर्स कस्टमर सपोर्ट बनकर फोन करते हैं और OTP मांगकर खाता साफ कर देते हैं.

बचने के लिए अपनाएं ये जरूरी टिप्स

FASTag से जुड़ी किसी भी सर्विस के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या सरकारी पोर्टल का ही इस्तेमाल करें.

किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले स्पेलिंग और URL को ध्यान से देखें. स्पॉन्सर्ड (Sponsored) लिंक्स से बचें.

NHAI या कोई भी बैंक आपसे कभी भी फोन पर OTP या पिन (PIN) नहीं मांगता.

अगर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो बिना देर किए साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं.

यूजर्स को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?

कई पीड़ितों ने तुरंत पैसों के नुकसान की शिकायत की है. कुछ मामलों में ठगों ने कस्टमर सपोर्ट बनकर भी कॉल किया और और OTP या अतिरिक्त पैसे की डिमांड की. साइबर अधिकारियों का कहना है कि ये वेबसाइटें सरकारी लोगो, डिजाइन और लेआउट की हूबहू नकल करती है जिससे आम लोगों के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. जब कोई यूजर इन लिंक पर क्लिक करता है तो उससे मोबाइल नंबर, वाहन की जानकारी और पेमेंट डिटेल्स वैसे ही मांगी जाती है जैसे असली पेमेंट पेज पर मांगी जाती है लेकिन पैसा सीधे ठगों के बैंक खातों में चला जाता है और पास भी जनरेट नहीं होता है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

