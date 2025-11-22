चोरी-छुपे आपकी प्राइवेट बातें सुनता है Smart TV! पुलिस ने दे दी बड़ी चेतावनी, तुरंत करें ये काम नहीं तो...

Smart TV Privacy Threat: स्मार्ट टीवी यूजर्स के लिए एक बड़ी चेतावनी सामने आई है. क्या आपका टीवी भी चुपके से आपकी बातें सुनता है? यह सवाल अब स्मार्ट टीवी यूजर के दिमाग में घूम रहा है कि क्या आपका TV आपकी बातें सुन रहा है? हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने लोगों की चिंता में डाल दिया है क्योंकि कई स्मार्ट टीवी बैकग्राउंड में वॉइस डेटा रिकॉर्ड कर सकता है. पुलिस ने भी चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि इस फीचर का गलत इस्तेमाल होने पर आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है. ऐसे में जरूरी है कि आप जानें यह रिकॉर्डिंग कैसे काम करती है और सबसे जरूरी है यह जानना कि इसे बंद कैसे किया जाए. आइए जानते हैं विस्तार से...

कई बड़ी स्मार्ट टीवी कंपनियां अपने टीवी में माइक्रोफोन, वॉइस असिस्टेंट और दूसरे ट्रैकिंग फीचर्स लगाती हैं. इसको लेकर कंपनी का कहना होता है कि इनका मकसद यूजर की आवाज पहचानना और बोलने पर कंटेंट रिकमेंड करना. लेकिन इसी को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही तकनीक टीवी को घर के माहौल और आपकी प्राइवेट बातचीत जैसी जानकारी भी रिकार्ड कर लेती हैं जो प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकती है.

क्या स्मार्ट टीवी सही में सुनती है हमारी बाचचीत?

अगर आपके टीवी में वॉइस असिस्टेंट, वॉइस कमांड या हमेशा ऑन रहने वाला माइक्रोफोन लगा है तो इसका जवाब हां हो सकता है. ऐसे माइक्रोफोन केवल तब नहीं चलते जब आप ओके टीवी या हैलो जैसा कमांड बोलते हैं बल्कि वे बैकग्राउंड की आवाजें भी कैप्चर कर सकते हैं. कई कंपनियां इन ऑडियो क्लिप्स को अपने सर्वर पर भेजती हैं यह कहते हुए कि इससे वॉइस रिकग्निशन तकनीक को बेहतर बनाया जाता है.

सिर्फ आवाज ही नहीं, इसके साथ टीवी में क्या देख रहे हैं, चैनल हिस्ट्री, ऐप इस्तेमाल, लोकेशन, आईपी एड्रेस और डिवाइस आईडी जैसी जानकारी भी इकट्ठा करता है. इन डाटा को बाद में एड कंपनियों और डेटा ब्रोकर को बेचा भी जा सकता है.

खतरनाक है ACR

ACR यानी Automatic Content Recognition को स्मार्ट टीवी में सबसे बड़ा खतरा माना जाता है. यह टेक्निक आपकी स्क्रीन पर चल रही लगभग हर चीज को स्कैन कर लेती है चाहे आप OTT प्लेटफॉर्म पर कोई शो देख रहे हों, केबल टीवी चला रहे हों, यूट्यूब में कुछ देख रहे हों. ACR हर फ्रेम को पहचानकर उसे कंपनी के डेटाबेस से मिलान करता है. इसके साथ ही ACR आपके टीवी का IP ऐड्रेस और लोकेशन डेटा भी कैप्चर कर सकता है. इससे कंपनियां यह आसानी से ट्रैक कर लेती हैं कि आप कौन सा कंटेंट, कब और किस जगह देख रहे हैं. इसी खतरे को देखते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भी यूजर्स को अलर्ट रहने की सलाह दी है.

आवाज रिकार्ड होने से बचने के लिए ये काम करें

अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी बात स्मार्ट टीवी सुनें तो इन सेटिंग्स को बदल दें-

सबसे पहले अपने स्मार्ट टीवी में वॉइस कंट्रोल और वॉइस असिस्टेंट को ऑफ कर दें.

ACR और पर्सनलाइजेशन फीचर की भी बंद कर दें.

कोशिश करें कि टीवी देखने के बाद टीवी को वाई-फाई से डिस्कनेक्ट रखें.

इसके साथ ही कैमरा या माइक्रोफोन को फिजिकली कवर करें.

