भूलकर भी न करें ये इग्नोर! Mac और Chrome यूजर्स के लिए आई 'खतरे की घंटी', तुरंत करें ये काम नहीं तो...

CERT-In Warning: क्या आपको लगता है कि आपका Apple लैपटॉप या Chrome ब्राउजर पूरी तरह सेफ है? अगर हां तो शायद आप गलत हैं! भारत सरकार की साइबर विंग CERT-In ने एक ऐसी सुरक्षा खामी का पता लगाया है जो आपकी प्राइवेट इमेज, पासवर्ड और बैंक डिटेल्स को हैकर्स तक पहुंचा सकती है. आखिर क्या है यह हाई-सिवेरिटी  बग और आप कैसे उनके निशाने पर आने से बच सकते हैं आइए जानते हैं...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 31, 2026, 11:21 AM IST
CERT-In Warning: क्या आपका लैपटॉप या ब्राउजर हैकर्स के निशाने पर है? अगर आप Apple का macOS या गूगल का क्रोम Google Chrome ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है. Apple के प्रीमियम ऐप्स और दुनिया के सबसे लोकप्रिय ब्राउजर Chrome में एक बड़ा सिक्योरिटी कमी मिली है. हैरानी की बात यह है कि हैकर्स सिर्फ एक फाइल या रिक्वेस्ट के जरिए आपके सिस्टम में तक पहुंच सकते हैं. सरकार ने इस खतरे को हाई-सिवेरिटी कैटेगरी में रखा है. इस हमले का शिकार होने से पहले यह जरूर जान लीजिए कि आपको इस खतरे से बचने के लिए अपने डिवाइस में अभी क्या बदलाव करना चाहिए.

भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In के मुताबिक इन सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी कमियां पाई गई हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आपकी प्राइवेट जानकारी हासिल कर सकते हैं या आपके पूरे सिस्टम पर कंट्रोल ले सकते हैं. CERT-In ने अनुसार ऐपल के प्रोडक्टिविटी ऐप्स Pages और Keynote में बड़ी सुरक्षा कमियां मिली हैं. ऐसे में अगर आप कोई ऐसी फाइल खोलते हैं जिसे हैकर्स ने खास तौर पर डिजाइन किया है तो इससे हैकर्स आपके डेटा तक पहुंच सकते हैं. इससे Pages और Keynote के 15.1 से पुराने सभी वर्जन प्रभावित हो सकते हैं.

Apple ने समस्या को दूर करने के लिए नया अपडेट जारी कर दिए हैं. अगर आप macOS Sequoia 15.6 या उसके बाद का वर्जन यूज कर रहे हैं तो तुरंत ऐप स्टोर पर जाकर इन ऐप्स को अपडेट कर दें. इससे आप इस समस्या से बच सकते हैं.

Google Chrome यूजर्स भी रहें सावधान
वहीं गूगल क्रोम में भी एक हाई-लेवल खामी मिली है जिसे CVE-2026-1504 नाम दिया गया है. इसके सहायता से हैकर्स एक फेक रिक्वेस्ट के जरिए आपके कंप्यूटर पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. यानी कि वे दूर बैठकर आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं. इससे विंडोज, मैक और लिनक्स पर चलने वाले क्रोम के पुराने वर्जन प्रभावित हो सकते हैं. गूगल ने भी जनवरी को ही इसका अपडेट जारी कर दिया है. अपने ब्राउजर की सेटिंग्स में जाकर About Chrome चेक करें और इसे लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लें.

बचने के लिए क्या करें?
CERT-In ने यूजर्स को यह भी सलाह दी है कि यूजर्स को किसी भी अनजान सोर्स से आई फाइल या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए. साथ ही अपने सभी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा ऑटो-अपडेट मोड ऑन करें जिससे सिक्योरिटी पैट समय पर मिल सके और बड़े हैकर्स के खतरे से बच सकें.

