अलर्ट...WhatsApp पर भूल से भी न करें ये 'छोटी' गलती, सीधा जेल जाएंगे! सरकार ने जारी की बड़ी चेतावनी

I4C Warning: अगर आप भी WhatsApp चलाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. भारत सरकार ने WhatsApp यूजर्स के लिए एक बड़ा खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है. अधिकारियों ने अलर्ट किया है कि WhatsApp पर जरा सी गलती करते ही यूजर्स बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं. गृह मंत्रालय के तहत आने वाली इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर (I4C) की यह चेतावनी साइबर अपराध और फेक मैसेजिंग के बढ़ते मामलों के बीच आई है. सरकारी निर्देशों के अनुसार, WhatsApp पर सतर्कता बरतना अब बेहद जरूरी हो गया है.

घर बैठे हजारों कमाने का मौका, छोटा‑सा टास्क पूरा करो और तुरंत पेमेंट पाओ अगर आपके फोन पर भी इस तरह के मैसेज आते हैं तो समझ लीजिए खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है. ये ऑफर असली कमाई नहीं बल्कि आपको ठगी की जाल में फंसाने की एक चाल हो सकती है. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने इस नए तरह के स्कैम को लेकर कड़ा अलर्ट जारी किया है. ठग अब एक नई तकनीक का इस्तेमाल करके यूजर्स से WhatsApp पर भेजा गया QR कोड स्कैन करवाते हैं. जैसे ही यूजर कोड स्कैन करते हैं वैसे ही आपका WhatsApp अकाउंट पूरी तरह उनके कब्जे में चला जाता है और आप बिना समझे एक बड़े साइबर क्राइम के जाल में फंस जाते हैं.

WhatsApp पर कंट्रोल पाने के बाद आपके अकाउंट का इस्तेमाल दुनिया भर में फ्रॉड करने के लिए किया जाता है. और परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है.

WhatsApp Mule स्कैम है बड़ा खतरनाक

इस तरह के स्कैम की शुरुआत सोशल मीडिया पर ऐड के जरिए होती है जो आसान इनकम या ऑनलाइन जॉब देने का वादा करते हैं. इस पर क्लिक करते ही स्कैमर्स आपसे संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आपको बस एक छोटा सा डिजिटल टास्क पूरा करना होगा. इसके जरिए वे आपको अपनी वेबसाइट पर ले जाते हैं और वहां एक WhatsApp Web QR कोड स्कैन करने को बोलते हैं.

जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं आप अनजाने में स्कैमर के डिवाइस को अपने WhatsApp से कनेक्ट कर देते हैं. यह ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने लैपटॉप पर WhatsApp Web यूज करते हैं.

जैसे ही आप वह QR कोड स्कैन करते हैं ठग आपके WhatsApp पर एक तरह से ऑथराइज्ड यूजर की तरह कनेक्ट हो जाता है. इसके बाद वह आपकी चैट्स तक पहुंच बना सकता है आपके नाम से लोगों को मैसेज भेज सकता है और आपके सभी कॉन्टैक्ट्स देख सकता है. खतरनाक बात यह है कि यह सब चुपचाप बिना किसी नोटिफिकेशन या संकेत के होता है. यानी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपका अकाउंट किसी और के कंट्रोल में जा चुका है.

जेल भी हो सकती है

सरकारी एजेंसी की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार ऐसे अकाउंट्स को प्रभावी रूप से म्यूल व्हाट्सएप अकाउंट्स के रूप में किराए पर लिया जा रहा है. यानी स्कैमर्स अपनी पहचान छिपाने और फ्रॉड करने के लिए आम लोगों के अकाउंट का यूज कर रहे हैं. वे आपके अकाउंट से लोगों के पास फिशिंग लिंक्स भेजते हैं, पैसे मांगते हैं, या ठगी का दूसरा तरीका अपनाते हैं. ठगी को लेकर जब पुलिस जांच करती है तो नंबर आपका निकलता है तो आपकी परेशानी बढ़ जाती है कभी कभी तो जेल का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है.

इस तरह की समस्या से बचने के लिए आपको किसी अनजान द्वारा भेजे गए WhatsApp QR कोड को स्कैन करने की गलती न करें. साथ ही समय समय पर लिंक्ड डिवाइसेज जरूर चेक करते रहें.अगर वहां कोई अनजान ब्राउजर दिखे तो उसे तुरंत Log Out कर दें.

