Advertisement
trendingNow13099717
Hindi Newsटेकअब रोबोट की नौकरी करेंगे आप! AI को पड़ी इंसानों की जरूरत, बस अपना बायोडाटा रखिए तैयार

अब रोबोट की नौकरी करेंगे आप! AI को पड़ी इंसानों की जरूरत, बस अपना बायोडाटा रखिए तैयार

AI hiring humans: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा है. यह ईमेल लिखने, मीटिंग तय करने, फाइलें समझाने और वीडियो बनाने जैसे काम तो पहले से कर ही रही है. लेकिन अब AI एक कदम और आगे बढ़ गया है. अब AI अपने काम के लिए खुद इंसानों को हायर कर रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 06, 2026, 09:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब रोबोट की नौकरी करेंगे आप! AI को पड़ी इंसानों की जरूरत, बस अपना बायोडाटा रखिए तैयार

AI hiring humans: अब तक आपने सुना होगा कि कंपनियां इंसानों को नौकरी पर रखती हैं. हाल ही में आप सुन रहे होंगे कि AI इंसानों की जगह ले रहा है. लेकिन जरा सोचिए, कैसा होगा अगर कोई रोबोट या AI एजेंट आपको काम पर रखे और उसके बदले में आपको सैलरी दे? यह आपको किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन अब यह सच हो चुका है. RentAHuman.ai नाम के एक नए प्लेटफॉर्म ने दुनिया को चौंका दिया है. जी हां, आपने सही पढ़ा, अब AI खुद इंसानों को काम पर रखने वाला है. 

क्या है 'RentAHuman' का मतलब?  
दुनिया में पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जहां AI एजेंट मालिक होंगे और इंसान उनके कर्मचारी. सरल भाषा में कहें तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को असल दुनिया में कोई ऐसा काम करना होगा जो वह खुद नहीं कर सकता, तो वह इस प्लेटफॉर्म के जरिए किसी इंसान को हायर करेगा. इसमें दिमाग एआई का होगा लेकिन हाथ-पैर इंसानों के. AI जिन कामों को खुद नहीं कर सकता, उनके लिए वह इंसानों की मदद ले रहा है. 

AI को इंसानों की जरूरत क्यों है?  
हालांकि AI कोडिंग कर सकता है, कविता लिख सकता है और डेटा सुलझा सकता है, लेकिन उसके हाथ-पैर नहीं होते. वह दुकान जाकर सामान नहीं खरीद सकता और न ही आपके बगीचे में पानी डाल सकता या किसी फिजिकल फाइल पर दस्तखत कर सकता. यहीं 'RentAHuman' की जरूरत पड़ती है. उदाहरण के लिए, अगर एक AI एजेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए शहर के किसी खास दफ्तर से दस्तावेज मंगवाने हैं, तो वह इस प्लेटफॉर्म पर जाएगा. वहां वह एक इंसान को चुनेगा, उसे काम समझाएगा और काम पूरा होने पर उसे पेमेंट कर देगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- आपकी कुर्सी पर तो नहीं AI की नजर? IBM के बॉस ने बता दिया किन नौकरियों पर आने वाला...

किस तरह के काम मिल रहे हैं?  
इस प्लेटफॉर्म पर हर रोज़ के छोटे-बड़े काम शामिल हैं. जैसे सामान पहुंचाना, बाजार से खरीदारी करना, पालतू जानवर को खाना देना या किसी व्यक्ति से मिलकर संदेश पहुंचाना. कुछ मामलों में लोग सिर्फ बातचीत या समय बिताने के लिए भी किसी को बुला रहे हैं.

यह नया सिस्टम कैसे काम करेगा?  
यह सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप 'अर्बन कंपनी' या 'ओला-उबर' का इस्तेमाल करते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां ग्राहक इंसान नहीं बल्कि AI होगा. AI एजेंट अपनी जरूरत के अनुसार टास्क पोस्ट करेगा. जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होंगे, वे उस काम को स्वीकार करेंगे. काम खत्म होने पर AI डिजिटल मुद्रा या वॉलेट के जरिए इंसान को पेमेंट कर देगा.

नौकरी जाने का डर खत्म, कमाई का नया रास्ता  
जहां पूरी दुनिया में चर्चा है कि AI नौकरियां छीन लेगा, वहीं 'RentAHuman' एक नई उम्मीद लेकर आया है. यहां AI इंसानों को हटाने के बजाय उन्हें काम दे रहा है. यह दिखाता है कि आने वाले समय में इंसान और AI एक-दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि अच्छे साथी हो सकते हैं. आने वाले समय में जो काम मशीन नहीं कर पाएगी, उसके लिए इंसान की मदद ली जाएगी और बदले में उसे पैसे दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें:- Free Wi-Fi हो सकता है खतरनाक! रेलवे स्टेशन और कैफे में फोन कनेक्ट करने से पहले ये...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

RentAHuman.aiAI hiring humansAI human marketplace

Trending news

दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना