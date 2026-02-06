अब रोबोट की नौकरी करेंगे आप! AI को पड़ी इंसानों की जरूरत, बस अपना बायोडाटा रखिए तैयार

AI hiring humans: अब तक आपने सुना होगा कि कंपनियां इंसानों को नौकरी पर रखती हैं. हाल ही में आप सुन रहे होंगे कि AI इंसानों की जगह ले रहा है. लेकिन जरा सोचिए, कैसा होगा अगर कोई रोबोट या AI एजेंट आपको काम पर रखे और उसके बदले में आपको सैलरी दे? यह आपको किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन अब यह सच हो चुका है. RentAHuman.ai नाम के एक नए प्लेटफॉर्म ने दुनिया को चौंका दिया है. जी हां, आपने सही पढ़ा, अब AI खुद इंसानों को काम पर रखने वाला है.

क्या है 'RentAHuman' का मतलब?

दुनिया में पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जहां AI एजेंट मालिक होंगे और इंसान उनके कर्मचारी. सरल भाषा में कहें तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को असल दुनिया में कोई ऐसा काम करना होगा जो वह खुद नहीं कर सकता, तो वह इस प्लेटफॉर्म के जरिए किसी इंसान को हायर करेगा. इसमें दिमाग एआई का होगा लेकिन हाथ-पैर इंसानों के. AI जिन कामों को खुद नहीं कर सकता, उनके लिए वह इंसानों की मदद ले रहा है.

AI को इंसानों की जरूरत क्यों है?

हालांकि AI कोडिंग कर सकता है, कविता लिख सकता है और डेटा सुलझा सकता है, लेकिन उसके हाथ-पैर नहीं होते. वह दुकान जाकर सामान नहीं खरीद सकता और न ही आपके बगीचे में पानी डाल सकता या किसी फिजिकल फाइल पर दस्तखत कर सकता. यहीं 'RentAHuman' की जरूरत पड़ती है. उदाहरण के लिए, अगर एक AI एजेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए शहर के किसी खास दफ्तर से दस्तावेज मंगवाने हैं, तो वह इस प्लेटफॉर्म पर जाएगा. वहां वह एक इंसान को चुनेगा, उसे काम समझाएगा और काम पूरा होने पर उसे पेमेंट कर देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- आपकी कुर्सी पर तो नहीं AI की नजर? IBM के बॉस ने बता दिया किन नौकरियों पर आने वाला...

किस तरह के काम मिल रहे हैं?

इस प्लेटफॉर्म पर हर रोज़ के छोटे-बड़े काम शामिल हैं. जैसे सामान पहुंचाना, बाजार से खरीदारी करना, पालतू जानवर को खाना देना या किसी व्यक्ति से मिलकर संदेश पहुंचाना. कुछ मामलों में लोग सिर्फ बातचीत या समय बिताने के लिए भी किसी को बुला रहे हैं.

यह नया सिस्टम कैसे काम करेगा?

यह सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप 'अर्बन कंपनी' या 'ओला-उबर' का इस्तेमाल करते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां ग्राहक इंसान नहीं बल्कि AI होगा. AI एजेंट अपनी जरूरत के अनुसार टास्क पोस्ट करेगा. जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होंगे, वे उस काम को स्वीकार करेंगे. काम खत्म होने पर AI डिजिटल मुद्रा या वॉलेट के जरिए इंसान को पेमेंट कर देगा.

नौकरी जाने का डर खत्म, कमाई का नया रास्ता

जहां पूरी दुनिया में चर्चा है कि AI नौकरियां छीन लेगा, वहीं 'RentAHuman' एक नई उम्मीद लेकर आया है. यहां AI इंसानों को हटाने के बजाय उन्हें काम दे रहा है. यह दिखाता है कि आने वाले समय में इंसान और AI एक-दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि अच्छे साथी हो सकते हैं. आने वाले समय में जो काम मशीन नहीं कर पाएगी, उसके लिए इंसान की मदद ली जाएगी और बदले में उसे पैसे दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें:- Free Wi-Fi हो सकता है खतरनाक! रेलवे स्टेशन और कैफे में फोन कनेक्ट करने से पहले ये...