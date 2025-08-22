Mark Zuckerberg का 'हुकुम का इक्का'! दे डाले ₹12,22,73,30,52,800... जमीन पर सोकर बनाई ऐसी कंपनी

Alexandr Wang Success Story: AI अब सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है. यही वजह है कि सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनियां इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रही हैं. Meta ने भी इसी दिशा में बड़ा कदम उठाया है. फेसबुक के फाउंडर Mark Zuckerberg ने AI रेस में आगे निकलने के लिए Alexandr Wang को Chief AI Officer नियुक्त किया है.

Alexandr Wang की शुरुआत

Alexandr Wang का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. साल 2016 में जब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, तब उन्होंने अपनी दोस्त Lucy Guo के साथ मिलकर Scale AI नाम का स्टार्टअप शुरू किया. उस समय दोनों बेहद संघर्ष कर रहे थे. वे एयर मैट्रेस पर सोते और दिन-रात मेहनत करके अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते. धीरे-धीरे Scale AI ने टेक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली. इस स्टार्टअप ने इतना प्रभाव डाला कि बड़े-बड़े टेक दिग्गजों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी.

Meta में Alexandr Wang की एंट्री

साल जून 2025 में Mark Zuckerberg ने Alexandr Wang की टैलेंट को देखते हुए उन्हें Meta का Chief AI Officer नियुक्त कर दिया. यही नहीं, जुकरबर्ग ने उनके स्टार्टअप Scale AI में 14.3 बिलियन डॉलर का निवेश भी किया. अब Alexandr Wang Meta की पूरी AI टीम को लीड कर रहे हैं और कंपनी के नए प्रोजेक्ट Superintelligence Platform की कमान उनके हाथ में है. इसके अलावा, वह Meta के दूसरे AI प्रोडक्ट्स और रिसर्च टीम्स को भी Meta Superintelligence Labs के तहत संभाल रहे हैं.

Meta में बदलाव लेकर आए Wang

Meta में आते ही Alexandr Wang ने कंपनी की AI टीम को चार अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया. उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे गए इंटरनल मेमो में लिखा- “Superintelligence आ रहा है और इसे गंभीरता से लेने के लिए हमें अपनी रिसर्च, प्रोडक्ट और इंफ्रा जैसी प्रमुख टीमों को संगठित करना होगा.” उनका मानना है कि AI के भविष्य के लिए फोकस्ड अप्रोच बेहद जरूरी है और Meta को इसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से री-स्ट्रक्चर होना पड़ेगा.

Alexandr Wang और Scale AI की कहानी

Wang का जन्म न्यू मैक्सिको में हुआ था. उनके माता-पिता चीन से आए भौतिक वैज्ञानिक थे. Wang ने MIT से पढ़ाई शुरू की थी लेकिन बाद में पढ़ाई छोड़कर Scale AI पर पूरा ध्यान दिया. इस स्टार्टअप की खासियत यह थी कि यह बड़ी मात्रा में लार्ज डेटा लेबलिंग उपलब्ध कराता था, जो उन्नत AI सिस्टम को ट्रेन करने में सबसे जरूरी होता है. Scale AI गिग वर्कर्स को Rotasks और Outlier जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए मैनेज करता था. मई 2024 तक Scale AI की वैल्यू लगभग 14 बिलियन डॉलर हो गई थी और इसके इन्वेस्टर्स में Nvidia, Amazon और Meta जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थीं.

भारत और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है?

Meta का यह कदम साफ दिखाता है कि भविष्य में AI की रेस और भी तेज होने वाली है. Alexandr Wang जैसे युवा टैलेंट्स के आने से कंपनियों के बीच सुपरइंटेलिजेंस बनाने की होड़ बढ़ेगी. इससे AI का इस्तेमाल हेल्थकेयर, एजुकेशन, बिजनेस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में और तेजी से बढ़ेगा.

FAQs

Q1: Alexandr Wang कौन हैं?

Ans: Alexandr Wang, Scale AI के फाउंडर और अब Meta के Chief AI Officer हैं.

Q2: Scale AI क्या करता है?

Ans: Scale AI बड़ी मात्रा में डेटा लेबलिंग प्रोवाइड करता है, जिससे एडवांस AI सिस्टम को ट्रेन किया जाता है.

Q3: Mark Zuckerberg ने Alexandr Wang को कब नियुक्त किया?

Ans: जून 2025 में उन्हें Meta का Chief AI Officer बनाया गया.

Q4: Meta का नया AI प्लेटफॉर्म क्या है?

Ans: Meta का नया प्लेटफॉर्म है Superintelligence, जिसकी कमान Alexandr Wang के हाथ में है.

Q5: Scale AI की वैल्यू कितनी है?

Ans: मई 2024 तक Scale AI की वैल्यू लगभग 14 बिलियन डॉलर थी.