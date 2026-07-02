/Amarnath Yatra 2026: हैकर्स ने किया बड़ा कांड! श्रद्धालुओं को लूटने का निकाला नया तरीका, बचकर रहें इन 2 वेबसाइट्स से

बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है. इस पावन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग दुर्गम रास्तों से बचने के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर रहे हैं. लेकिन इसी उत्साह का फायदा उठाकर साइबर अपराधी भी एक्टिव हो गए हैं.
गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है. शातिर ठग हूबहू IRCTC जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइटें बनाकर सीधे-साधे श्रद्धालुओं को चूना लगा रहे हैं. अगर आप भी इस साल यात्रा पर जा रहे हैं, तो बुकिंग से पहले इस पूरे खतरे को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है.
साइबर अपराधियों ने इस बार अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने के लिए नया तरीका निकाला है. उन्होंने IRCTC से मिलती-जुलती फर्जी वेबसाइट्स तैयार की हैं. ये साइट्स दिखने में इतनी असली लगती हैं कि कोई भी धोखा खा जाए. जैसे ही कोई यात्री इन साइट्स पर जाकर हेलीकॉप्टर टिकट बुक करता है, उसके पैसे कट जाते हैं और कोई टिकट भी नहीं मिलता. इतना ही नहीं, यात्रियों की पर्सनल डिटेल और बैंकिंग जानकारी भी चोरी हो जाती है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर विंग ने विशेष रूप से दो फर्जी वेबसाइटों के नामों का खुलासा किया है, जिनसे सभी को दूर रहने की सलाह दी गई है. ये वेबसाइट्स हैं:
irctchelicopter.com
irctchellyatra.com
सरकार ने साफ किया है कि इन वेबसाइट्स का असली IRCTC या किसी भी सरकारी एजेंसी से कोई लेना-देना नहीं है. ये पूरी तरह फर्जी हैं.
ठगी से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स का ही उपयोग करें. जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलें, तो सबसे पहले उसके URL (वेब एड्रेस) को ध्यान से देखें. सुरक्षित और असली सरकारी वेबसाइटों के अंत में हमेशा .gov.in लिखा होता है. इसके अलावा, वेबसाइट के नाम की स्पेलिंग को अच्छी तरह चेक करें, क्योंकि ठग अक्सर स्पेलिंग में थोड़ा सा हेरफेर करके नकली साइट बनाते हैं.
आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल सर्च पर सबसे ऊपर दिखने वाले स्पॉन्सर्ड लिंक्स पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. साइबर अपराधी इन प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन चलाकर लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं. अगर कोई वेबसाइट आपको बहुत ही सस्ती दरों पर या तुरंत बुकिंग का लालच दे रही है, तो समझ जाएं कि वहां कुछ गड़बड़ है. कभी भी किसी अनजान साइट पर अपना बैंक पासवर्ड या ओटीपी (OTP) शेयर न करें.
यदि आप या आपके जान-पहचान में कोई इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाता है, तो बिना समय गंवाए तुरंत एक्शन लें. सरकार ने इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा, आप सीधे सरकार के आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, पुलिस को उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोकने और आपके पैसे वापस दिलाने में उतनी ही आसानी होगी. आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है.