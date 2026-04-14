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Amarnath Yatra 2026: घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लेकिन पहले जान लें ये 3 जरूरी नियम, वरना नहीं मिलेगी एंट्री

Amarnath Yatra 2026 Registration: हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में बसे बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाने वाले शिवभक्तों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है. साल 2026 की पवित्र अमरनाथ यात्रा का शंखनाद हो गया है, जिसकी शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है. इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 15 अप्रैल से हो रही है. श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस बार नियमों में बड़े बदलाव किए हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:49 AM IST
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Amarnath Yatra 2026: घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लेकिन पहले जान लें ये 3 जरूरी नियम, वरना नहीं मिलेगी एंट्री

Amarnath Yatra 2026 Registration: क्या आप भी इस साल बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ हिमालय की गोद में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने का सोच रह हैं? जवाब हां है तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए. साल 2026 के लिए अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है. इस साल 15 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन खिड़की खुलने जा रही है. लेकिन इस बार पहले के जैसे यात्रा नहीं होगी. श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा और सेहत को लेकर कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जाने बिना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है. क्या है नए नियम और किन गलतियों की वजह से आपको रास्ते से वापस लौटाया जा सकता है? जानिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने से ठीक पहले की हर छोटी-बड़ी जानकारी इस रिपोर्ट में...

शिव भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा 2026 का बिगुल बज गया है. इस साल यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी. अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं तो समय रहते अपनी तैयारी पूरी कर लें.

रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प

श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) ने शिव भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार करने का फैसला लिया है.

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ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले भक्त सीधे श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए देशभर में 550 से ज्यादा बैंक शाखाओं (SBI, PNB, ICICI, Yes Bank और Axis Bank) में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.

यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होता है जरूरी

अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बैंक या फिर ऑनलाइन जाकर फॉर्म भरना होगा और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी होगी. बैंकों में इसके अलग से काउंटर बनाए जाएंगे. फॉर्म और फीस जमा होने के बाद यात्री की बायोमेट्रिक ई-केवाईसी प्रक्रिया होगी. इसकी एक स्लिप मिलेगी, जिसे यात्रा की पर्ची के रूप में यात्री को अपने पास रखना होगा. यह पर्ची ही यात्रा के दौरान चेकिंग के समय दिखानी होगी.

ये रहा ऑनलाइन रजिट्रेशन का पूरा प्रोसेस

इसके लिए आपको सबसे पहले अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) की ऑफिशियल वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाना होगा.

इसमें Online Services या Registration लिंक पर क्लिक करें, फिर पर्सनल या ग्रुप रजिस्ट्रेशन में से किसी एक को सेलेक्ट करें.

सामने खुलकर आए फॉर्म में सही जानकारी भरें, पहचान और मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करें

निर्धारित ऑनलाइन फीस का पेमेंट करें और पोर्टल से अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर लें

श्री अमरनाथजी यात्रा के ऑफिशियल एप से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.

कौन कर सकता है यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन?

इस बार श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 3 सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं-

केवल 13 से 70 वर्ष के बीच की आयु वाले श्रद्धालु ही इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा कर सकते हैं.

सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी CHC होना जरूरी है, जो 8 अप्रैल 2026 के बाद जारी किया गया हो.

इसके साथ ही 6 सप्ताह से ज्यादा की गर्भवती महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी.

यात्रा के दो प्रमुख रास्ते

श्रद्धालु अपनी क्षमता के हिसाब से दो रास्तों में से किसी एक को चुन सकते हैं-

पहलगाम रूट : यह रास्ता 48 किमी लंबा है लेकिन इसकी चढ़ाई कम कठिन है. पहली बार जाने वाले यात्रियों के लिए इसे बेहतर माना जाता है.

बालटाल रूट : यह 14 किमी का रास्ता है लेकिन इसकी खड़ी चढ़ाई काफी थोड़ा मुश्किल भरी होती है. ट्रेकर्स अक्सर इसे चुनते हैं.

(ये भी पढ़ेंः Microsoft को झटका! इस देश ने 25 लाख कंप्यूटरों से Windows डिलीट करने का लिया फैसला)

हाई-टेक सुरक्षा और सुविधाएं

इस साल यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने RFID ट्रैकिंग कार्ड अनिवार्य कर दिया है. साथ ही, सभी तीर्थयात्रियों को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा. बालटाल, नुनवान और श्रीनगर में ठहरने की बेहतर व्यवस्था के साथ-साथ घोड़े, पालकी और पोर्टर्स की बुकिंग के लिए 'प्री-पेड' सिस्टम भी लागू किया गया है.

(ये भी पढ़ेंः iPhone 18 Pro Launch से पहले आई बड़ी खबर, नए रंग में मचाएगा बवाल, Leak हुई तस्वीर)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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