आपकी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए परफेक्ट है ये स्मार्ट बैंड, 10 दिन बिना रुके करता है काम; कीमत रखी सिर्फ इतनी

Amazfit ने भारत में अपना नया फिटनेस बैंड Helio Strap लॉन्च किया है, जिसे बाकी फिटनेस बैंड से काफी अलग बताया जा रहा है. इसमें कोई स्क्रीन नहीं है, यानी आपको बार-बार नोटिफिकेशन या मैसेज देखकर ध्यान नहीं भटकता. ये बैंड उन लोगों के लिए है जो अपनी सेहत और फिटनेस पर पूरा ध्यान देना चाहते हैं, बिना किसी डिजिटल रुकावट के. Helio Strap पहनने में हल्का है और सिर्फ आपकी हेल्थ को ट्रैक करता है, जैसे नींद, हार्ट रेट और एक्सरसाइज. इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप बिना किसी स्क्रीन के फिटनेस पर फोकस करना चाहते हैं तो ये बैंड आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. मार्केट में इसकी कीमत सिर्फ 8,999 रुपये रखी गई है.

