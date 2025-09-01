आपकी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए परफेक्ट है ये स्मार्ट बैंड, 10 दिन बिना रुके करता है काम; कीमत रखी सिर्फ इतनी
आपकी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए परफेक्ट है ये स्मार्ट बैंड, 10 दिन बिना रुके करता है काम; कीमत रखी सिर्फ इतनी

फिटनेस का ध्यान रखने के लिए अब लोगों के पास स्मार्ट बैंड का भी शानदार ऑप्शन है, जो स्टैप्स के साथ-साथ हार्टबीट का भी पूरा ख्याल रखती है. लेकिन अब मार्केट में ऐसा बैंड आ गया है जिसे चार्ज करने की भी ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी.

Sep 01, 2025
आपकी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए परफेक्ट है ये स्मार्ट बैंड, 10 दिन बिना रुके करता है काम; कीमत रखी सिर्फ इतनी

Amazfit ने भारत में अपना नया फिटनेस बैंड Helio Strap लॉन्च किया है, जिसे बाकी फिटनेस बैंड से काफी अलग बताया जा रहा है. इसमें कोई स्क्रीन नहीं है, यानी आपको बार-बार नोटिफिकेशन या मैसेज देखकर ध्यान नहीं भटकता. ये बैंड उन लोगों के लिए है जो अपनी सेहत और फिटनेस पर पूरा ध्यान देना चाहते हैं, बिना किसी डिजिटल रुकावट के. Helio Strap पहनने में हल्का है और सिर्फ आपकी हेल्थ को ट्रैक करता है, जैसे नींद, हार्ट रेट और एक्सरसाइज. इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप बिना किसी स्क्रीन के फिटनेस पर फोकस करना चाहते हैं तो ये बैंड आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. मार्केट में इसकी कीमत सिर्फ 8,999 रुपये रखी गई है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

Fitness Band

