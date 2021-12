Amazon पर Hot Deal! सिर्फ 625 रुपये में खरीदें 3 दिन तक चलने वाला फोन, Offer जान छलक उठेंगे खुशी के आंसू

नई दिल्ली. Amazon Deal Of The Day: अमेजन (Amazon) पर रोज कोई न कोई ऑफर और किसी न किसी प्रोडक्ट पर शानदार डील्स मिलती हैं. अमेजन पर रोज डील ऑफ द डे (Amazon Deal Of The Day) ऑफर आता है. जहां रोज किसी न किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलता है. आज भी स्मार्टफोन और बाकी डिवाइस भारी छूट में मिल रहे हैं. अगर आप दमदार बैटरी वाले स्मार्टफोन की तलाश में हैं और बजट कम है, तो आज का ऑफर आपके काम का हो सकता है. Tecno के 7000mAh वाली बैटरी वाले स्मार्टफोन को काफी सस्ते में खरीदा जा सकता है. Tecno POVA 2 को आप सिर्फ 625 रुपये में पा सकते हैं. आइए बताते हैं कैसे...

Tecno POVA 2 Offers And Discounts

Tecno POVA 2 के 6GB RAM, 128GB स्टोरेज वैरिएंट की लॉन्च प्राइज 15,499 रुपये है. लेकिन अमेजन पर फोन 13,499 रुपये में उपलब्ध है. यानी फोन पर 2 हजार रुपये की छूट मिल रही है. फोन पर बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स भी हैं, जिससे फोन की कीमत काफी कम हो जाएगी.

Tecno POVA 2 Bank Offer

अगर आप ICICI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको फोन पर 674 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा. इसके बाद फोन की कीमत 12,825 रुपये हो जाएगी. उसके बाद फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी है, जिससे फोन की कीमत काफी कम हो जाएगी.

Tecno POVA 2 Exchange Offer

Tecno POVA 2 पर 12,200 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है, अगर आप पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, तो इतना ऑफ पा सकते हैं. आपको 12,200 रुपये का ऑफ तभी मिलेगा, जब आपके फोन की कंडीशन अच्छी हो और मॉडल लैटेस्ट हो.

Tecno POVA 2 Specifications

Tecno POVA 2 में 6.95-इंच का डिस्प्ले है. इसके अलावा फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी है. कैमरा सेक्शन की बात करें, तो पीछे क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा के साथ 2-2MP के दो कैमरे और एक AI लेंस है.