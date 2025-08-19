AI ने किया कमाल! 30 दिन से लापता डॉगी को दिखाया घर का रास्ता, जानें कैसे

AI Technology: आज के समय में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जिंदगी आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है. हाल ही में इसका एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जब एक महिला का पालतू डॉगी करीब एक महीने से गायब था. घरवाले उसे हर जगह खोजकर थक गए थे, लेकिन उन्हें डॉगी कहीं नहीं मिला. तब उन्होंने AI की मदद ली और अपने डॉगी को खोज निकाला. सुनकर यकीन करना मुश्किल है कि AI मिसिंग पेट को भी ढूंढ देती हैं. लेकिन यह पूरी तरह से सच है. यह मामला अमेरिका के टेक्सास के सैन एंटोनियो शहर का है, जहां पर एक पेट डॉग बीते 1 महीने से गायब था और अब AI ने इसे खोज निकाला है.

डॉग को थी ये समस्या

केएसएटी डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक सैन एंटोनियो शहर में एक पालतू डॉग एक महीन से ज्यादा समय तक लापता था. उसकी मालकिन जिनका नाम जूलियट गोंजालेज है, उनके अनुसार कुत्ता काफी उम्र का था, जिसकर उसे देखने और सुनने में समस्या होती थी 12 तारीख को तेज बारिश हुई थी, इसी बारिश में उनका डॉग कहीं खो गया. जूलियट ने उसे खोजने का पूरा प्रयास की लेकिन सफलता नहीं मिली. डॉगी को धुंधला दिखता था, इसलिए वह खुद भी घर नहीं आ सका.

जूलियट गोंजालेज ने अपने डॉग की खूब खोजबीन लेकिन लेकिन जब कुछ पता न चला तो उन्होंने इंटरनेट की मदद ली. इसी दौरान उन्हें एक फ्री ऑनलाइन डेटाबेस मिला, जिसका नाम है Petco Love Lost था. यह डेटाबेस पेट्स के मालिकों को उनके खोए हुए पालतू जानवरों को खोजने में सहायता करता है. इसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन Petco Love द्वारा चलाया जा रहा है. इस डेटाबेस में AI का प्रयोग किया जाता है, जो खोए हुए पालतू जानवरों की फोटो से उन्हें उनके मालिकों तक पहुंचाने में मदद करता है.

AI ने ऐसे की डॉग को खोजने में मदद

जूलियट ने भी इस डेटाबेस में अपने डॉगी की पूरी डिटेल्स डाली. वे हर दिन इस साइट को चेक भी करती थी. जूलियट के मुताबिक हर दिन अपडेट के लिए साइट जरूर विजिट करती थी. वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आता था कि हमें आपके कुत्ते जैसा कोई कुत्ता मिला है, लेकिन वह मेरा कुत्ता नहीं होता था. उनके अनुसार इस डेटाबेस में जब कोई मालिक अपने पालतू जानवर की फोटो डालता है तो AI तकनीक उस तस्वीर को देशभर के हजारों शेल्टर हाउस में मौजूद जानवरों की तस्वीरों से मिलान करती है. इस तरह यह खोए हुए पालतू जानवरों को उनके मालिकों से मिलाने में सहायता मिलती है.

अब तक 1 लाख से ज्यादा खोए हुए जानवार मिले

इसी तरह एक दिन जब जूलियट ने वेबसाइट ओपन की तो सबसे ऊपर अपने कुत्ते की फोटो दिखाई दी. उन्होंने तुरंत कहा कि ये तो मेरा डॉग है. जूलियट को ऐसा लगा जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो. Petco Love के चीफ ऑफ स्टाफ रेने मोरेनो के मुताबिक AI का यह सिस्टम इतना पावरफुल है कि उन पालतू जानवरों को भी खोज निकाल सकता है जो बाढ़ या दूसरी आपदाओं में गायब हो जाते हैं. अब तक इस डेटाबेस की सहायात से एक लाख से ज्यादा खोए हुए पालतू जानवर अपने मालिकों से मिल चुके हैं.