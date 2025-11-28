Ola-Uber-Rapido महंगी लगती है? यह नया ऐप बताएगा सबसे सस्ता किराया, साथ ही बताएगा पैसा बचाने का सीक्रेट हैक!

Ola Uber Rapido Price Comparison: क्या आप भी ऑफिस या कहीं बाहर जाने के लिए रोज कैब खोजते हैं? अगर हां तो आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि कई बार एक ही लोकेशन के लिए Ola, Uber या Rapido जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के किराए में बड़ा अंतर होता है। जल्दी-जल्दी में लोग किराया कंपेयर नहीं कर पाते हैं. लेकिन अब आपकी यह परेशानी खत्म होने वाली है क्योंकि एक नया ऐप आपको सभी कैब और बाइक सर्विसेज़ के रियल-टाइम दाम एक ही जगह दिखा देता है। इससे आप तुरंत तुलना कर सकते हैं और सस्ती राइड बुक कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर इस परेशानी से बचने के लिए एक नई ट्रिक सामने आई है. X पर एक यूजर ने पोस्ट किया है कि Buyhatke नाम के एक ऐप एक ही जगह पर Ola, Uber और Rapido के दाम कंपेयर करके आपको सबसे सस्ती राइड बुक करने में मदद करता है. यह ऐप मूल रूप से एक एग्रीगेटर की तरह काम करता है. साथ ही इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है.

Crazy hack for booking a cab: there is this app where you link your OLA, Uber, Rapido accounts, enter your pickup and drop location and it will automatically checks every app and compares the price and ETA for you. Best part is you tap your choice and it books the ride for you…

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से Buyhatke ऐप सर्च करके डाउनलोड करना होगा. डाउनलोड होने के बाद ऐप को ओपन करना होगा और फिर राइड वाले सेक्शन में जाकर अपने Ola, Uber और Rapido अकाउंट्स को लिंक कर लेना होगा. एक बार अकाउंट लिंक हो जाने के बाद आप आसानी से जाने के बाद आप आसानी से Ola, Uber और Rapido के किराया एक ही जगह पर देख सकते हैं.

बस इस ऐप में अपना पिकअप और ड्रॉप-ऑफ लोकेशन लिख दें. फिर प्लेटफॉर्म की कीमत और पहुंचने का अनुमानित समय दोनों का तुलना करके आपके सामने सबसे सस्ता विकल्प पेश करेगा. एक बार जब आप अपनी पसंद वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यह ऑटोमैटिक रूप से आपके लिए राइड भी बुक कर देता है.

इस फीचर से बचा सेकेंगे पैसा

सिर्फ इतना ही नहीं इस ऐप में एक और कमाल का फीचर है जिसकी सहायता से आप किराया भी कम करा सकते हैं. जी हां, आपने ठीक सुना है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्ट पिकअप नाम का एक फीचर इस ऐप में है. जिसकी सहायता से आप अपनी लोकेशन से 100-200 मीटर आगे या पीछे चले जाएं तो कैब का किराया काफी कम हो जाता है. यह फीचर आपको बताएगा कि आप मूल जगह से थोड़ी दूरी पर चलकर कैब की कीमत कम कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की अलग राय

वहीं इस ऐप को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे जीनियस कह रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया है कि यह वास्तव में जीनियस है बुकिंग से पहले सभी प्लेटफॉर्म्स पर कीमतों की कंपेयर करना. ज्यादातर लोग आदत से एक ही ऐप से राइड बुक करते हैं और हर बार ज्यादा पेमेंट करते हैं. वहीं एक यूजर ने कहा कि यह एक क्रेजी हैक है, जो वास्तव में खामी या ट्रैक्शन मिलते ही बंद हो सकती है.

