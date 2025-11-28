Advertisement
trendingNow13021235
Hindi Newsटेक

Ola-Uber-Rapido महंगी लगती है? यह नया ऐप बताएगा सबसे सस्ता किराया, साथ ही बताएगा पैसा बचाने का सीक्रेट हैक!

Cheapest Ride Booking: क्या आप भी हर बार कैब या बाइक बुक करते समय अलग-अलग ऐप खोलकर किराया चेक करते-करते परेशान हो जाते हैं? कई बार  Ola-Uber-Rapido की कीमत में बड़ा अंतर होता है. ऐसे में सही ऑप्शन चुनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आपकी यह टेंशन खत्म करने के लिए एक नया ऐप आ गया है, जो एक ही जगह तीनों प्लेटफॉर्म के किराए दिखाकर सबसे किफायती राइड चुनने में मदद करता है।

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ola-Uber-Rapido महंगी लगती है? यह नया ऐप बताएगा सबसे सस्ता किराया, साथ ही बताएगा पैसा बचाने का सीक्रेट हैक!

Ola Uber Rapido Price Comparison: क्या आप भी ऑफिस या कहीं बाहर जाने के लिए रोज कैब खोजते हैं? अगर हां तो आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि कई बार एक ही लोकेशन के लिए Ola, Uber या Rapido जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के किराए में बड़ा अंतर होता है। जल्दी-जल्दी में लोग किराया कंपेयर नहीं कर पाते हैं. लेकिन अब आपकी यह परेशानी खत्म होने वाली है क्योंकि एक नया ऐप आपको सभी कैब और बाइक सर्विसेज़ के रियल-टाइम दाम एक ही जगह दिखा देता है। इससे आप तुरंत तुलना कर सकते हैं और सस्ती राइड बुक कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर इस परेशानी से बचने के लिए एक नई ट्रिक सामने आई है. X पर एक यूजर ने पोस्ट किया है कि Buyhatke नाम के एक ऐप एक ही जगह पर Ola, Uber और Rapido के दाम कंपेयर करके आपको सबसे सस्ती राइड बुक करने में मदद करता है. यह ऐप मूल रूप से एक एग्रीगेटर की तरह काम करता है. साथ ही इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है.

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से Buyhatke ऐप सर्च करके डाउनलोड करना होगा. डाउनलोड होने के बाद ऐप को ओपन करना होगा और फिर राइड वाले सेक्शन में जाकर अपने Ola, Uber और Rapido अकाउंट्स को लिंक कर लेना होगा. एक बार अकाउंट लिंक हो जाने के बाद आप आसानी से  जाने के बाद आप आसानी से Ola, Uber और Rapido के किराया एक ही जगह पर देख सकते हैं.

बस इस ऐप में अपना पिकअप और ड्रॉप-ऑफ लोकेशन लिख दें. फिर प्लेटफॉर्म की कीमत और पहुंचने का अनुमानित समय दोनों का तुलना करके आपके सामने सबसे सस्ता विकल्प पेश करेगा. एक बार जब आप अपनी पसंद वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यह ऑटोमैटिक रूप से आपके लिए राइड भी बुक कर देता है.

इस फीचर से बचा सेकेंगे पैसा
सिर्फ इतना ही नहीं इस ऐप में एक और कमाल का फीचर है जिसकी सहायता से आप किराया भी कम करा सकते हैं. जी हां, आपने ठीक सुना है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्ट पिकअप नाम का एक फीचर इस ऐप में है. जिसकी सहायता से आप अपनी लोकेशन से 100-200 मीटर आगे या पीछे चले जाएं तो कैब का किराया काफी कम हो जाता है. यह फीचर आपको बताएगा कि आप मूल जगह से थोड़ी दूरी पर चलकर कैब की कीमत कम कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ेंः Motorola का ये प्रीमियम फोन हुआ सस्ता! Black Friday सेल में मिल रही है ₹15000 की छूट

सोशल मीडिया पर लोगों की अलग राय
वहीं इस ऐप को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे जीनियस कह रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया है कि यह वास्तव में जीनियस है बुकिंग से पहले सभी प्लेटफॉर्म्स पर कीमतों की कंपेयर करना. ज्यादातर लोग आदत से एक ही ऐप से राइड बुक करते हैं और हर बार ज्यादा पेमेंट करते हैं. वहीं एक यूजर ने कहा कि यह एक क्रेजी हैक है, जो वास्तव में खामी या ट्रैक्शन मिलते ही बंद हो सकती है. 

ये भी पढे़ंः Black Friday Sale में फ्रिज पर बम्पर छूट! ₹12,000 से भी ज्यादा गिर गई कीमत

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Ola Uber Rapido priceCheapest ride bookingBuyhatke app

Trending news

हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 3 बड़ी वजहें
Bihar News
हम कुछ ज्यादा ही...राहुल गांधी को बताई गईं बिहार में बड़ी हार की 3 बड़ी वजहें
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
BJP New President
'धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर या...', कौन संभालेगा BJP के नए अध्यक्ष की कमान
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
lachit barphukan
17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जंग के लिए इस हिंदू योद्धा ने मोड़ा नदियों का रुख
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
Karnataka News
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल