Amazon में लगेगी मशीनों की फौज! 5 लाख लोगों की नौकरी पर मंडराया खतरा, कैसे हर सामान पर बचेंगे ₹26?

ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon अब अपनी वेयरहाउस ऑपरेशंस को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले वर्षों में कंपनी 5 लाख से ज्यादा मानव कर्मचारियों की जगह AI रोबोट्स लगाने की योजना बना रही है. कंपनी के आंतरिक दस्तावेजों में कहा गया है कि Amazon की रोबोटिक्स टीम अपने वेयरहाउस का लगभग 75% हिस्सा ऑटोमेट करने जा रही है. इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में Amazon को मानव श्रमिकों पर पहले जैसी निर्भरता नहीं रहेगी.

कंपनी के पास पहले से हैं 12 लाख कर्मचारी

he New York Times की रिपोर्ट के अनुसार, इस समय Amazon के पास दुनिया भर में करीब 12 लाख कर्मचारी (1.2 मिलियन) हैं. लेकिन कंपनी की योजना है कि 2027 तक अमेरिका में 1.6 लाख नई नौकरियों की भर्ती से बचा जाए, क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ रहा है. यानी कंपनी मानव श्रमिकों की जगह मशीनों और AI सिस्टम्स को प्राथमिकता दे रही है.

रोबोट से होगी बड़ी बचत

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि AI रोबोट्स के जरिए Amazon हर प्रोडक्ट पर करीब ₹26 (30 सेंट) की बचत कर सकेगा — यानी पैकिंग, शिपिंग और डिलीवरी की हर प्रक्रिया सस्ती हो जाएगी. इतना ही नहीं, कंपनी का लक्ष्य है कि 2033 तक 6 लाख नई हायरिंग से बचा जाए और उसी दौरान AI और रोबोट्स की मदद से बिक्री दोगुनी की जाए.

कंपनी को डर है पब्लिक रिएक्शन का

Amazon को यह भी अंदाजा है कि इतने बड़े पैमाने पर नौकरियों की कटौती से जनता और सरकार दोनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. इसलिए लीक हुए डॉक्युमेंट्स के मुताबिक कंपनी अब ‘Automation’ जैसे शब्दों की जगह ‘Advanced Technology’ और ‘Robots’ की जगह ‘Cobots’ (Collaborative Robots) जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेगी, ताकि माहौल को शांत रखा जा सके.

छवि सुधारने की कोशिश में Amazon

रिपोर्ट्स के अनुसार, Amazon अब अपनी पब्लिक इमेज सुधारने के लिए सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स और CSR स्कीम्स पर ध्यान दे रहा है. कंपनी खुद को एक “Good Corporate Citizen” यानी समाज के लिए जिम्मेदार संस्था के रूप में पेश करना चाहती है. इससे वह ऑटोमेशन से जुड़ी नकारात्मक छवि को संतुलित करने की कोशिश कर रही है.

Amazon का रोबोटिक सफर: Kiva Systems से अब तक

Amazon ने 2012 में Kiva Systems नाम की रोबोटिक्स कंपनी को $775 मिलियन में खरीदा था. यही से कंपनी का ऑटोमेशन सफर शुरू हुआ. आज Amazon के पास AI-पावर्ड वेयरहाउस सॉल्यूशंस हैं, जहां हजारों रोबोट्स काम करते हैं. हाल ही में Amazon ने अपना अब तक का सबसे एडवांस्ड वेयरहाउस लॉन्च किया, जहां करीब 1,000 रोबोट्स पैकेज संभालते हैं, और इंसानों का दखल बेहद कम है.

फेस्टिव सीजन में अभी भी होगी हायरिंग

हालांकि Amazon पूरी तरह से मशीनों पर नहीं जा रहा है. कंपनी की प्रवक्ता Kelly Nantel ने बताया कि रिपोर्ट केवल एक आंतरिक ग्रुप की राय है, न कि पूरी कंपनी का स्टैंड. उन्होंने कहा कि इस हॉलिडे सीजन में Amazon 2.5 लाख लोगों को हायर करेगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे स्थायी कर्मचारी होंगे या मौसमी (Seasonal).