/Amazon Anniversary: क्या है Amazon के गैराज वाली घंटी का राज, जिसे कर्मचारियों को मजबूरी में करना पड़ा था बंद?

Amazon Garage Bell Story: आज आप अपने स्मार्टफोन पर एक क्लिक करते हैं और कुछ ही घंटों में सामान आपके दरवाजे पर होता है. ई-कॉमर्स की इस जादुई दुनिया को मुमकिन बनाने वाली कंपनी Amazon की आज ही के दि 32 साल पहले शुरुआत हुई थी. 1994 में वाशिंगटन के एक छोटे से गैराज से शुरू हुआ यह सफर आज दुनियाभर के कई देशों तक पहुंच गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दुकान बनने के पीछे कई ऐसे अनसुने किस्से हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं?
1994 में वाशिंगटन में जेफ बेजोस ने अपने गैराज से अमेजन की शुरुआत की थी. शुरू में अमेजन सिर्फ किताबें बेचती थी. लेकिन, धीरे-धीरे इसने इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, घरेलू सामान, खिलौने, गहने और किराना सामान सहित दूसरे सामान को भी बेचना शुरू कर दिया. आज अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर बन गई है. इसका सालाना राजस्व सैकड़ों अरब डॉलर में है.
जेफ बेजोस ने जब अमेजन की शुरुआत की थी, तब इसका नाम अमेजन नहीं बल्कि Cadabra यानी कडाबरा था. लेकिन जब बेजोस के वकील ने इसे गलती से Cadaver यानी लाश सुन लिया, तो बेजोस को अहसास हुआ कि यह नाम बदलने का समय है. इसके बाद उन्होंने डिक्शनरी खंगालना शुरू किया और उन्हें Amazon नाम मिला. दुनिया की सबसे बड़ी नदी के नाम पर उन्होंने तय किया कि वह इसे दुनिया की सबसे बड़ी दुकान बनाएंगे.
अमेजन के शुरुआती दिनों में कंपनी के पास ऑफिस तक के लिए पैसे नहीं थे. जेफ बेजोस ने पैसे बचाने के लिए सस्ते लकड़ी के दरवाजों को काटकर उनके नीचे पैर लगाए और अपनी ऑफिस डेस्क बनाई. आज भी अमेजन कल्चर में डोर डेस्क को याद किया जाता है.
सिर्फ इतना ही नहीं, गैराज के दिनों में जब भी कोई कस्टमर वेबसाइट पर ऑर्डर बुक करता था, तो ऑफिस में एक घंटी बजती थी. शुरुआती दो महीनों में ही ऑर्डर इतनी तेजी से बढ़े कि घंटी लगातार बजने लगी और परेशान होकर कर्मचारियों को उस घंटी को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा.
अमेजन ने अपने सफर की शुरुआत एक ऑनलाइन बुकस्टोर के रूप में की थी. अप्रैल 1995 में अमेजन पर बिकने वाली सबसे पहली किताब डगलस हॉफस्टैडटर की फ्लुइड कॉन्सेप्ट्स एंड क्रिएटिव एनॉलॉजीज थी. इस किताब के बिकने के मात्र 30 दिनों के अंदर ही अमेजन ने बिना किसी ऐड के अमेरिका के सभी 50 राज्यों और 45 से ज्यादा देशों में किताबें डिलीवर कर दी थीं. 1997 में अमेजन का पहला आईपीओ खुला. तब कंपनी ने शेयर की कीमत 18 डॉलर तय की थी जो 1 साल में ही 105 डॉलर तक पहुंच गई.
अमेजन के पीले तीर को ध्यान से देखें तो यह A से शुरू होकर Z पर खत्म होता है. इसका मतलब है कि अमेजन पर A से लेकर Z तक सब कुछ मिलता है. साथ ही, यह तीर एक मुस्कुराते हुए चेहरे Smile की तरह दिखता है.
अमेजन अपने ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम के तहत 100 से ज्यादा देशों में अपने सामानों की डिलीवरी करती है. भारत में अमेजन ने व्यापार की शुरुआत साल 2012 में
की. आज अमेजन के भारत में बड़ी संख्या में कस्टमर्स हैं, जो ऑनलाइन शापिंग के लिए अमेजन का ही सहारा लेते हैं.
साल 2005 में अमेजन ने प्राइम लॉन्च किया. जिसमें प्राइम मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन लेने के बाद केवल 2 दिन में डिलीवरी जैसे की सुविधा मिलती थी. शुरुआत में यह उतना ज्यादा सफल नहीं हुआ लेकिन बाद में अमेजन प्राइम से जल्दी डिलीवरी लोगों को खूब पसंद आई.
ज्यादातर लोग अमेजन को सिर्फ एक शॉपिंग वेबसाइट मानते हैं, लेकिन असल में इंटरनेट की दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसके दम पर चलता है. अमेजन की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा AWS आज नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी और यहां तक कि अमेरिकी सरकार के डेटा को संभालती है. 2026 में कदम रखते हुए कंपनी अब एआई AI की ओर भी कदम बढ़ा रही है.