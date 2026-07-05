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Amazon Anniversary: क्या है Amazon के गैराज वाली घंटी का राज, जिसे कर्मचारियों को मजबूरी में करना पड़ा था बंद?

Amazon 32 Anniversary: एक छोटे गैराज से निकलकर दुनिया के कोने-कोने तक पहुचने वाली दिग्गज कंपनी अमेजन आज अपनी शुरुआत के 32 साल पूरे कर रही है. किताबों से दुनिया की सबसे बड़ी दुकान बनने के इस सफर के पीछे कडाबरा नाम, डोर डेस्क और घंटी की बहुत ही दिलचस्प अनसुनी कहानी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 05, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:25 AM IST
Amazon Anniversary: क्या है Amazon के गैराज वाली घंटी का राज, जिसे कर्मचारियों को मजबूरी में करना पड़ा था बंद?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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