Amazon पर आप भी कमा सकते हैं 5 हजार रुपये, बस करना होगा यह आसान काम

नई दिल्ली: Amazon ऐप यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब Amazon एप पर आप रोजाना ईनाम और कैश राशि जीत सकते हैं. Amazon ऐप पर डेली क्विज का वर्जन शुरू किया गया है. क्विज का सही उत्तर देने पर आपको गिफ्ट मिल सकते हैं. 2 अगस्त को होने वाले क्विज के विजेता के नाम का ऐलान तीन अगस्त को किया जाएगा. विजेता का चयन लकी ड्रा के द्वारा किया जाएगा. अगर आप भी इस क्विज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं. Amazon ऐप के क्विज में आपसे रोजाना पांच सवाल पूछे जाते हैं. इन बहुविकल्पीय प्रश्व होते हैं. एक सवाल में चार विकल्प होते हैं. जिनमें से किसी एक सही विकल्प का आपको चुनाव करना होता है. अगर आप सारे प्रश्नों का सही उत्तर दे देते हैं तो आपको ईनाम मिल सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह क्विज आप अमेजन ऐप पर ही खेल सकते हैं. इसके लिए आपको अमेजन ऐप पर डाउनलोड करना होगा. ऐप में नीचे जाने पर आपको क्विज दिखाई देगा.

क्विज की टाइमिंग

रोजाना क्विज में आप सुबह आठ बजे से रात 12 बजे तक भाग ले सकते हैं. इन क्विज में मूल तौर पर आपके जीके ज्ञान की परीक्षा होती है. इसमें करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं. आपकी सहायता के लिए हम आपको 2 अगस्त के क्विज के उत्तर दे रहे हैं.

ये हैं क्विज के उत्तर

First Question: Abhishek Verma clinched the gold medal in a 2021 World Cup event in which of these sports?

पहला सवाल : अभिषेक वर्मा ने 2021 में किस विश्व कप मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता था?

Answer : Archery

उत्तर : तीरंदाजी

Second Question: The Communist Party Of .. Celebrated Its 100th Anniversary In July 2021?

दूसरा सवाल: जुलाई 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ---- ने अपनी 100 वीं वर्षगांठ मनाई थी?

Answer : China

उत्तर : चीन

Third Question: The Giant Muntjac, A Critically Endangered Deer, Was Recently Sighted In The Virachey National Park Of Which Country?

तीसरा सवाल : हाल ही में किस देश के विराचे नेशनल पार्क में विशालकाय मंटजैक, एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय हिरण देखा गया था?

Answer : France

उत्तर : कंबोडिया

Fourth Question: What Country Are These Pastries Most Commonly Associated With?

चौथा सवाल : ये पेस्ट्री किस देश से सबसे अधिक संबद्ध हैं?

उत्तर : फ्रांस

Fifth Question: Which Children’s Cartoon Movie Is Based On This Fish?

पांचवां सवाल : इस मछली पर आधारित कौन सी बच्चों की कार्टून फिल्म है?

उत्तर : फाइंडिंग नेमो