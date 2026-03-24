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Hindi NewsटेकIsrael-Iran war: बहरीन में Amazon ठप! जानिए कैसे ड्रोन हमले ने हिला दी इंटरनेट की दुनिया

Israel-Iran war: बहरीन में Amazon ठप! जानिए कैसे ड्रोन हमले ने हिला दी इंटरनेट की दुनिया

अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) का बहरीन रीजन ड्रोन एक्टिविटी के कारण 'ठप' (Disrupted) हो गया है. ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के दौरान यह दूसरी बार है जब बहरीन में AWS की सुविधाओं को निशाना बनाया गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 24, 2026, 12:46 PM IST
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Israel-Iran war: बहरीन में Amazon ठप! जानिए कैसे ड्रोन हमले ने हिला दी इंटरनेट की दुनिया

Amazon ने बताया है कि उसकी क्लाउड सर्विस Amazon Web Services (AWS) का बहरीन रीजन हाल ही में “डिसरप्ट” हुआ है. कंपनी के अनुसार, यह समस्या इलाके में हो रही ड्रोन गतिविधि के कारण आई है. यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है.

यूजर्स को दूसरे सर्वर पर शिफ्ट किया जा रहा
Amazon ने कहा है कि वह अपने ग्राहकों को दूसरे AWS रीजन में शिफ्ट करने में मदद कर रही है, ताकि उनकी सेवाएं प्रभावित न हों. हालांकि कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि नुकसान कितना हुआ है या यह समस्या कितने समय तक चलेगी. कंपनी ने अपने बयान में कहा कि जिन यूजर्स का डेटा या काम इस प्रभावित रीजन में है, उन्हें अन्य लोकेशन पर माइग्रेट करना चाहिए.

AWS क्यों है इतना महत्वपूर्ण
Amazon Web Services सिर्फ एक क्लाउड सर्विस नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर की कई वेबसाइट्स, ऐप्स और सरकारी सिस्टम्स को चलाने में अहम भूमिका निभाता है. यह Amazon के लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस भी है. ऐसे में किसी एक रीजन में भी समस्या आने से कई सेवाओं पर असर पड़ सकता है.

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दूसरी बार हुई ऐसी घटना
यह पहली बार नहीं है जब AWS का बहरीन रीजन प्रभावित हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में भी इस क्षेत्र में पावर आउटेज और अन्य समस्याएं आई थीं, जिन पर कंपनी काम कर रही थी. इस बार ड्रोन एक्टिविटी के कारण फिर से सिस्टम प्रभावित हुआ है, जिससे यह साफ होता है कि मौजूदा हालात टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी असर डाल रहे हैं.

मिडिल ईस्ट तनाव का टेक पर असर
मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का असर अब टेक कंपनियों तक भी पहुंचने लगा है. डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विस जैसे सिस्टम्स भी अब इस तरह की घटनाओं से अछूते नहीं हैं. यह घटना दिखाती है कि ग्लोबल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना संवेदनशील है और कैसे किसी भी क्षेत्रीय तनाव का असर पूरी दुनिया की डिजिटल सेवाओं पर पड़ सकता है.

आगे क्या हो सकता है
Amazon फिलहाल इस समस्या को ठीक करने में जुटा हुआ है और यूजर्स को वैकल्पिक सर्वर पर शिफ्ट कर रहा है. आने वाले समय में कंपनियां ऐसे जोखिमों से बचने के लिए और मजबूत सिस्टम और बैकअप प्लान बना सकती हैं, ताकि सेवाएं बिना रुकावट के चलती रहें.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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