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रात भर में Amazon से आया 1.44 लाख करोड़ का बिल! फोन देखते ही यूजर के पैरों तले खिसकी जमीन, अब सामने आई बड़ी वजह

AWS Huge Billing Bug: सुबह-सुबह फोन स्क्रीन पर 1.44 लाख करोड़ रुपये का बिल दिख जाए, तो किसी के भी होश उड़ना लाजमी है. अमेजन वेब सर्विसेज यानी AWS में आए एक बिल ने न सिर्फ भारत के एक यूजर को हैरान कर दिया बल्कि अमेरिका समेत दूसरे देश के यूजर के पास भी ऐसा ही कुछ बिल गया, जिसने यूजर को टेंशन में डाल दिया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 20, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:23 PM IST
रात भर में Amazon से आया 1.44 लाख करोड़ का बिल! फोन देखते ही यूजर के पैरों तले खिसकी जमीन, अब सामने आई बड़ी वजह

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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