/रात भर में Amazon से आया 1.44 लाख करोड़ का बिल! फोन देखते ही यूजर के पैरों तले खिसकी जमीन, अब सामने आई बड़ी वजह

Amazon AWS Billing Error: जरा सोचिए, आप सुबह उठकर अपना फोन चेक करें और पता चले कि आप पर 1,44,616 करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ चुका है! सुनने में यह किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन अमेजन वेब सर्विसेज यानी AWS के एक भारतीय यूजर के साथ ऐसा ही हुआ है. बिलिंग स्क्रीन पर 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 1.5 खरब डॉलर का आंकड़ा देखते ही यूजर के तो पैरो तले जमीन ही खिसक गई. क्या है पूरा मामला, क्यों यूजर्स पर एक साथ 1,44,616 करोड़ रुपये का खर्च आ गया? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...
अमेजन वेब सर्विसेज के एक भारतीय यूजर ने अपना अकाउंट लॉगिन किया, तो यह चौंकाने वाला बिल देखा. बिलिंग स्क्रीन पर दिखे इस नामुमकिन आंकड़े को देखकर यूजर ने कहा कि बिल देखते ही मेरी तो आत्मा ही शरीर से बाहर निकल गई. हालांकि, राहत की बात यह रही कि यह कोई असली चार्ज नहीं, बल्कि अमेजन के सिस्टम में आया एक बड़ा ग्लोबल बग यानी तकनीकी खराबी थी, जिसने दुनिया भर के लाखों यूजर्स की रातों की नींद उड़ा दी.
भरत नाम के एक भारतीय टेक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने AWS बिलिंग कंसोल का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इस स्क्रीनशॉट में उनका अनुमानित मंथली बिल 1,499,659,180,107 डॉलर दिखाई दे रहा था. हैरानी की बात यह थी कि उनके क्लाउड यूसेज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन उनका अनुमानित खर्च 744,728,201,771 प्रतिशत बढ़ चुका था. भरत का यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और दुनिया भर से डेवलपर्स अपने-अपने बिल के डरावने आंकड़े शेयर करने लगे.
I just saw $1.5 trillion on my AWS bill and my soul left my body https://t.co/EgfQKJTHVl pic.twitter.com/L0gXYbDio7
— Bharath (@Bharath_uwu) July 17, 2026
यह गड़बड़ी सिर्फ भारत नाम के ही यूजर तक सीमित नहीं थी. यूके, यूरोप और अमेरिका से भी ऐसे मामले सामने आए हैं
दिल्ली के छात्र को 10.9 अरब डॉलर का झटका
दिल्ली के रहने वाले सचिन, जो आमतौर पर महीने में सिर्फ 1.28 डॉलर यानी करीब लगभग 120 रुपये खर्च करते हैं, उनका अनुमानित बिल $10.9 अरब दिख रहा था.
यूके की चैरिटी को 7.8 बिलियन डॉलर का बिल
यूके की एक एजुकेशनल चैरिटी के प्रमुख डैन हार्वे के मुताबिक जिस सर्विस का पिछले महीने बिल सिर्फ 43 सेंट्स था, उसका बिल 7.8 बिलियन डॉलर देखकर उन्हें लगभग हार्ट अटैक ही आ गया था.
रेडिट पर 7 ट्रिलियन डॉलर के स्क्रीनशॉट
कई रेडिट और सोशल मीडिया यूजर्स ने 245 बिलियन डॉलर से लेकर 7 ट्रिलियन डॉलर तक के गलत बिल के स्क्रीनशॉट शेयर किए.
मामला तूल पकड़ते ही अमेजन वेब सर्विसेज ने बयान जारी कर सफाई दी. कंपनी ने साफ किया कि 16 और 17 जुलाई के दौरान उनके बिलिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में एक तकनीकी खराबी आ गई थी. इस कारण से यूजर्स को गलत बजट अलर्ट और अनुमानित खर्च दिखने लगे थे.
अमेजन ने यह भी साफ किया कि यह खराबी सिर्फ अनुमानित बिल डेटा में थी. किसी भी ग्राहक के असली इनवॉइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही किसी से ज्यादा पैसे लिए गए हैं.
AWS सपोर्ट ने सोशल मीडिया पर मजाकिया लहजे में जवाब देते हुए लिखा कि हमारी तरफ से एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी.
AWS के अनुसार, यह गड़बड़ी एक गलत कॉन्फिगरेशन चेंज के कारण हुई थी, जिसने यूनिट कन्वर्जन डेटा को बिगाड़ दिया. इसके कारण प्रति-यूनिट लागत अरबों गुना बढ़कर दिखने लगी. कंपनी ने स्थिति को संभालते हुए तुरंत बिलिंग कैलकुलेशन को रोका और पुराने सही सिस्टम को बहाल कर दिया. लगभग दो दिनों की मशक्कत के बाद अब डेटा को पूरी तरह सही कर लिया गया है.