महामुकाबला शुरू! Elon Musk की Starlink को Amazon ने ललकारा! अब आएगा हाई-स्पीड इंटरनेट की रेस में नया तूफान!

Amazon Leo Testing: ई-कॉमर्स कंपनी Amazon अब स्पेस-इंटरनेट की रेस में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है. कंपनी ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट Leo की टेस्टिंग शुरू कर दी है. यह कदम ऐसे समय आया है जब इंटरनेट की दुनिया में एलन मस्क की Starlink पहले से अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 26, 2025, 06:47 AM IST
Amazon Leo Testing: एलन मस्क की Starlink को सीधी टक्कर देने के लिए Amazon ने अपना बड़ा दांव चल दिया है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस Amazon Leo की टेस्टिंग शुरू कर दी है और इसके साथ ही 1 Gbps स्पीड वाला Ultra टर्मिनल भी लॉन्च कर दिया है. हाई स्पीड इंटरनेट की रेस में यह Amazon का अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है जो आने वाले समय में ग्लोबल कनेक्टिविटी मार्केट पर बड़ा असर डाल सकता है. चुनिंदा बिजनेस यूजर्स के साथ शुरू हुआ यह एंटरप्राइज प्रीव्यू के अनुसार Amazon अब पूरी तरह से तैयार है दुनिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी Starlink के दबदबे को टक्कर देने के लिए.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही Amazon ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट Project Kuiper का नाम बदला है. अब Amazon के इस प्रोजेक्ट का नाम Amazon Leo हो गया है. यह नाम लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) क्षेत्र पर आधारित है जहां Amazon के सभी सैटेलाइट काम करेंगे.

Amazon की योजना के मुताबिक वह 3,236 सैटेलाइट्स का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करेगा जो दुनिया भर में हाई-स्पीड और लो-लेटेंसी इंटरनेट देने का काम करेगा. इसके लिए कंपनी अब तक 150 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है और इनमें SpaceX और ULA जैसी कंपनियों की सहायता ली गई है. Starlink के पास अभी करीब 9,000 सैटेलाइट्स हैं इसलिए मुकाबला कड़ा होने वाला है.

क्या है Amazon Leo Ultra?

Amazon ने अपने नए हाई-परफॉर्मेंस टर्मिनल Leo Ultra का प्रोडक्शन डिजाइन भी पेश कर दिया है. यह खासतौर पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

Leo Ultra की खास बातें जान लीजिए

बात करें Leo Ultra के डाउनलोड स्पीड को तो यह 1 Gbps तक होगी वहीं अपलोड स्पीड 400 Mbps तक मिलेगी.

फुल-डुप्लेक्स फेज्ड ऐरे एंटेना ज्यादा गर्मी, बारिश और तेज हवा के बीच भी काम करने की पॉवर रखेगा.

बिना मूविंग पार्ट्स के कॉम्पैक्ट डिजाइन है जिससे कुछ मिनटों में इंस्टालेशन का काम पूरा हो जाएगा.

Leo Ultra के खुद के सिग्नल प्रोसेसिंग और RF चिप्स पर हैं जिससे वीडियो कॉल, रियल-टाइम मॉनिटरिंग, क्लाउड वर्क जैसे कामों के लिए कम लेटेंसी के लिए भी जरूरी है.

Leo Ultra एडवांस नेटवर्किंग फीचर्स सपोर्ट करेगा, जिसें साथ अपलोड-डाउनलोड और एंटरप्राइज नेटवर्क के साथ आसान इंटीग्रेशन शामिल है.

सुरक्षा और कनेक्टिविटी के फीचर्स

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

आसान नेटवर्क मैनेजमेंट

24*7 प्रायोरिटी सपोर्ट

Amazon Leo सीधे AWS यानी Amazon Web Services से कनेक्ट होता है जिससे कंपनियां रिमोट लोकेशन से डेटा को बिना पब्लिक इंटरनेट यूज किए अपने प्राइवेट नेटवर्क तक भेज सकती हैं.

कंपनियों को दो बड़े ऑप्शन मिलेंगे-

Direct to AWS 
AWS वर्कलोड्स से सीधा और हाई स्पीड कनेक्शन

Private Network Interconnect 
डेटा सेंटर से प्राइवेट लिंक सेटअप जो परंपरागत सर्किट की तुलना में कई गुना तेज तैयार हो जाता है

Leo Ultra ने JetBlue, Vanu Inc., Connected Farms, Hunt Energy Network और Crane Worldwide Logistics जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है.

आम यूजर्स के लिए कब आएगा?
कंपनी ने पहले बैच के Leo Pro और Leo Ultra टर्मिनल चुनिंदा बिजनेस पार्टनर्स को भेजने शुरू कर दिए हैं. नेटवर्क की कवरेज और क्षमता बढ़ने के साथ इसे और कंपनियों तथा बाद में सभी ग्राहकों के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा.

