Amazon का धमाका: 14, 000 से भी कम कीमत में Samsung Smart TV, LG के धांसू मॉडल के प्राइज देख नहीं होगा यकीन

Amazon Smart TV Offer: अगर आप नई स्मार्ट टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए शानदार मौका है. मार्केट में सैमसंग और LG जैसे बड़े ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी आप बहुत ही कम कमीत पर खरीद सकते हैं. स्मार्ट टीवी को लेकर अमेजन पर बड़ी डील चल रही है. जिसमें सैमसंग का स्मार्ट टीवी आप ₹14,000 से कम कीमत में खरीद सकते हैं, वहीं LG का शानदार मॉडल मात्र 9,999 में मिल रहा है. कम कीमत में मिलने वाले इन स्मार्ट टीवी में भर-भर के फीचर्स हैं. यानी कम बजट में प्रीमियम एक्सपीरियंस पाने का शानदार मौका है.

अमेजन अपने कस्टरम के लिए तगड़ी डील लाया है. जिसमें आप 14 हजार रुपये से कम में सैमसंग का टीवी और 9999 रुपये में एलजी का भी टीवी खरीद सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं आप इन टीवी को कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के साथ भी अपना बना सकते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी के हिसाब से ही तय किया जाएगा.

LG 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV 32LQ643BPTA (Black)

LG के इस स्मार्ट एलईडी टीवी की कीमत अभी अमेजन पर मात्र 9999 रुपये है. टीवी पर कंपनी की ओर से 499 का कैशबैक भी मिल रहा है. वहीं एक्सचेंज ऑफर में आपको 2670 रुपये तक अतरिक्त फायदा भी मिल सकता है. इस टीवी में आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है.दमदार आवाज के लिए टीवी में कंपनी 2.0 चैनल स्पीकर और एआई साउंड के साथ 16 वॉट का साउंड आउटपुट लगाई है. टीवी का बेजललेस डिजाइन इसके लुक को और भी स्मार्ट बनाता है. टीवी में कनेक्टिविटी के लिए 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, बिल्ट-इन वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.0 मिलता है. इसके साथ ही इस टीवी पर आपको एक साल की वॉरंटी मिलती है.

Samsung का 32 इंच का स्मार्ट टीवी

अमेजन इंडिया पर Samsung का Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL टीवी 13990 रुपये में मिल रहा है. इस टीवी की खरीदी करने पर आपको कंपनी की तरफ से 699 रुपये का कैशबैक भी मिल रहा है. यह टीवी 2670 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी आपका हो सकता है. फीचर्स की बात की जाए तो यह सैमसंग का टीवी 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ आता है. जिसमें आपको 50Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा. कंपनी का यह टीवी हाइपर रियल पिक्चर इंजन, HDR 10+ और माइक्रो डिमिंग प्रो टेक्नोलॉजी के साथ आता है. इस टीवी में सैमसंग ने 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है.

टीवी की साउंड क्वॉलिटी को Q-Symphony और अडैप्टिव साउंड और भी शानदार बना देतै हैं. सैमसंग का यह टीवी एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक्सटर्नल स्पीकर को भी सपोर्ट करता है. तो अगर आप कम रेंज में एक अच्छी और स्मार्ट टीवी की तलाश कर रहे हैं तो ये टीवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

