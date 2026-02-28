AI वर्ल्ड में 'Amazon' का बड़ा दांव! सैम ऑल्टमैन पर बरसाए 50 अरब डॉलर, जानें क्या पीछे छूट जाएगी Nvidia?

Amazon OpenAI Sam Altman Deal: दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रेस और तेज हो गई है. अब कई बड़ी टेक कंपनियां इस रेस में अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है. इसी बीच अमेजन (Amazon) और Nvidia के रुख में साफ फर्क दिख रहा है. जहां अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने OpenAI पर बड़ा भरोसा जताते हुए मजबूत साझेदारी का रास्ता चुना है, तो वहीं Nvidia के प्रमुख जेनसन हुआंग अब पहले की तुलना में थोड़ा संभलकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं. अमेजन (Amazon) के सीईओ एंडी जेसी ने ऑल्टमैन के उस बड़े सपने पर दांव लगा दिया है, जिससे एनवीडिया (Nvidia) के बॉस जेनसन हुआंग भी कतरा रहे थे.

अमेजन ने क्यों बढ़ाया हाथ?

आपको बता दें कि OpenAI आज AI की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका है. ChatGPT जैसे टूल्स ने इसे घर-घर में पहचान दिलाई है. अमेजन को लगता है कि आने वाला समय AI का है और जो कंपनी अभी से मजबूत पकड़ बना लेगी, वही आगे राज करेगी. इसी सोच के साथ अमेजन ने OpenAI के साथ अपने रिश्ते और गहरे किए हैं. यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी सहयोग की भी है. माना जा रहा है कि अमेजन अपनी क्लाउड सर्विस को AI के साथ जोड़कर बाजार में बड़ी बढ़त लेना चाहता है. कंपनी का मानना है कि AI आने वाले सालों में बिजनेस का चेहरा बदलकर रख देगा.

क्या है यह पूरी 'महा-डील'?

सैम ऑल्टमैन लंबे समय से खुद का एआई चिप नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं. इसके लिए उन्हें न सिर्फ भारी-भरकम पैसा चाहिए था, बल्कि एक जबरदस्त क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर (डेटा सेंटर्स) की भी जरूरत थी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने सैम ऑल्टमैन के इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है. अमेजन अब OpenAI को न केवल क्लाउड सर्विसेज देगा, बल्कि उनके एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी देने वाला है.

Nvidia क्यों हो रहा सतर्क?

दूसरी तरफ Nvidia कंपनी है, जो AI चिप्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है. Nvidia अब थोड़ा ठहरकर चलने के मूड में दिख रही है. कंपनी पहले AI में बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब वह इन्वेस्टमेंट को लेकर ज्यादा सोच-विचार कर रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि Nvidia यह देखना चाहती है कि AI बाजार किस दिशा में जाता है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई बार तेजी से किया गया इन्वेस्टमेंट उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं देता. इसलिए कंपनी खतरे को कम रखना चाहती है.

एंडी जेसी के इस दांव के पीछे क्या है गणित?

अमेजन इस वक्त गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से एआई की रेस में पिछड़ता दिख रहा था. एंडी जेसी जानते हैं कि अगर वे OpenAI जैसे दिग्गज को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) दुनिया का सबसे ताकतवर क्लाउड प्लेटफॉर्म बन जाएगा. यह एक तरह से एंडी जेसी का माइक्रोसॉफ्ट को करारा जवाब है, जो पहले ही OpenAI में इन्वेस्ट कर चुका है. अब ऑल्टमैन के पास माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन दोनों का ही साथ है.

क्या एआई की दुनिया में मचेगी खलबली?

इस डील के बाद अब सिलिकॉन वैली में चर्चा गर्म है कि क्या एनवीडिया का दबदबा कम होगा? अगर सैम ऑल्टमैन और अमेजन मिलकर अपनी खुद की एआई चिप्स बनाने में कामयाब हो गए, तो फिर दुनिया को एनवीडिया की महंगी चिप्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. यह टेक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े पावर शिफ्ट का संकेत है. लेकिन इससे फिलहाल इतना तो तय हो गया है कि AI की दौड़ अब और दिलचस्प हो गई है.

