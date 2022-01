Amazon का बंपर धमाका! इन 5 आसान सवालों का सही जवाब देकर घर बैठें जीतें 75 हजार रुपये, केवल आज है मौका

नई दिल्ली. नया साल शुरू ही हुआ है और अगर आप इस साल की शुरुआत में ही एक बड़ी धन राशि जीतना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक दिलचस्प तरीका लेकर आए हैं. ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजन (Amazon) पर आज एक क्विज चल रही है जिसमें पूछे गए पांच सवालों का सही जवाब देकर आप 75 हजार रुपये अपने नाम कर सकते हैं. आइए अमेजन के इस ऑफर, क्विज को खेलने के तरीके और इसमें पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बताते हैं..

Amazon का बंपर धमाका

अमेजन अपने यूजर्स को खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है. आपको बता दें कि अमेजन पर हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच एक क्विज खेली जाती है जिसमें कुल पांच सवाल पूछे जाते हैं और हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको चार ऑप्शनस दिए जाते हैं. अगर आप इन पांचों सवालों का सही जवाब दे देते हैं तो आपको एक खास इनाम मिल सकता है.

आज ऐसे जीतें 75 हजार रुपये

आज अमेजन पर जो क्विज खेली जा रही है, उसमें पूछे गए पांचों सवालों का सही जवाब देकर आप 75 हजार रुपये जीत सकते हैं. इस क्विज का नाम ‘January Edition Quiz’ है. आपको बता दें कि इस क्विज में जीतने से आप इनाम के लिए चुने नहीं जाते हैं, बस इसके लकी ड्रॉ के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं. लकी ड्रॉ में जीतने वाले यूजर को ही ये धनराशि मिलेगी, और अमेजन पे बैलेन्स के रूप में मिलेगी.

अमेजन की आज की क्विज के सवाल

Q1. Who added the month of January to the calendar?

प्रश्न 1. कैलेंडर में जनवरी का महिना किसने जोड़ा था?

A1. Romans

उत्तर 1. रोमन्स

Q2. January is named after Janus. What was he the God of?

प्रश्न 2. जनवरी का नाम ‘जैनस’ के नाम पर पड़ा है. ‘जैनस’ किसके भगवान थे?

A2. New Beginnings

उत्तर 2. नई शुरुआतों के

Q3. What flower is the symbol of January?

प्रश्न 3. कौन सा फूल जनवरी का प्रतीक है?

A3. Carnations

उत्तर 3. कार्नेशन्स

Q4. What is January’s gem?

प्रश्न 4. जनवरी का रत्न कौन सा है?

A4. Garnet

उत्तर 4. गार्नेट

Q5. Who said ‘The Blast of January would blow you through and through’?

प्रश्न 5. ये किसने कहा था, ‘द ब्लास्ट ऑफ जनवरी वुड ब्लो यू थ्रू एंड थ्रू’?

A5. Shakespeare

उत्तर 5. शेक्सपियर

ये हैं वो पांच सवाल और उनके जवाब, जो आपको अमेजन पर आज 75 हजार रुपये जिता सकते हैं. ध्यान रहे कि ये क्विज केवल आज रात 12 बजे तक ही खुली है और इसे खेलने के लिए आपके पास अमेजन का मोबाइल ऐप होना जरूरी है.