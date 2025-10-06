Amazon दिवाली सेल में फिर मची लूट, ₹47,999 से कम में iPhone 15, कहीं हाथ से न छूट जाए मौका

Amazon Diwali Sale Offers: अमेजन ने इस दिवाली के अवसर पर अपनी धमाकेदार Great Indian Festival Diwali Special सेल शुरू कर दी है. अमेजन सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, स्मार्टवॉच, हेडफोन, स्पीकर्स, ईयरबड्स से लेकर होम एप्लायंसेज पर भारी छूट दी जा रही है. इस बेहतरीन सेल में शानदार बचत और नई डील्स देखने को मिल रही है. ग्राहक No-Cost EMI और एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा उठा कर एक्स्ट्रा बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं iPhone 15 और Oneplus 13 समेत कई फोन्स पर मिलने वाले डिस्काउंट और ऑफर्स के बारे में डिटेल में.

Amazon Diwali Sale में शानदार बैंक ऑफर्स

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल दिवाली सेल में बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी बैंक आदि के कार्ड्स से पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा छूट का बेनिफिट मिल रहा है. ग्राहकों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मतलब करीब 65,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. इसके अलावा अमेजन पे आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5% तक का अनलिमिटेड कैशबैक दिया जा रहा है.

iPhone 15 पर जबरदस्त छूट

अमेजन की दिवाली स्पेशल सेल में iPhone 15 का 128GB मॉडल 47,999 रुपये में उपलब्ध है. इस फोन पर बैंक ऑफर्स देखें तो Axis बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट यानी 500 रुपये तक मिल सकते हैं. जिसके बाद आईफोन 15 की कीमत 47,499 रुपये रह जाएगी. इसेक अलावा आप एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा उठाकर पुराने या करंट फोन को देकर 45,450 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. बता दें कि एक्सचेंज वैल्यू फोन की कंडीशन और मॉडल पर डिपेंड करती है.

Oneplus 13 समेत कई फोन्स पर डिस्काउंट

Oneplus 13 की कीमत अमेजन दिवाली स्पेशल सेल में 72,999 रुपये से घटकर 59,999 रुपये हो गई है. इस फोन पर बैंक और दूसरे ऑफर्स भी मिल रहे हैं. Samsung Galaxy A55 5G का प्राइस 42,999 रुपये से कम होकर अब सिर्फ 23,999 रुपये में मौजूद हैं. iQOO Neo 10R 5G की कीमत 33,999 रुपये से गिरकर 24,499 रुपये हो गई है.

iQOO Z10 Lite 5G सेल में 13,999 रुपये की बजाय अब केवल 8,999 रुपये में उपलब्ध है. साथ ही Honor X9c 5G की कीमत अमेजन दिवाली सेल में 27,999 रुपये से घटकर 19,999 रुपये रह गई है. इसके अलावा Oneplus Nord CE Lite सेल में 15,999 रुपये में लिस्ट किया गया है.