दिवाली सेल में मात्र ₹13,499 से शुरू हुए Smart TVs! देखें कहां मिल रहे हैं धमाकेदार ऑफर

Amazon Great Indian Festival Sale एक बार फिर से जबरदस्त छूट के साथ लाइव है. 22 सितंबर से शुरू हुई यह सेल अब भी चल रही है और इसमें स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी, होम अप्लायंसेज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. खास बात यह है कि Samsung, TCL, Acer और Hisense जैसे ब्रांड्स के LED Smart TVs अब मात्र ₹13,499 की शुरुआती कीमत पर खरीदे जा सकते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से टीवी पर मिल रहे हैं सबसे बड़े ऑफर्स.

Hisense E7Q Pro Series – 55-इंच स्मार्ट टीवी पर ₹31,000 की बचत

अगर आप एक प्रीमियम साइज का टीवी खरीदने का सोच रहे हैं, तो Hisense E7Q Pro Series पर Amazon शानदार डील दे रहा है. इस 55-इंच LED Smart TV की असली कीमत ₹69,999 है, लेकिन यह सिर्फ ₹38,999 में मिल रहा है. यह टीवी Android TV OS पर चलता है और इसमें पहले से ही कई OTT ऐप्स जैसे Netflix, Prime Video, YouTube आदि इंस्टॉल मिलते हैं.

Foxsky Frameless QLED TV – ₹60,000 से ज्यादा का डिस्काउंट

Foxsky के 50-इंच QLED Smart TV पर अब तक का सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है. इसकी कीमत पहले ₹85,990 थी, लेकिन अब यह ₹22,749 में उपलब्ध है. यह टीवी Google Android OS पर चलता है और इसमें आपको QLED डिस्प्ले के साथ शानदार कलर और ब्राइटनेस मिलती है.

Acer G Series – ₹35,000 की बचत के साथ बड़ा डिस्प्ले

अगर आप Acer का बड़ा डिस्प्ले चाहते हैं, तो 55-इंच Acer LED Smart TV को सिर्फ ₹28,866 में खरीदा जा सकता है. इसकी असली कीमत ₹62,999 है यानी आपको लगभग ₹35,000 का डिस्काउंट मिल रहा है. यह टीवी Full HD रेजोल्यूशन और Android TV इंटरफेस के साथ आता है.

Samsung D Series – ₹20,000 की बड़ी छूट

साउथ कोरियन कंपनी Samsung का 43-इंच Smart TV अब सिर्फ ₹29,490 में मिल रहा है. इसकी मूल कीमत ₹49,900 थी, यानी ग्राहकों को ₹20,000 से ज्यादा की बचत हो रही है. Samsung की D सीरीज़ के टीवी अपनी पिक्चर क्वालिटी और साउंड परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं.

TCL QLED TV – ₹1.20 लाख वाला टीवी अब ₹36,490 में

अगर आप TCL ब्रांड का QLED Smart TV लेना चाहते हैं, तो यह मौका बेहतरीन है. 55-इंच वाला TCL QLED TV, जिसकी कीमत ₹1,20,990 थी, अब ₹36,490 में उपलब्ध है. यह टीवी Dolby Audio और Android 11 OS सपोर्ट के साथ आता है.

VW OptimaX QLED TV – सबसे सस्ता Smart TV मात्र ₹13,499 में

जो लोग बजट में एक अच्छा स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए VW OptimaX QLED TV बेस्ट ऑप्शन है. 43-इंच का यह स्मार्ट टीवी अब ₹13,499 में मिल रहा है, जबकि इसकी असली कीमत ₹24,999 है. यह टीवी फ्रेमलेस डिजाइन और HDR डिस्प्ले के साथ आता है, जो इसे इस प्राइस रेंज का सबसे वैल्यू-फॉर-मनी मॉडल बनाता है.