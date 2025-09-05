Amazon Prime मेंबर्स को लगा बड़ा झटका! 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी ये खास सुविधा, अब नहीं मिलेंगे Benefits
Amazon Prime Membership: अमेजन ने अपने प्राइम मेंबर्स को बड़ा झटका दिया है. कंपनी का यह सख्त कदम सीधे पेड सब्सक्राइबर्स पर बुरा प्रभाव डालेगा. अब पहले की तरह उन्हें पुराने फायदे नहीं मिलेंगे. डिटेल में जानते हैं कि मेंबर्स को इससे क्या नुकासन होगा? 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:01 AM IST
Amazon Ends Prime Invite Program: अमेजन ने अपने प्राइम मेंबर्स को एक बड़ा झटका दिया है. बता दें कि अब कंपनी Prime Invite Program बंद करने जा रही है. यानि अब Prime यूजर्स अपने घर से बाहर रहने वाले किसी और व्यक्ति के साथ फ्री शिपिंग का फायदा शेयर करना पॉसिबल नहीं होगा. ठीक वैसे ही जैसे Youtube ने भी अपने फैमिली प्लान में बदलाव किए है. अमेजन इस नए नियम की सूचना ई-मेल के जरिए लोगों तक पहुंचा रहा है. इस बदलाव से पहले प्राइम मेंबर्स किसी भी एक व्यक्ति के साथ अपनी फ्री टू डे डिलीवर की सुविधा को साझा कर सकते थें.

जानें Prime Invite Program के बारे में

Amazon का Prime Invite Program एक स्पेशल सुविधा थी. इसमें मेंबर्स अपनी फ्री शिपिंग के बेनिफिट को किसी जानकार के साथ बिलकुल फ्री में शेयर कर सकते थें. एक प्राइम मेंबरशिप पर कम से कम दो लोग फ्री शिपिंग का फायदा उठा सकते थें. इसे दो लोग मिल कर भी एक ही मेंबरशिप खरीद सकते थें. खास बात यह थी कि दोनों लोगों को अलग-अलग मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी. चाहे उनका पता अलग क्यों न हों. 

Amazon का नया फैमिली प्रोग्राम
CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, Amazon अब अपने यूजर्स के लिए नया Amazon Family Program ला रहा है. इस नए प्लान के तहत प्राइम मेंबरशिप के फायदे सिर्फ उन लोगों के साथ ही शेयर कर पाएंगे, जो एक ही पते पर रहते हैं. यानि घर के बाहर रहने वाले किसी भी परिवार के सदस्य के साथ इस सुविधा को शेयर नहीं किया जा सकेगा. जो फैमिली मेंबर जिनका सेम एड्रेस है सिर्फ उन्हीं को इस प्लान का फायदा मिलेगा. ऐसा ही नियम हाल ही में YouTube Premium फैमिली प्लान पर भी लागू किया गया है. जिसमें अलग एड्रेस वाले लोग फायदा नहीं उठा सकते.

1 अक्टूबर से बदले नियम

जल्द ही 1 अक्टूबर से सिर्फ वहीं लोग Prime मेंबरशिप के बेनिफिट्स को शेयर कर पाएंगे जो एक ही पते पर रहते हैं. अगर आप अपने पते पर रहने वाले व्यक्ति के साथ फायदों को शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए Amazon Prime Membership के पेज पर जाकर Share Prime Benefits के सेक्शन में Manage Amazon Family को सिलेक्ट करना होगा और e-Mail Invitation  भेजकर या Sign Up कर फैमिली मेंबर को जोड़ा जा सकेगा. कंपनी ने ये बदलाव Prime Day इवेंट में रिकॉर्ड नंबर्स में नए Sign Up के बाद किए है. 

