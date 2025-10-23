Advertisement
Amazon ने अपने ड्राइवर्स को पहनाए AI smart glasses, सामान डिलीवर होगा अब फटाफट; जानिए आखिर कैसे

इस तकनीक का उद्देश्य ड्राइवरों को फोन, पैकेज और आसपास के वातावरण के बीच लगातार झूलने से बचाना है. अब ड्राइवर अगमेंटेड रियलिटी (AR) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के सहारे अपने काम को और आसान बना सकेंगे.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 23, 2025, 02:12 PM IST
Amazon ने डिलीवरी ड्राइवर्स के लिए AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लास पेश किए हैं, जो पैकेज डिलीवरी को तेज, स्मार्ट और हैंड्स-फ्री बनाने का वादा करते हैं. इस तकनीक का उद्देश्य ड्राइवरों को फोन, पैकेज और आसपास के वातावरण के बीच लगातार झूलने से बचाना है. अब ड्राइवर अगमेंटेड रियलिटी (AR) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के सहारे अपने काम को और आसान बना सकेंगे.

स्मार्ट ग्लास के फीचर्स: फोन पर निर्भरता खत्म
Amazon के अनुसार, ये ग्लास ड्राइवरों को पैकेज स्कैन करने, वॉकिंग डायरेक्शन फॉलो करने और डिलीवरी का प्रमाण कैप्चर करने में मदद करेंगे, बिना फोन निकाले. इसमें AI-सेंसिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर विजन और बिल्ट-इन कैमरा है, जो रीयल टाइम में जानकारी सीधे ड्राइवर की नजर के सामने प्रदर्शित करेगा. इसका मकसद हर डिलीवरी में समय की बचत करना और लाखों पैकेजेज की डिलीवरी को और प्रभावी बनाना है.

पार्किंग से ही शुरू होती स्मार्ट असिस्टेंस
जैसे ही ड्राइवर डिलीवरी प्वाइंट पर पहुंचता है, स्मार्ट ग्लास तुरंत सक्रिय हो जाते हैं. ये पैकेज की सटीक लोकेशन दिखाते हैं और AR डायरेक्शन के जरिए ड्राइवर को सही जगह तक ले जाते हैं. यह फीचर बड़े अपार्टमेंट कंप्लेक्स या व्यस्त बिजनेस पार्क में खासकर मददगार है.

ग्लास को डिलीवरी वेस्ट में लगे कंट्रोलर से जोड़ा गया है, जिसमें ऑपरेशनल कंट्रोल, स्वैपेबल बैटरी और इमरजेंसी बटन शामिल हैं. ये ग्लास प्रिस्क्रिप्शन लेंस और फोटोक्रोमिक लेंस को सपोर्ट करते हैं, जो बदलती रोशनी के अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं.

पायलट टेस्टिंग और फीडबैक
अभी ये AI ग्लास नॉर्थ अमेरिका में पायलट फेज में हैं. Amazon इस दौरान सिस्टम की विश्वसनीयता, आराम और AI की सटीकता पर फीडबैक ले रहा है. कंपनी का उद्देश्य है कि ग्लास ड्राइवरों के लिए स्टैण्डर्ड इक्विपमेंट बन जाए. यह नया इनोवेशन अचानक नहीं आया है. पिछले साल Reuters ने रिपोर्ट किया था कि Amazon चुपचाप इस wearable tech पर काम कर रहा था. अब यह सार्वजनिक तौर पर पेश किया जा रहा है.

भविष्य की डिलीवरी: स्मार्ट और सुरक्षित
Amazon का कहना है कि भविष्य में ये ग्लास और भी स्मार्ट फीचर्स के साथ आएंगे, जैसे कि रीयल टाइम डिफेक्ट डिटेक्शन, जिससे ड्राइवरों को पता चलेगा कि पैकेज गलत पते पर नहीं गिरा. ग्लास भविष्य में पेट्स की पहचान और कम रोशनी या बाधाओं जैसी पर्यावरणीय स्थितियों को भी संभाल पाएंगे. सिर्फ़ ग्लास ही नहीं, Amazon ने इस सप्ताह और भी इनोवेशन पेश किए हैं. इसमें Blue Jay, एक रोबोटिक आर्म, जो वेयरहाउस स्टाफ के साथ काम कर पैकेज उठाने और सॉर्ट करने में मदद करेगा, और Eluna, एक नया AI सिस्टम, जो वेयरहाउस ऑपरेशन की दक्षता बढ़ाएगा, शामिल हैं.

