Hindi News

Amazon Festival में पाएं 50% की सीधी छूट! Alexa समेत इन स्मार्ट डिवाइसेज पर बंपर बचत, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

Amazon Festive Sale: अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 अब लाइव है. इस बार सेल में Echo स्मार्ट स्पीकर्स, Fire TV डिवाइस और Kindle Paperwhite जैसे डिवाइसों पर शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं. इस त्योहारी सीजन पर जबरदस्त बचत का मौका मत छोड़ें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 29, 2025, 04:57 PM IST
Amazon Festival में पाएं 50% की सीधी छूट! Alexa समेत इन स्मार्ट डिवाइसेज पर बंपर बचत, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

Amazon Sale Bumper Offers: Amazon का Great Indian Festival Sale 2025 शुरी हो चुकी है. सेल के दौरान Echo स्मार्ट स्पीकर्स, Fire टीवी डिवाइस के साथ ही नए Kindle Paperwhite पर तगड़ी छूट मिल रही हैं. चाहे आप अपने घर को स्मार्ट बनाना चाहते हो या एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस बढ़ाना, इस खास मौके पर इन डिवाइसों पर भारी बचत कर सकते हैं. आइए जानते है डिटेल में...

यह भी पढ़ें: 'क्या पढ़ें और क्या छोड़ें?' AI को बनाइए अपना पर्सनल ट्यूटर, मुश्किल सिलेबस अब हो जाएगा आसान

Kindle Paperwhite पढ़ाई और मनोरंजन का साथी

नया Kindle Paperwhite अमेजन का सबसे हल्का और तेज Paperwhite है. इसमें Glare Free डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ जो करीब 12 हफ्ते तक चलती है. अपनी पर्सनल लाइब्रेरी और कहीं भी आराम से पढ़ने की सुविधा मिलती है. इस फेस्टिवल सेल में इस डिवाइस को 2,000 रुपये की छूट के साथ केवल 14,999 रुपये में खरीदें.

Alexa-enabled Echo होम को बनाएं स्मार्ट 
अपने घर को Alexa-enabled Echo स्मार्ट स्पीकर्स,  स्मार्ट होम और डिस्प्ले कॉम्बो के साथ स्मार्ट बनाएं. म्यूजिक चलाना, अलार्म, लाइट्स कंट्रोल करना, रिमाइंडर सेट करना, बच्चों को एंटरटेन करना आदि सभी काम अब आसान से कर सकते हैं. 

अमेजन सेल में मिल रहे बेस्ट ऑफर्स
• Echo Pop Combo for Kids पर 56% ऑफ के बाद कीमत 3,499 रुपये हो गई है.  
• Echo 4th Gen Combo पर 54% छूट के बाद प्राइस 5,548 रुपये है.
• Echo Pop Combo पर 51% ऑफ के साथ कीमत 3,499 रुपये रह गई है.
• Echo 4th Gen की कीमत 50% छूट पर 5,000 रुपये हो गई है.
• Echo Pop पर 41% डिस्काउंट मिलने पर दाम केवल 2,949 रुपये है.  
• Echo Dot 5th Gen पर 19% ऑफ के बाद प्राइस 4,449 रुपये हो गया है.  
• Echo Spot पर 17% डिस्काउंट मिलने पर कीमत सिर्फ 7,449 रुपये है.
• Echo Show 8 (2nd Gen) पर 5,000 रुपये के ऑफ के बाद कीमत 8,999 रुपये हो गई है.
• Echo Show 10 पर 3,000 के डिस्काउंट के बाद कीमत 21,999 रुपये है. 

घर में Fire TV से लगाएं एंटरटेनमेंट का तड़का
इस त्योहार अपने टीवी देखने के एक्सपीरियंस को Fire TV डिवाइस के साथ स्मार्ट और तेज बनाएं. साथ ही Alexa Voice Remote के जरिए सिंपल वॉयस कमांड के साथ कंटेंट सर्च और प्ले करना अब बेहद आसान हो गया है. जनिए बेहतरीन डील्स ऑप्शन्स-

यह भी पढ़ें: iPhone 17 Pro में क्यों पड़ रहे हैं स्क्रैच? Apple का नया 'नमक वाला फॉर्मूला' कर देगा सबकुछ साफ!

• Fire TV Stick HD पर 55% छूट के बाद कीमत केवल ₹2,499 है.
• Fire TV Stick 4K का दाम 36% डिस्काउंट पर ₹4,499 हो गया है.
• Smart TVs with Fire TV पर 60% तक की छूट मिल रही है.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं।

Amazon Festival Sale fire tv echo speakers

