नहीं मिलेगा ऐसा मौका दोबारा! 43-इंच 4K Smart TV सिर्फ ₹12,499 से शुरू, Amazon की धमाकेदार दिवाली सेल LIVE

Amazon Festive Sale 2025 में इस बार ग्राहकों को जबरदस्त छूट मिल रही है, खासकर 43-इंच के स्मार्ट टीवी पर. अगर आप इस दिवाली अपने घर के लिए एक नया टीवी लेने की सोच रहे हैं तो यह सबसे सही मौका है. Amazon ने इस साल अपनी फेस्टिव सेल को और आगे बढ़ा दिया है जो दिवाली तक चल सकती है, हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक आखिरी तारीख घोषित नहीं हुई है. इस सेल में टॉप ब्रांड्स जैसे Samsung, LG, Redmi, VU और VW (Vizio World) के टीवी पर भारी छूट मिल रही है. कुछ मॉडलों पर तो 67% तक की छूट दी जा रही है, साथ ही कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर ₹4,000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी उपलब्ध है.

Redmi 4K F Series – कम कीमत में जबरदस्त फीचर्स

Redmi का 43-इंच 4K Smart TV F Series इस समय एक बेहतरीन डील के साथ उपलब्ध है. इसकी असली कीमत ₹37,999 है, लेकिन इस फेस्टिव सेल में यह सिर्फ ₹13,999 में मिल रहा है, वह भी बैंक ऑफर लागू करने के बाद. यह टीवी 4K Ultra HD रेजोल्यूशन, बेज़ल-लेस डिस्प्ले, 2GB RAM और 8GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है. इसके पिक्चर क्वालिटी और स्मूद परफॉर्मेंस को यूज़र्स काफी पसंद कर रहे हैं.

VW QLED Smart TV – सबसे सस्ती QLED डील

अगर आप QLED टीवी लेना चाहते हैं लेकिन बजट थोड़ा कम है, तो VW (Vizio World) का 43-इंच QLED Smart TV एक बेहतरीन विकल्प है. इसकी असली कीमत ₹16,499 है लेकिन बैंक ऑफर के बाद आपको यह सिर्फ ₹12,499 में मिल सकता है. इसमें 4K QLED डिस्प्ले, 2GB RAM और 16GB स्टोरेज दिया गया है जो इस कीमत में एक शानदार डील बनाता है.

VU GloQLED – मिड रेंज में प्रीमियम अनुभव

VU GloQLED 43-इंच स्मार्ट टीवी एक मिड-रेंज प्राइस में प्रीमियम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है. इस टीवी की असली कीमत ₹35,000 है, लेकिन फेस्टिव डिस्काउंट और बैंक ऑफर मिलाकर इसकी कीमत सिर्फ ₹16,990 हो जाती है. इसकी डिस्प्ले क्वालिटी और साउंड सिस्टम इसे बाकी टीवी से अलग बनाते हैं.

Samsung Crystal 4K Vista – भरोसेमंद ब्रांड, शानदार ऑफर

Samsung का Crystal 4K Vista Smart TV उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ब्रांड वैल्यू और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं. इसकी MRP ₹39,500 है लेकिन Amazon पर यह ₹25,490 में लिस्टेड है. बैंक ऑफर लगाने के बाद इसकी कीमत ₹21,490 तक गिर जाती है. इसमें Samsung का Crystal 4K प्रोसेसर, 2GB RAM और 8GB स्टोरेज मौजूद है जो शानदार पिक्चर और स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस देता है.

LG UA82 Series – स्मार्ट लुक के साथ स्मार्ट परफॉर्मेंस

अगर आप एक स्टाइलिश और भरोसेमंद टीवी की तलाश में हैं, तो LG का UA82 43-इंच स्मार्ट टीवी एक बेहतरीन विकल्प है. इसकी असली कीमत ₹46,090 है लेकिन ऑफर के बाद यह ₹28,990 में और बैंक ऑफर मिलाकर सिर्फ ₹24,990 में मिल रहा है. इसमें 3 HDMI पोर्ट, 2GB RAM, 8GB स्टोरेज और LG का WebOS इंटरफेस दिया गया है जो इसे एक यूज़र-फ्रेंडली ऑप्शन बनाता है.

सेल खत्म होने से पहले जल्दी करें

Amazon की Festive Sale 2025 एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, जिसमें इतने बड़े ब्रांड्स के 43-इंच स्मार्ट टीवी पर इतनी छूट मिलना एक दुर्लभ मौका है. चाहे आप एक बजट फ्रेंडली टीवी ढूंढ रहे हों या प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी वाला मॉडल – यहां हर रेंज के लिए कुछ न कुछ है. अगर आप इस दिवाली अपने होम एंटरटेनमेंट को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इस सेल को मिस न करें.