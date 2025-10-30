Advertisement
Amazon ने लॉन्च किया गजब का डिवाइस, आपके नार्मल टीवी को बनाएगा 4K Smart TV, आवाज से होगा कंट्रोल! कीमत सिर्फ...

Amazon Fire TV Stick 4K Select: अमेजन ने भारत में अपना नया Fire TV Stick 4K Select पेश कर दिया है, जो नार्मल टीवी को 4K स्मार्ट टीवी में बदल देता है. कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस शानदार स्ट्रीमिंग क्वालिटी और स्मूद परफॉर्मेंस देगा. यूजर्स को इसके जरिए Prime Video, Netflix, Disney+ Hotstar, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स का मजा ले सकेंगे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 30, 2025, 10:26 AM IST
Amazon ने लॉन्च किया गजब का डिवाइस, आपके नार्मल टीवी को बनाएगा 4K Smart TV, आवाज से होगा कंट्रोल! कीमत सिर्फ...

Amazon Fire TV Stick 4K Select: अगर आपके पास नार्मल टीवी है और स्मार्ट टीवी लेने का सोच रहें हैं लेकिन बजट की समस्या है तो यह खबर आपके लिए है. अब आप अपने नार्मल टीवी को भी स्मार्ट टीवी में बदल सकते हैं. जी हां, आपने बिलकुल ठीक सुना है. आपकी पुरानी नार्मल टीवी भी स्मार्ट टीवी बन सकती है वो भी घर बैठे. अमेजन ने एक बार फिर से कमाल दिखाया है! कंपनी ने ऐसा शानदार डिवाइस लॉन्च किया है जो आपके पुराने या नॉर्मल टीवी को भी 4K स्मार्ट टीवी में बदल देगा. इस डिवाइस की सहायता से आप टीवी को आवाज से कंट्रोल कर सकेंगे और बिना महंगे टीवी खरीदे स्मार्ट फीचर्स का मजा ले पाएंगे. सबसे खास बात है कि इसकी कीमत भी बजट-फ्रेंडली रखी गई है.

अमेजन का नया डिवाइस  Amazon Fire TV Stick 4K Select  शानदार फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च हो गया है. जो HDR10+ सपोर्ट और 4K अल्ट्रा एचडी प्लेबैक के साथ शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है. इसमें एलेक्सा वॉयस कंट्रोल की सुविधा भी यूजर्स को मिलती है, जिससे यूजर्स आसानी से अपनी आवाज से टीवी को चला सकते हैं. यह डिवाइस नए Vega OS और 1.7GHz क्वाड-कोर प्रोसेसर पर काम करता है, जो तेज ऐप लॉन्च और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है. Fire TV Stick 4K Select नाम से लॉन्च हुआ यह गैजेट अब अमेजन और रिटेल स्टोर्स से आप खरीद सकते हैं.

कितनी है कीमत?
अगर आप भी  Amazon Fire TV Stick 4K Select खरीदना चाहते हैं तो आपको 5,499 रुपये देना होगा. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह अमेजन, ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट, जेप्टो और क्रोमा, विजय सेल्स और रिलायंस रिटेल जैसी प्रमुख ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध है.

Amazon Fire TV Stick 4K Select के फीचर्स जान लीजिए
अमेजन का नया Fire TV Stick 4K Select डिवाइस 4K स्ट्रीमिंग के लिए एक किफायती एंट्री-लेवल डिवाइस है. यह डिवाइस HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है जो 4K Ultra HD क्वालिटी में वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा देता है. इसके ज़रिए यूज़र Prime Video, Netflix, Disney+ Hotstar, YouTube, ZEE5 जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट नार्मल टीवी पर भी देख सकते हैं. इसके साथ ही इस डिवाइस में Alexa वॉयस कंट्रोल दिया गया है जिससे यूजर्स बोलकर भी टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें लगा 1.7GHz क्वाड-कोर प्रोसेसर इसे अब तक के सभी भारतीय Fire TV Stick मॉडल्स में सबसे फास्ट बनाता है. यह Amazon के नए Vega OS पर काम करता है, जो तेज ऐप लॉन्चिंग, स्मूद इंटरफेस और बेहतर रिस्पॉन्स के लिए तैयार किया गया है.

अमेजन फायर टीवी स्टिक 4K सेलेक्ट में HDCP 2.2 स्टैंडर्ड्स के साथ HDMI इनपुट सपोर्ट के साथ आता है. इससे यूजर बिना नया टीवी खरीदे अपने मौजूदा सेटअप को 4K स्ट्रीमिंग में अपग्रेड कर सकते हैं. यह डिवाइस HDR10+ टेक्निक को सपोर्ट करता है जो स्क्रीन की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर एक्यूरेसी को शानदार बनाकर देखने के एक्सपीरियंस को और ज्यादा रियल और इमर्सिव बना देता है. इस डिवाइस में भारत में पहली बार Fire TV एंबिएंट एक्सपीरिएंस फीचर भी मिलता है. यह फीचर टीवी के आइडल रहने पर स्क्रीन पर 2,000 से ज्यादा आर्टवर्क्स और फोटोग्राफ्स को डिस्प्ले करने की सुविधा देता है.

